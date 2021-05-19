Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз"

Україна вже 2000 днів не купує природний газ у російського "Газпрому".

Про це повідомляється на сайті держкомпанії "Укртрансгаз", інформує Цензор.НЕТ.

Причиною відмови України від купівлі газу наприкінці 2015 року стала неузгодженість за ціною.

При цьому, після перегляду Стокгольмським арбітражем контрактної формули в контракті між "Нафтогазом" і "Газпромом", Україна навесні 2018 року була готова відновити прямий імпорт, але російський монополіст повернув "Нафтогазу" внесений авансовий платіж $ 127,6 млн.

Термін дії контракту на поставку газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" минув 31 грудня 2019 року, новий сторони не укладали.

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