У Черкасах помер дев'ятикласник, поранений у шкільному тирі місяць тому
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У Черкасах помер дев’ятикласник, який місяць тому зазнав поранення в шкільному тирі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У міськраді заявили, що серце хлопчика сьогодні перестало битися.
"Висловлюємо співчуття рідним Артема. Ваше горе, навіть розділене на всю міську громаду, не стане меншим, але всім разом його буде хоч трохи легше пережити", – вказано у повідомленні Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.
Нагадуємо, 19 квітня у Черкасах в тирі, розташованому в приміщенні однієї зі шкіл міста, 14-річний учень зазнав поранення в голову під час тренування з кульової стрільби. Хлопчика госпіталізували у вкрай тяжкому стані. У поліції Черкаської області повідомили про відкриття провадження за трьома статтями "замах на умисне вбивство", "незаконне поводження зі зброєю" та "недбале зберігання вогнепальної зброї". Тренера затримали.
Будь ласка, зачекайте...
Какой потужный сабакян и его подчиненные!
Как жаль!!!((((((
И парня жаль и родителей!!!(((((((
И дурака-малолетку жаль, которому взрослый дядька дал в руки оружие, но не достучался о том, как оно опасно!!! теперь человеку рости и жить с трупом невинного за спиной((((
Черт!!! Даже тренера-дебила, и то жаль!( Должен же был понять что натворил!!!(((
как-то по-дурному всё вышло и - минус один.. родителей жалко по-любому.. и возможных, потенциальных стрелочников с нашим-то пещерным правосудием..(((
У нас в школе (в сов. времена) был тир в подвале. Там, на НВП мы упражнялись в стрельбе из мелкашки ТОЗ. Идет стрельба по мишеням, военрук смотрит в трубу и объявляет "Петренко 7 на 3 часа", "Сидоренко 8 на 12". Все понимают и корректируют стрельбу. В тот день стрелял паренек, с небольшими умственными отклонениями. В целом неплохой, но такой легенький дурачок. И вот после слов военрука "Хоменко целься лучше", он поворачивается к военруку с заряженной винтовка со словами "Что вы сказали?" И стреляет.
Слава Богу, пуля прошла рядом с пузом военрука, попала в трубу, срикошетила и никого не задела....Такие вот дела....Оружие баловства не принимает.
Короче батя решил привести сесттру в тир, где сттрелляли из ТТ...А в совке засталяли спортом бесплатно заниматься всех)))...И вдруг коггда батя под руководством тренера всунул в руку ей заряженный ТТ у ..у нее началась истерика..."Стрелять это же человека убить )))) ...как вы можете...И развернулась назад больше 90...батя с тренером попытались развернуть на мишень...и а она нажала на спусковой...)))) попала в стену))))" Короче позеленели оба...батя больше ее не приводил...Тренер старому простил ))))