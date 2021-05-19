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ВР (8166) МОЗ (3059) Ляшко Віктор (1180) Радуцький Михайло (250)

Профільний комітет Ради підтримав призначення Ляшка міністром охорони здоров'я

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет Ради підтримав призначення Ляшка міністром охорони здоров'я

Профільний парламентський комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендує ВР призначити Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Засідання парламентського комітету під керівництвом його голови Михайла Радуцького транслювалося онлайн. Після обговорення кандидатури Ляшка і його відповідей на поставлені запитання, члени комітету приступили до голосування. "За" кандидатуру Ляшка проголосували 13 членів, Яна Зінкевич при цьому утрималася.

Михайло Радуцький висловив упевненість, що кандидатура Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я буде схвалена також і в сесійній залі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" дадуть за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я "200+" голосів, - нардеп Качура

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Топ коментарі
+5
Признаюсь, я ніколи не розрізняла ляшка і степанова.
Вони для мене як зорян і шкіряк.
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19.05.2021 16:11
+4
Интересно, как оно быстро себе на пальтишко или плащик наколядует. Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 3364
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19.05.2021 16:00
+3
В нього навіть своєї маски не було на писку, коли він шлявся по ресторанах із ЗЄкомандою. Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 6679
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19.05.2021 16:07
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Интересно, как оно быстро себе на пальтишко или плащик наколядует. Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 3364
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19.05.2021 16:00 Відповісти
Макинтош.
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19.05.2021 16:02 Відповісти
Профільний комітет Ради підтримав призначення Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 7926
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19.05.2021 20:56 Відповісти
Саванчик...
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19.05.2021 16:36 Відповісти
Витя молодец, туберкулез в свое время (победил), вирус думаю тоже (не) устоит.
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19.05.2021 16:01 Відповісти
А кто же теперь будет главным санитаром?
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19.05.2021 16:01 Відповісти
Санітар психлікарні..
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19.05.2021 16:34 Відповісти
Единственно, что радует, что Ляшко не торговал масками из ГосРезерва во время пандемии.
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19.05.2021 16:02 Відповісти
В нього навіть своєї маски не було на писку, коли він шлявся по ресторанах із ЗЄкомандою. Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 6679
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19.05.2021 16:07 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Герои ихнего времени. Александр Кубраков - на должность министра инфраструктуры Зеленский грабеж на большой дороге.
Виктор Ляшко - на должность министра 2020-04-23 Грузите тесты, Вова ! Они золотые !
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19.05.2021 16:06 Відповісти
Опять начали "ВМЕСТО ПРОСТИТУТОК КРОВАТИ ПЕРЕДВИГАТЬ"
У ЛяшкА тем более будет провалена вакцинация населения даже испытательный срок ему не поможет можно к гадалке не ходить .
Подсидел ой подсидел Степашку, наверное кляузы писал с подписью "АНОНИМ"
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19.05.2021 16:09 Відповісти
"вакцинація"...
оксюморон..
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19.05.2021 16:33 Відповісти
бережіть себе
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19.05.2021 16:11 Відповісти
Признаюсь, я ніколи не розрізняла ляшка і степанова.
Вони для мене як зорян і шкіряк.
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19.05.2021 16:11 Відповісти
Дитятки Супруншого геноциду...
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19.05.2021 16:31 Відповісти
Шило на мыло
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19.05.2021 16:12 Відповісти
Профільний комітет Ради підтримав призначення Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 5625

Зарой в саду Святые Мощи -- быть может вырастут цветы? (с) *)
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19.05.2021 16:16 Відповісти
І тут все написано на олігофренічній морді ліца.
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19.05.2021 16:27 Відповісти
Эх, не того Ляшко выбрали! Не по приколу, не квартально. А шо такое? Президента поца выбрали, парламент нулей выбрали, киве дисер дали, а как с медициной - так против принципов. Я бы 73% предложил лечиться у охлобыстина от всех болезней (а чем хуже? такой же вражина, такой же шут), летать самолетами под управлением обезьян Донни и Микки, и жить детей после 7 лет отправлять в деревню с котом и собакой, как в Простоквашино
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19.05.2021 16:17 Відповісти
Шило на мило. Один урод розтаскав бюджет і спокійно вшився в тернові кущі. іншого такого ж поставили.
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19.05.2021 16:25 Відповісти
Доктори "Смерть....
Супруншу взад!!
Такі ж яйка- вид збоку!!
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19.05.2021 16:29 Відповісти
згодом вибір кандидатів все гірше і гірше, ляшко ,як людина влаштовує всіх, такий собі "кушать подано", але у тихому омуті чорти водяться,- простого чоловіка Вітею не назовуть
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19.05.2021 16:32 Відповісти
обещать - не значит жениться, все обещают... а через время также уволят с почестями
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19.05.2021 16:36 Відповісти
вакцин от этого больше не станет.
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19.05.2021 21:46 Відповісти
 
 