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Украина не импортирует газ из РФ уже 2000 дней, - "Укртрансгаз"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина уже 2000 дней не покупает природный газ у российского"Газпрома".
Об этом сообщается на сайте госкомпании "Укртрансгаз", информирует Цензор.НЕТ.
Причиной отказа Украины от покупки газа в конце 2015 года стала несогласованность по цене.
При этом, после пересмотра Стокгольмским арбитражем контрактной формулы в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", Украина весной 2018 года была готова возобновить прямой импорт, но российский монополист вернул "Нафтогазу" внесенный авансовый платеж $127,6 млн.
Срок действия контракта на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек 31 декабря 2019 года, новый стороны не заключали.
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+11 Маркиз
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+10 Підлога Маккартні
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+9 Богдан Влад
показать весь комментарий19.05.2021 16:41
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Пожалуйста, подождите...
НКРЭКУ сознательно загоняет государственные энергокомпании Украины в убытки в интересах импортеров электрического тока из России https://censor.net/ru/n3266307
Так шо ж теперь про СП-2 горевать?
...реверс, он реверс и есть...
Підлога Маккартні По твоему правила должны выполнять другие страны но только не Орда? Оккупировать и аннексировать другие страны, убивать, насиловать, травить химическим оружием, взрывать самолеты президентов это можно но только Орде? Для других только закон и правила? А не ухуели вы часом?
...пока стыцы санкции не ввели против своих союзников... ... и параша стала лично участвовать в строительстве ... -- теперь фактом факает любэ! ...*)
Лицемірка і брехуха вищої проби
Треба розуміти - Юлія Тимошенко повсякчас відстоює ті ідеї, які вигідні їй тут і зараз. Про наслідки своїх рішень, вона не думає - «після нас хоч потоп».
Наприклад, хто зараз пам'ятає як у 2000 р. Юлія Тимошенко виступала за створення двостороннього консорціуму (Україна - Росія) для управління Українською ГТС де більшість акцій мусила належати «Газпрому»?
Або що саме прем'єр Тимошенко взяла зобов'язання перед МВФ підняти тарифи на ЖКГ до європейського рівня?
Порівняйте це з її нинішньою риторикою.
З ідеєю продовження мораторію на впровадження ринку земель, Юлія Тимошенко йшла на президентські вибори у 2019 р. І ще тоді журналісти звертали увагу на дивовижну деталь - серед родичів Юлії Тимошенко, було зразу кілька небідних землевласників.
Треба розуміти, в родині Тимошенків організація, як у кланах «Коза ностри» - сама Юлія Тимошенко справді не має практично нічого. Вона - політикою займається. Натомість немалі бізнеси має її численна рідня. Про те, що рідня лідера «Батьківщини», підтримує її фінансово - вони й не приховують.
На момент виборів весни 2019 р., великими площами земель володіла родина тьоті і багаторічного поплічника пані Тимошенко, Антоніни Уляхіної, загалом 62 175 кв. м.
При чому все це - в районах сіл Козин, Конча-Заспа та Рославичі, тобто в зоні елітної київської забудови.
Ще 47 гектарів землі журналісти знайшли у власності зятя Юлії Тимошенко - Артура Чечьоткіна.
Офіційним призначенням землі було будівництво виробничо-складського комплексу, але насправді там вирощували кукурудзу.
Очевидно, родині Тимошенко ніякий ринок земель не потрібен, землею вона обростала і так, без всякого ринку. Чи можна так заволодіти землею не маючи в родичах екс-прем'єра і голову парламентської фракції, гадаю, зрозуміло і так. Це вам не ринок.
Але цим справа не обмежується.
У вересні 2017 року, стався гучний курйоз.
Депутат Олексій Мушак заявив про намір подати до Верховної ради законопроект «Про ринок земель», авторства... Юлії Тимошенко.
Це був дуже цікавий законопроект.
Серед іншого, він передбачав продаж землі іноземним громадянам (!), іноземним державам (!!) і особам без громадянства (!!!).
Ідеться про законопроект №2143 «Про ринок землі» від Кабінету міністрів України зразка 2008 р., тобто коли Юлія Тимошенко була чинним прем'єр міністром.
Скандал здійнявся гучний.
Виправдовуючи свого лідера, депутати «Батьківщини» договорилися до того, що законопроект, мовляв, подавав Кабмін, а Юлія Тимошенко про те нічого не знала.
Нікчемним керівником, який не відає що роблять його підлеглі - так Юлію Тимошенко не називав ще ніхто.
Знаєте, можна довго сперечатися про необхідність ринку земель та форми в якій він мусить існувати.
Звісно, противники будуть завжди - це Україна.
Але коли проти ринку земель починають боротися такі особи, як Тягнибок і Тимошенко, то проти волі розумієш - ці чоботи треба брати.
Д.Калинчук (Вовнянко)
На самом деле, это не Рабинович жмёт руку и поздравляет сепаратиста, гражданина РФ Андрея Аксёнова с принятием присяги народного депутата Украины.
Это Владимир Александрович Зеленский, гарант Конституции, у которого были и есть все конституционные полномочия подписать Указ о лишении Аксёнова гражданства Украины на основании наличия паспорта России,пожимает ему руку в Верховной Раде.
«Жму руку, обнимаю!» - передаёт привет Владимир Александрович всем организаторам «референдума в ДНР».
Ну что ж, начало положено - первый сепаратист вошёл в стены парламента.
Дорога Пушилину и Пасечнику - открыта.
Т.Березовець
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Зеленський так "бореться" з Медведчуком, що фракція кума Путіна в парламенті сьогодні поповнилась новим колаборантом-зрадником.
Ексмер Добропілля Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував референдуми на Донбасі, сьогодні склав присягу нардепа.
Головний спротив влаштували депутати «ЄС», які заблокували трибуну. Тому зраднику з ОПЗЖ довелось складати присягу із гостьової ложі парламенту.
Але показово, що ця ситуацію повністю влаштовувала і слуг, і Зеленського.
Того самого Зеленського, який через рішення РНБО позбавляє громадянства і вводить санкції на власний розсуд.
А коли дійсно потрібно було запобігти потраплянню зрадника і колаборанта - преЗЕдент зробив вигляд, що його це не стосується.
Власне, це і все, що потрібно знати про "боротьбу" Зеленського з п'ятою колоною і Медведчуком.
Л.Лалак
І зробили це не народні депутати від Слуги народу. Зробили це особисто Зеленський і Єрмак. Саме вони дали вказівки безмовним і безправним монобільшісним депутатам не голосувати.
Саме Зеленський так страшно боїться розслідування по зриву антиросійської операції.
Чому?
Та тому що всі вони прикривають тих, хто фактично злив Україну та підставив наших розвідників.
Це голосування, коли «за» натиснули лише 12 «слуг», увійде до історії як одне з найбільш ганебних від зеленої влади.
Особливо перед завтрішньою «прес-конференцією» Зеленського.
Це ганебна ганьба і плювок всій країні в обличчя. Це ніщо інше як гра на користь агресора та тих сил що так хочуть втопити Україну.
Але їм не звикати. Не вперше і не востаннє.
Розкажіть тепер про «патріота», що так бореться з Медведчуком та російськими силами.
Справи говорять зовсім про інше.
А.Смолій
Порошенко "Креста на тебе нет! ****, православная, бл..дь! Пошел наах.й!""
https://www.youtube.com/watch?v=rOiXCD7rAcM
Казки Вінсько Лісу...
Не импортируем на бумаге, а в реальности покупаем всё время, через словацкую фирму-прокладку
Враки как всегда
такое заявление он сделал год назад.
Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".
В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.
"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/gibridpolit
http://ua24ua.net/v-seti-nashli-video-s-poroshenko-gde-on-obeshchal-snizit-tseni-na-gaz/
https://www.youtube.com/watch?v=VZJG_RKktBQ
не бином Ньютона.