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Украина не импортирует газ из РФ уже 2000 дней, - "Укртрансгаз"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина не импортирует газ из РФ уже 2000 дней, - "Укртрансгаз"

Украина уже 2000 дней не покупает природный газ у российского"Газпрома".

Об этом сообщается на сайте госкомпании "Укртрансгаз", информирует Цензор.НЕТ.

Причиной отказа Украины от покупки газа в конце 2015 года стала несогласованность по цене.

При этом, после пересмотра Стокгольмским арбитражем контрактной формулы в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", Украина весной 2018 года была готова возобновить прямой импорт, но российский монополист вернул "Нафтогазу" внесенный авансовый платеж $127,6 млн.

Срок действия контракта на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек 31 декабря 2019 года, новый стороны не заключали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина начала закачку газа в подземные хранилища

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Топ комментарии
+11
"моторола" при Пороху у Раді не з"явився. Зате при ЗЕлі у ВР з"явився громадянин РФ, сепаратист

На самом деле, это не Рабинович жмёт руку и поздравляет сепаратиста, гражданина РФ Андрея Аксёнова с принятием присяги народного депутата Украины.
Это Владимир Александрович Зеленский, гарант Конституции, у которого были и есть все конституционные полномочия подписать Указ о лишении Аксёнова гражданства Украины на основании наличия паспорта России,пожимает ему руку в Верховной Раде.

Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 1553

«Жму руку, обнимаю!» - передаёт привет Владимир Александрович всем организаторам «референдума в ДНР».
Ну что ж, начало положено - первый сепаратист вошёл в стены парламента.
Дорога Пушилину и Пасечнику - открыта.
Т.Березовець
___________________
Зеленський так "бореться" з Медведчуком, що фракція кума Путіна в парламенті сьогодні поповнилась новим колаборантом-зрадником.
Ексмер Добропілля Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував референдуми на Донбасі, сьогодні склав присягу нардепа.
Головний спротив влаштували депутати «ЄС», які заблокували трибуну. Тому зраднику з ОПЗЖ довелось складати присягу із гостьової ложі парламенту.
Але показово, що ця ситуацію повністю влаштовувала і слуг, і Зеленського.
Того самого Зеленського, який через рішення РНБО позбавляє громадянства і вводить санкції на власний розсуд.
А коли дійсно потрібно було запобігти потраплянню зрадника і колаборанта - преЗЕдент зробив вигляд, що його це не стосується.
Власне, це і все, що потрібно знати про "боротьбу" Зеленського з п'ятою колоною і Медведчуком.
Л.Лалак
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19.05.2021 16:38
+10
А электричество для бабушки Бени? Украина не импортирует газ из РФ уже 2000 дней, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 6874
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19.05.2021 16:18
+9
Брехня!!!
Не импортируем на бумаге, а в реальности покупаем всё время, через словацкую фирму-прокладку
Враки как всегда
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19.05.2021 16:41
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А электричество для бабушки Бени? Украина не импортирует газ из РФ уже 2000 дней, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 6874
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19.05.2021 16:18 Ответить
А в тебе дома є газ?
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19.05.2021 16:25 Ответить
А твой смартфон где сделан? А купил ты его в Китае?
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19.05.2021 16:33 Ответить
Ностальгируешь по тем временам когда россия по прямым договорам могла иметь Украину как захочет?
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19.05.2021 18:20 Ответить
"Украина не импортирует газ из РФ уже 2000 дней, - "Укртрансгаз"

НКРЭКУ сознательно загоняет государственные энергокомпании Украины в убытки в интересах импортеров электрического тока из России https://censor.net/ru/n3266307
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19.05.2021 19:08 Ответить
Досі пес тобі в штани сере? Співчуваю...
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19.05.2021 19:26 Ответить
Украина не импортирует газ из РФ уже 2000 дней, - "Укртрансгаз"
Так шо ж теперь про СП-2 горевать?
...реверс, он реверс и есть...
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19.05.2021 16:20 Ответить
Кацапы конешно мудаки и рабы *****, но на каких основаниях можно им запрещать строить СП-2? в мире где существую правила рыночных отношений и тд и тп. Хозяин как говорится - барин и имеет право делать со своими ресурсами все что угодно...
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19.05.2021 16:27 Ответить
"где существую правила рыночных отношений и тд и тп.. "

Підлога Маккартні По твоему правила должны выполнять другие страны но только не Орда? Оккупировать и аннексировать другие страны, убивать, насиловать, травить химическим оружием, взрывать самолеты президентов это можно но только Орде? Для других только закон и правила? А не ухуели вы часом?
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19.05.2021 16:34 Ответить
А покупать электрическую энергию и брать деньги за транзит газа у страны, которая украла крысм и розвязала бойню на дамбасе это комильфо или моветон ? Вот тока честна Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 1882
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19.05.2021 21:41 Ответить
СП-2 строила Германия... -- из параши и разными европейскими силами.

...пока стыцы санкции не ввели против своих союзников... ... и параша стала лично участвовать в строительстве ... -- теперь фактом факает любэ! ...*)
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19.05.2021 16:35 Ответить
на том основании, что газпром и рыночные отношения - это несовместимые понятия.
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19.05.2021 18:02 Ответить
зато импортирует электроэнергию себе в ущерб
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19.05.2021 16:26 Ответить
Якщо хто не в курсі,то в нас свого газу стільки,що ми можемо всю Европу опалювати,що ми,власне, і робимо. Тільки от бабло від цих оборудок осідає в олігархічних безрозмірних кишенях...
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19.05.2021 16:30 Ответить
А будет еще больше когда газоносные участки тупо позабирают у простых колхозников! по закону о продаже земли...
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19.05.2021 16:34 Ответить
Це все одно, що в України якийсь іноземець приватизує кишеню. Грабунок українців набуде космічних розмірів
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19.05.2021 16:39 Ответить
О, Иван, привет! Читал? Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 5512
Лицемірка і брехуха вищої проби

Треба розуміти - Юлія Тимошенко повсякчас відстоює ті ідеї, які вигідні їй тут і зараз. Про наслідки своїх рішень, вона не думає - «після нас хоч потоп».
Наприклад, хто зараз пам'ятає як у 2000 р. Юлія Тимошенко виступала за створення двостороннього консорціуму (Україна - Росія) для управління Українською ГТС де більшість акцій мусила належати «Газпрому»?
Або що саме прем'єр Тимошенко взяла зобов'язання перед МВФ підняти тарифи на ЖКГ до європейського рівня?
Порівняйте це з її нинішньою риторикою.
З ідеєю продовження мораторію на впровадження ринку земель, Юлія Тимошенко йшла на президентські вибори у 2019 р. І ще тоді журналісти звертали увагу на дивовижну деталь - серед родичів Юлії Тимошенко, було зразу кілька небідних землевласників.
Треба розуміти, в родині Тимошенків організація, як у кланах «Коза ностри» - сама Юлія Тимошенко справді не має практично нічого. Вона - політикою займається. Натомість немалі бізнеси має її численна рідня. Про те, що рідня лідера «Батьківщини», підтримує її фінансово - вони й не приховують.
На момент виборів весни 2019 р., великими площами земель володіла родина тьоті і багаторічного поплічника пані Тимошенко, Антоніни Уляхіної, загалом 62 175 кв. м.
При чому все це - в районах сіл Козин, Конча-Заспа та Рославичі, тобто в зоні елітної київської забудови.
Ще 47 гектарів землі журналісти знайшли у власності зятя Юлії Тимошенко - Артура Чечьоткіна.
Офіційним призначенням землі було будівництво виробничо-складського комплексу, але насправді там вирощували кукурудзу.
Очевидно, родині Тимошенко ніякий ринок земель не потрібен, землею вона обростала і так, без всякого ринку. Чи можна так заволодіти землею не маючи в родичах екс-прем'єра і голову парламентської фракції, гадаю, зрозуміло і так. Це вам не ринок.
Але цим справа не обмежується.

У вересні 2017 року, стався гучний курйоз.
Депутат Олексій Мушак заявив про намір подати до Верховної ради законопроект «Про ринок земель», авторства... Юлії Тимошенко.
Це був дуже цікавий законопроект.
Серед іншого, він передбачав продаж землі іноземним громадянам (!), іноземним державам (!!) і особам без громадянства (!!!).
Ідеться про законопроект №2143 «Про ринок землі» від Кабінету міністрів України зразка 2008 р., тобто коли Юлія Тимошенко була чинним прем'єр міністром.
Скандал здійнявся гучний.
Виправдовуючи свого лідера, депутати «Батьківщини» договорилися до того, що законопроект, мовляв, подавав Кабмін, а Юлія Тимошенко про те нічого не знала.
Нікчемним керівником, який не відає що роблять його підлеглі - так Юлію Тимошенко не називав ще ніхто.
Знаєте, можна довго сперечатися про необхідність ринку земель та форми в якій він мусить існувати.
Звісно, противники будуть завжди - це Україна.
Але коли проти ринку земель починають боротися такі особи, як Тягнибок і Тимошенко, то проти волі розумієш - ці чоботи треба брати.
Д.Калинчук (Вовнянко)
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19.05.2021 16:43 Ответить
Юлін зять володіє пів сотнею гектарів? А Юліна тітка-бізнесмен цілими 6 га? Ось і вигулькнули Юліні "вкрадені мільярди доларів". Таке "викриття" ще раз доводить, що Юля - найбільш чистий в плані корупції топ-чиновник.
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19.05.2021 17:40 Ответить
Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 474 Преклоняюсь перед твоей преданностью идеалу! Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 7001
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19.05.2021 17:42 Ответить
Я этого зебила если вижу, то сразу спамлю не читая.
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19.05.2021 20:22 Ответить
а ты уверен что газ из ********** вообще к нам заходит? по количеству рабочих скважин мы уже обогнали Кувейт вместе с Аравиями и т.д.я сам был в шоке когда узнал что в нашей стране круглосуточно работают около 2000 буровых установок, точное количество дырок не знает никто, потому что между (семьями) это не обсуждается, официально около 1000 скважин по данным 2000 годов Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 8786 суть лохотрона заключается в том что расейский газ якобы поставляется, на самом деле никуя не поставляется, а награбленный газ закачивается в газопровод Помары-Ужгород. Выручка с проданного газа делится между *********** и семьями.
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19.05.2021 17:15 Ответить
...Зато импортирует сепаратистов в Парламент.
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19.05.2021 16:36 Ответить
"моторола" при Пороху у Раді не з"явився. Зате при ЗЕлі у ВР з"явився громадянин РФ, сепаратист

На самом деле, это не Рабинович жмёт руку и поздравляет сепаратиста, гражданина РФ Андрея Аксёнова с принятием присяги народного депутата Украины.
Это Владимир Александрович Зеленский, гарант Конституции, у которого были и есть все конституционные полномочия подписать Указ о лишении Аксёнова гражданства Украины на основании наличия паспорта России,пожимает ему руку в Верховной Раде.

Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 1553

«Жму руку, обнимаю!» - передаёт привет Владимир Александрович всем организаторам «референдума в ДНР».
Ну что ж, начало положено - первый сепаратист вошёл в стены парламента.
Дорога Пушилину и Пасечнику - открыта.
Т.Березовець
___________________
Зеленський так "бореться" з Медведчуком, що фракція кума Путіна в парламенті сьогодні поповнилась новим колаборантом-зрадником.
Ексмер Добропілля Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував референдуми на Донбасі, сьогодні склав присягу нардепа.
Головний спротив влаштували депутати «ЄС», які заблокували трибуну. Тому зраднику з ОПЗЖ довелось складати присягу із гостьової ложі парламенту.
Але показово, що ця ситуацію повністю влаштовувала і слуг, і Зеленського.
Того самого Зеленського, який через рішення РНБО позбавляє громадянства і вводить санкції на власний розсуд.
А коли дійсно потрібно було запобігти потраплянню зрадника і колаборанта - преЗЕдент зробив вигляд, що його це не стосується.
Власне, це і все, що потрібно знати про "боротьбу" Зеленського з п'ятою колоною і Медведчуком.
Л.Лалак
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19.05.2021 16:38 Ответить
ТСК по Вагнерівцям - провалили.
І зробили це не народні депутати від Слуги народу. Зробили це особисто Зеленський і Єрмак. Саме вони дали вказівки безмовним і безправним монобільшісним депутатам не голосувати.
Саме Зеленський так страшно боїться розслідування по зриву антиросійської операції.
Чому?
Та тому що всі вони прикривають тих, хто фактично злив Україну та підставив наших розвідників.
Це голосування, коли «за» натиснули лише 12 «слуг», увійде до історії як одне з найбільш ганебних від зеленої влади.
Особливо перед завтрішньою «прес-конференцією» Зеленського.
Це ганебна ганьба і плювок всій країні в обличчя. Це ніщо інше як гра на користь агресора та тих сил що так хочуть втопити Україну.
Але їм не звикати. Не вперше і не востаннє.
Розкажіть тепер про «патріота», що так бореться з Медведчуком та російськими силами.
Справи говорять зовсім про інше.
А.Смолій
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19.05.2021 16:39 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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19.05.2021 16:41 Ответить
Новинському хто українське громадянство дав? Забув?
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19.05.2021 16:47 Ответить
Пєця дав.
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19.05.2021 16:52 Ответить
В 2012 році?
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19.05.2021 16:58 Ответить
А ще він заявляє, що мокшанська церква єдина канонічна. Які ще "достовірні" джерела запропонєте? Вікіпедію?
Порошенко "Креста на тебе нет! ****, православная, бл..дь! Пошел наах.й!""

https://www.youtube.com/watch?v=rOiXCD7rAcM
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19.05.2021 17:52 Ответить
Тобто з Новінським Пєця навіть не знайомий. І в одній компанії ніколи не знаходивсь. Отак.
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20.05.2021 07:52 Ответить
яНуковоч.
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19.05.2021 16:59 Ответить
Шо, опять -- барыга / липецкаяфабрика/алкоголик/братоубийца?
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19.05.2021 17:35 Ответить
Ойц..труба з Словакії...
Казки Вінсько Лісу...
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19.05.2021 16:38 Ответить
Брехня!!!
Не импортируем на бумаге, а в реальности покупаем всё время, через словацкую фирму-прокладку
Враки как всегда
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19.05.2021 16:41 Ответить
Договор покажи в реальности. Чи ти брехло?
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19.05.2021 18:22 Ответить
Молeкули словацького газу можe родом і з Росіі, алe якe цe має значeння?
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19.05.2021 19:17 Ответить
Спробуйте ще дебілам пояснити, що газ належить трйдерам.
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19.05.2021 19:29 Ответить
В Словакії того газу, як нафти в Кувейті )))
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19.05.2021 16:44 Ответить
🤐
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19.05.2021 16:49 Ответить
Як креветок в Білорусі
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19.05.2021 16:55 Ответить
В сети нашлось ВИДЕО с гарантоидом Порошенко, где он обещал снизить цены на газ - БРЕХЛО!
такое заявление он сделал год назад.

Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".

В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.

"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.

Видео: facebook.com/gibridpolit
http://ua24ua.net/v-seti-nashli-video-s-poroshenko-gde-on-obeshchal-snizit-tseni-na-gaz/
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19.05.2021 16:47 Ответить
комментарий отмечен как спам
Раньше такие новости подавались с большим пафосом. А ещё говорите, что Зеленский популист и шоумен, не меньше чем Порошенко. Да он на таких новостях, просто держит пиво Порошенко, где-то в сторонке...
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19.05.2021 16:48 Ответить
ну да, мы словацкий покупаем. Исключительно. Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 3801
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19.05.2021 16:52 Ответить
непорядок! козеля как-то этот вопрос прощёлкал
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19.05.2021 17:22 Ответить
Враньё!!! Импортируем, и не только газ, и не только из россии. Медведчук с Порохом преуспели в этом деле.
https://www.youtube.com/watch?v=VZJG_RKktBQ
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19.05.2021 17:55 Ответить
Скоро и вспоминать не будете об импорте российского, будет немецкий. Правда вонять будет по старому.
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19.05.2021 18:27 Ответить
Через год с вводом СП2 Рашка полностью перекроет транзит газа через Украину. Сегодняшняя власть уже сейчас задумывается о том где она надежно будет покупать газ и КАК его доставит от Западной границы Украины на ее ющные и восточные и северные части БЕЗ транзита газа Рашки. ????Ведь когда брали газ в Польше-его физически НЕ транзитировали скажем в Херсон а просто для Херсона,Одесссы и ТД брали Рашкинский транзитный газ на востоке недостаток которого компенсировали Польским газом на Западе. Физически газ с Запада на Восток(Херсон)-не шел. Украину ждут очень большие финпроблемы и технические проблемы как доставить газ с Запада на Юг и Восток без Рашкинского транзита. я уже не говорю потери почти млрд долларов каждый год от замораживания Рашкинского транзита
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19.05.2021 20:43 Ответить
добытый в рф газ заходит в укр трубу из рф. деньги "словакам", а те себе маржу остальное - газпрому.
не бином Ньютона.
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19.05.2021 21:45 Ответить
Все действия власти, как нынешней так и предыдущей, только в минус Украине, которая все больше сползает в халэпу. Никакого развития только регресс. Все очень плохо кончится чрез пару лет
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19.05.2021 22:50 Ответить
 
 