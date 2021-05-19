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Профільний комітет Ради підтримав призначення Ляшка міністром охорони здоров'я
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Профільний парламентський комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендує ВР призначити Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Засідання парламентського комітету під керівництвом його голови Михайла Радуцького транслювалося онлайн. Після обговорення кандидатури Ляшка і його відповідей на поставлені запитання, члени комітету приступили до голосування. "За" кандидатуру Ляшка проголосували 13 членів, Яна Зінкевич при цьому утрималася.
Михайло Радуцький висловив упевненість, що кандидатура Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я буде схвалена також і в сесійній залі.
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
показати весь коментар19.05.2021 16:11
+4 Старый зольдат
показати весь коментар19.05.2021 16:00
+3 Tema9
показати весь коментар19.05.2021 16:07
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tZE inform
@tZEinform
·2 ч
Герои ихнего времени. Александр Кубраков - на должность министра инфраструктуры Зеленский грабеж на большой дороге.
Виктор Ляшко - на должность министра 2020-04-23 Грузите тесты, Вова ! Они золотые !
У ЛяшкА тем более будет провалена вакцинация населения даже испытательный срок ему не поможет можно к гадалке не ходить .
Подсидел ой подсидел Степашку, наверное кляузы писал с подписью "АНОНИМ"
оксюморон..
Вони для мене як зорян і шкіряк.
Зарой в саду Святые Мощи -- быть может вырастут цветы? (с) *)
Супруншу взад!!
Такі ж яйка- вид збоку!!