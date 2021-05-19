В Черкассах умер девятиклассник, раненный в школьном тире месяц назад
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В Черкассах умер девятиклассник, который месяц назад получил ранение в школьном тире.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В горсовете заявили, что сердце мальчика сегодня перестало биться.
"Выражаем соболезнования родным Артема. Ваше горе, даже разделенное на всю городскую общину, не станет меньше, но всем вместе его будет хоть немного легче пережить", - указано в сообщении Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.
Напоминаем, 19 апреля в Черкассах в тире, расположенном в помещении одной из школ города, 14-летний ученик получил ранение в голову во время тренировки по пулевой стрельбе. Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В полиции сообщили об открытии производства по трем статьям "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием" и "небрежное хранение огнестрельного оружия". Тренера задержали.
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Какой потужный сабакян и его подчиненные!
Как жаль!!!((((((
И парня жаль и родителей!!!(((((((
И дурака-малолетку жаль, которому взрослый дядька дал в руки оружие, но не достучался о том, как оно опасно!!! теперь человеку рости и жить с трупом невинного за спиной((((
Черт!!! Даже тренера-дебила, и то жаль!( Должен же был понять что натворил!!!(((
как-то по-дурному всё вышло и - минус один.. родителей жалко по-любому.. и возможных, потенциальных стрелочников с нашим-то пещерным правосудием..(((
У нас в школе (в сов. времена) был тир в подвале. Там, на НВП мы упражнялись в стрельбе из мелкашки ТОЗ. Идет стрельба по мишеням, военрук смотрит в трубу и объявляет "Петренко 7 на 3 часа", "Сидоренко 8 на 12". Все понимают и корректируют стрельбу. В тот день стрелял паренек, с небольшими умственными отклонениями. В целом неплохой, но такой легенький дурачок. И вот после слов военрука "Хоменко целься лучше", он поворачивается к военруку с заряженной винтовка со словами "Что вы сказали?" И стреляет.
Слава Богу, пуля прошла рядом с пузом военрука, попала в трубу, срикошетила и никого не задела....Такие вот дела....Оружие баловства не принимает.
Короче батя решил привести сесттру в тир, где сттрелляли из ТТ...А в совке засталяли спортом бесплатно заниматься всех)))...И вдруг коггда батя под руководством тренера всунул в руку ей заряженный ТТ у ..у нее началась истерика..."Стрелять это же человека убить )))) ...как вы можете...И развернулась назад больше 90...батя с тренером попытались развернуть на мишень...и а она нажала на спусковой...)))) попала в стену))))" Короче позеленели оба...батя больше ее не приводил...Тренер старому простил ))))