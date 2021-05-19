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В Черкассах умер девятиклассник, раненный в школьном тире месяц назад

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Черкассах умер девятиклассник, раненный в школьном тире месяц назад

В Черкассах умер девятиклассник, который месяц назад получил ранение в школьном тире.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В горсовете заявили, что сердце мальчика сегодня перестало биться.

"Выражаем соболезнования родным Артема. Ваше горе, даже разделенное на всю городскую общину, не станет меньше, но всем вместе его будет хоть немного легче пережить", - указано в сообщении Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция открыла уголовное производство по факту ранения 14-летнего подростка в школьном тире в Черкассах: тренер задержан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напоминаем, 19 апреля в Черкассах в тире, расположенном в помещении одной из школ города, 14-летний ученик получил ранение в голову во время тренировки по пулевой стрельбе. Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В полиции сообщили об открытии производства по трем статьям "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием" и "небрежное хранение огнестрельного оружия". Тренера задержали.

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Топ комментарии
+10
Т.е. за месяц не смогли выяснить, было ли это "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием" или "небрежное хранение огнестрельного оружия"???

Какой потужный сабакян и его подчиненные!
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19.05.2021 16:57
+8
Черт!!!(((((
Как жаль!!!((((((
И парня жаль и родителей!!!(((((((
И дурака-малолетку жаль, которому взрослый дядька дал в руки оружие, но не достучался о том, как оно опасно!!! теперь человеку рости и жить с трупом невинного за спиной((((
Черт!!! Даже тренера-дебила, и то жаль!( Должен же был понять что натворил!!!(((
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19.05.2021 17:02
+4
..с такой длинной палкой, как ТОЗ, без самоуверенного дебила-приколиста, который всё знает и всё умеет, скорее всего не обошлось..
как-то по-дурному всё вышло и - минус один.. родителей жалко по-любому.. и возможных, потенциальных стрелочников с нашим-то пещерным правосудием..(((
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19.05.2021 17:40
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Т.е. за месяц не смогли выяснить, было ли это "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием" или "небрежное хранение огнестрельного оружия"???

Какой потужный сабакян и его подчиненные!
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19.05.2021 16:57 Ответить
вчитель залишив учнів самих, на ліцо профнедбалість.
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19.05.2021 19:13 Ответить
Черт!!!(((((
Как жаль!!!((((((
И парня жаль и родителей!!!(((((((
И дурака-малолетку жаль, которому взрослый дядька дал в руки оружие, но не достучался о том, как оно опасно!!! теперь человеку рости и жить с трупом невинного за спиной((((
Черт!!! Даже тренера-дебила, и то жаль!( Должен же был понять что натворил!!!(((
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19.05.2021 17:02 Ответить
..с такой длинной палкой, как ТОЗ, без самоуверенного дебила-приколиста, который всё знает и всё умеет, скорее всего не обошлось..
как-то по-дурному всё вышло и - минус один.. родителей жалко по-любому.. и возможных, потенциальных стрелочников с нашим-то пещерным правосудием..(((
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19.05.2021 17:40 Ответить
Він з "Марголіна" застрелився. По слухам, коли тренер відійшов відчинити двері в тир для ще одного учня, той хлопчина хотів зробити селфі з пушкою біля виска, ну, і... Тому й куля пройшла практично паралельно й навиліт від виска до виска. А тренера жаль, кажуть дуже толковий у стрілковій справі спеціаліст.
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19.05.2021 22:13 Ответить
У марголина ОЧЕНЬ чувствительный спусковой крючек... Небольшое , легкое нажатие - и выстрел...
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20.05.2021 23:07 Ответить
Через місяць помер. Це вже медицина..
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19.05.2021 19:10 Ответить
а виживши, міг би бути овочем. що краще?
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19.05.2021 19:14 Ответить
Краще - вижити
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19.05.2021 19:26 Ответить
Да... может где то за границей бы как то востановили бы...
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20.05.2021 23:08 Ответить
Тут явно был злой умысел в мозгах убийцы. Он знал чем всё это закончится - тренера посадят, а его отпустят по несовершеннолетке )
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19.05.2021 19:47 Ответить
писали, что пуля мелкашки прошла от одного виска к другому навылет через всю голову. Какое выживание??
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19.05.2021 21:23 Ответить
Медицина знает примеры когда арматурина проходила через голову и человека спасали.
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19.05.2021 21:45 Ответить
интересно, за кого голосовал спасенный в 2019-м?
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19.05.2021 21:55 Ответить
Кстати мелкашечная пуля очень коварна. Я помню голубую пачку с патронами на НВП, так там написано было "Опасно на расстоянии 1500 м". Более того, эти пули хорошо рикошетят от поверхности воды
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19.05.2021 21:48 Ответить
Да, жаль....Соболезную

У нас в школе (в сов. времена) был тир в подвале. Там, на НВП мы упражнялись в стрельбе из мелкашки ТОЗ. Идет стрельба по мишеням, военрук смотрит в трубу и объявляет "Петренко 7 на 3 часа", "Сидоренко 8 на 12". Все понимают и корректируют стрельбу. В тот день стрелял паренек, с небольшими умственными отклонениями. В целом неплохой, но такой легенький дурачок. И вот после слов военрука "Хоменко целься лучше", он поворачивается к военруку с заряженной винтовка со словами "Что вы сказали?" И стреляет.
Слава Богу, пуля прошла рядом с пузом военрука, попала в трубу, срикошетила и никого не задела....Такие вот дела....Оружие баловства не принимает.
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19.05.2021 21:44 Ответить
Это само само собой..но в то же время эмоциаональная моя тетка-пианистка-человеколюб чуть не убила тренера из ТТ....)))
Короче батя решил привести сесттру в тир, где сттрелляли из ТТ...А в совке засталяли спортом бесплатно заниматься всех)))...И вдруг коггда батя под руководством тренера всунул в руку ей заряженный ТТ у ..у нее началась истерика..."Стрелять это же человека убить )))) ...как вы можете...И развернулась назад больше 90...батя с тренером попытались развернуть на мишень...и а она нажала на спусковой...)))) попала в стену))))" Короче позеленели оба...батя больше ее не приводил...Тренер старому простил ))))
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19.05.2021 22:12 Ответить
 
 