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ВР (10582) Минздрав (3256) Ляшко Виктор (1175) Радуцкий Михаил (259)

Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения

Профильный парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует ВР назначить Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заседание парламентского комитета под руководством его главы Михаила Радуцкого транслировалось онлайн. После обсуждения кандидатуры Ляшко и его ответов на заданные вопросы, члены комитета приступили к голосованию. "За" кандидатуру Ляшко проголосовали 13 членов, Яна Зинкевич при этом воздержалась.

Михаил Радуцкий выразил уверенность, что кандидатура Ляшко на должность министра здравоохранения будет одобрена также и в сессионном зале.

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Топ комментарии
+5
Признаюсь, я ніколи не розрізняла ляшка і степанова.
Вони для мене як зорян і шкіряк.
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19.05.2021 16:11
+4
Интересно, как оно быстро себе на пальтишко или плащик наколядует. Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 3364
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19.05.2021 16:00
+3
В нього навіть своєї маски не було на писку, коли він шлявся по ресторанах із ЗЄкомандою. Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 6679
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19.05.2021 16:07
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Интересно, как оно быстро себе на пальтишко или плащик наколядует. Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 3364
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19.05.2021 16:00 Ответить
Макинтош.
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19.05.2021 16:02 Ответить
Профільний комітет Ради підтримав призначення Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 7926
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19.05.2021 20:56 Ответить
Саванчик...
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19.05.2021 16:36 Ответить
Витя молодец, туберкулез в свое время (победил), вирус думаю тоже (не) устоит.
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19.05.2021 16:01 Ответить
А кто же теперь будет главным санитаром?
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19.05.2021 16:01 Ответить
Санітар психлікарні..
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19.05.2021 16:34 Ответить
Единственно, что радует, что Ляшко не торговал масками из ГосРезерва во время пандемии.
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19.05.2021 16:02 Ответить
В нього навіть своєї маски не було на писку, коли він шлявся по ресторанах із ЗЄкомандою. Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 6679
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19.05.2021 16:07 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Герои ихнего времени. Александр Кубраков - на должность министра инфраструктуры Зеленский грабеж на большой дороге.
Виктор Ляшко - на должность министра 2020-04-23 Грузите тесты, Вова ! Они золотые !
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19.05.2021 16:06 Ответить
Опять начали "ВМЕСТО ПРОСТИТУТОК КРОВАТИ ПЕРЕДВИГАТЬ"
У ЛяшкА тем более будет провалена вакцинация населения даже испытательный срок ему не поможет можно к гадалке не ходить .
Подсидел ой подсидел Степашку, наверное кляузы писал с подписью "АНОНИМ"
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19.05.2021 16:09 Ответить
"вакцинація"...
оксюморон..
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19.05.2021 16:33 Ответить
бережіть себе
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19.05.2021 16:11 Ответить
Признаюсь, я ніколи не розрізняла ляшка і степанова.
Вони для мене як зорян і шкіряк.
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19.05.2021 16:11 Ответить
Дитятки Супруншого геноциду...
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19.05.2021 16:31 Ответить
Шило на мыло
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19.05.2021 16:12 Ответить
Профільний комітет Ради підтримав призначення Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 5625

Зарой в саду Святые Мощи -- быть может вырастут цветы? (с) *)
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19.05.2021 16:16 Ответить
І тут все написано на олігофренічній морді ліца.
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19.05.2021 16:27 Ответить
Эх, не того Ляшко выбрали! Не по приколу, не квартально. А шо такое? Президента поца выбрали, парламент нулей выбрали, киве дисер дали, а как с медициной - так против принципов. Я бы 73% предложил лечиться у охлобыстина от всех болезней (а чем хуже? такой же вражина, такой же шут), летать самолетами под управлением обезьян Донни и Микки, и жить детей после 7 лет отправлять в деревню с котом и собакой, как в Простоквашино
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19.05.2021 16:17 Ответить
Шило на мило. Один урод розтаскав бюджет і спокійно вшився в тернові кущі. іншого такого ж поставили.
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19.05.2021 16:25 Ответить
Доктори "Смерть....
Супруншу взад!!
Такі ж яйка- вид збоку!!
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19.05.2021 16:29 Ответить
згодом вибір кандидатів все гірше і гірше, ляшко ,як людина влаштовує всіх, такий собі "кушать подано", але у тихому омуті чорти водяться,- простого чоловіка Вітею не назовуть
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19.05.2021 16:32 Ответить
обещать - не значит жениться, все обещают... а через время также уволят с почестями
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19.05.2021 16:36 Ответить
вакцин от этого больше не станет.
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19.05.2021 21:46 Ответить
 
 