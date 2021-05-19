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Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Профильный парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует ВР назначить Виктора Ляшко министром здравоохранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Заседание парламентского комитета под руководством его главы Михаила Радуцкого транслировалось онлайн. После обсуждения кандидатуры Ляшко и его ответов на заданные вопросы, члены комитета приступили к голосованию. "За" кандидатуру Ляшко проголосовали 13 членов, Яна Зинкевич при этом воздержалась.
Михаил Радуцкий выразил уверенность, что кандидатура Ляшко на должность министра здравоохранения будет одобрена также и в сессионном зале.
Топ комментарии
+5 Ksenia VB
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+4 Старый зольдат
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@tZEinform
·2 ч
Герои ихнего времени. Александр Кубраков - на должность министра инфраструктуры Зеленский грабеж на большой дороге.
Виктор Ляшко - на должность министра 2020-04-23 Грузите тесты, Вова ! Они золотые !
У ЛяшкА тем более будет провалена вакцинация населения даже испытательный срок ему не поможет можно к гадалке не ходить .
Подсидел ой подсидел Степашку, наверное кляузы писал с подписью "АНОНИМ"
оксюморон..
Вони для мене як зорян і шкіряк.
Зарой в саду Святые Мощи -- быть может вырастут цветы? (с) *)
Супруншу взад!!
Такі ж яйка- вид збоку!!