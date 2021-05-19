УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Новини Події
9675 17
діти (2079) смерть (4010) Черкаси (264) школа (991)

У Черкасах помер дев'ятикласник, поранений у шкільному тирі місяць тому

Новини Цензор.НЕТ Події

У Черкасах помер дев'ятикласник, поранений у шкільному тирі місяць тому

У Черкасах помер дев’ятикласник, який місяць тому зазнав поранення в шкільному тирі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У міськраді заявили, що серце хлопчика сьогодні перестало битися.

"Висловлюємо співчуття рідним Артема. Ваше горе, навіть розділене на всю міську громаду, не стане меншим, але всім разом його буде хоч трохи легше пережити", – вказано у повідомленні Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Нагадуємо, 19 квітня у Черкасах в тирі, розташованому в приміщенні однієї зі шкіл міста, 14-річний учень зазнав поранення в голову під час тренування з кульової стрільби. Хлопчика госпіталізували у вкрай тяжкому стані. У поліції Черкаської області повідомили про відкриття провадження за трьома статтями "замах на умисне вбивство", "незаконне поводження зі зброєю" та "недбале зберігання вогнепальної зброї". Тренера затримали.

Читайте також: Під Києвом виявили повішеним 14-річного підлітка, який перед смертю виклав у чат бойові набої і заявив про намір їх підірвати. ФОТО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+10
Т.е. за месяц не смогли выяснить, было ли это "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием" или "небрежное хранение огнестрельного оружия"???

Какой потужный сабакян и его подчиненные!
показати весь коментар
19.05.2021 16:57
+8
Черт!!!(((((
Как жаль!!!((((((
И парня жаль и родителей!!!(((((((
И дурака-малолетку жаль, которому взрослый дядька дал в руки оружие, но не достучался о том, как оно опасно!!! теперь человеку рости и жить с трупом невинного за спиной((((
Черт!!! Даже тренера-дебила, и то жаль!( Должен же был понять что натворил!!!(((
показати весь коментар
19.05.2021 17:02
+4
..с такой длинной палкой, как ТОЗ, без самоуверенного дебила-приколиста, который всё знает и всё умеет, скорее всего не обошлось..
как-то по-дурному всё вышло и - минус один.. родителей жалко по-любому.. и возможных, потенциальных стрелочников с нашим-то пещерным правосудием..(((
показати весь коментар
19.05.2021 17:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Т.е. за месяц не смогли выяснить, было ли это "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием" или "небрежное хранение огнестрельного оружия"???

Какой потужный сабакян и его подчиненные!
показати весь коментар
19.05.2021 16:57 Відповісти
вчитель залишив учнів самих, на ліцо профнедбалість.
показати весь коментар
19.05.2021 19:13 Відповісти
Черт!!!(((((
Как жаль!!!((((((
И парня жаль и родителей!!!(((((((
И дурака-малолетку жаль, которому взрослый дядька дал в руки оружие, но не достучался о том, как оно опасно!!! теперь человеку рости и жить с трупом невинного за спиной((((
Черт!!! Даже тренера-дебила, и то жаль!( Должен же был понять что натворил!!!(((
показати весь коментар
19.05.2021 17:02 Відповісти
..с такой длинной палкой, как ТОЗ, без самоуверенного дебила-приколиста, который всё знает и всё умеет, скорее всего не обошлось..
как-то по-дурному всё вышло и - минус один.. родителей жалко по-любому.. и возможных, потенциальных стрелочников с нашим-то пещерным правосудием..(((
показати весь коментар
19.05.2021 17:40 Відповісти
Він з "Марголіна" застрелився. По слухам, коли тренер відійшов відчинити двері в тир для ще одного учня, той хлопчина хотів зробити селфі з пушкою біля виска, ну, і... Тому й куля пройшла практично паралельно й навиліт від виска до виска. А тренера жаль, кажуть дуже толковий у стрілковій справі спеціаліст.
показати весь коментар
19.05.2021 22:13 Відповісти
У марголина ОЧЕНЬ чувствительный спусковой крючек... Небольшое , легкое нажатие - и выстрел...
показати весь коментар
20.05.2021 23:07 Відповісти
Через місяць помер. Це вже медицина..
показати весь коментар
19.05.2021 19:10 Відповісти
а виживши, міг би бути овочем. що краще?
показати весь коментар
19.05.2021 19:14 Відповісти
Краще - вижити
показати весь коментар
19.05.2021 19:26 Відповісти
Да... может где то за границей бы как то востановили бы...
показати весь коментар
20.05.2021 23:08 Відповісти
Тут явно был злой умысел в мозгах убийцы. Он знал чем всё это закончится - тренера посадят, а его отпустят по несовершеннолетке )
показати весь коментар
19.05.2021 19:47 Відповісти
писали, что пуля мелкашки прошла от одного виска к другому навылет через всю голову. Какое выживание??
показати весь коментар
19.05.2021 21:23 Відповісти
Медицина знает примеры когда арматурина проходила через голову и человека спасали.
показати весь коментар
19.05.2021 21:45 Відповісти
интересно, за кого голосовал спасенный в 2019-м?
показати весь коментар
19.05.2021 21:55 Відповісти
Кстати мелкашечная пуля очень коварна. Я помню голубую пачку с патронами на НВП, так там написано было "Опасно на расстоянии 1500 м". Более того, эти пули хорошо рикошетят от поверхности воды
показати весь коментар
19.05.2021 21:48 Відповісти
Да, жаль....Соболезную

У нас в школе (в сов. времена) был тир в подвале. Там, на НВП мы упражнялись в стрельбе из мелкашки ТОЗ. Идет стрельба по мишеням, военрук смотрит в трубу и объявляет "Петренко 7 на 3 часа", "Сидоренко 8 на 12". Все понимают и корректируют стрельбу. В тот день стрелял паренек, с небольшими умственными отклонениями. В целом неплохой, но такой легенький дурачок. И вот после слов военрука "Хоменко целься лучше", он поворачивается к военруку с заряженной винтовка со словами "Что вы сказали?" И стреляет.
Слава Богу, пуля прошла рядом с пузом военрука, попала в трубу, срикошетила и никого не задела....Такие вот дела....Оружие баловства не принимает.
показати весь коментар
19.05.2021 21:44 Відповісти
Это само само собой..но в то же время эмоциаональная моя тетка-пианистка-человеколюб чуть не убила тренера из ТТ....)))
Короче батя решил привести сесттру в тир, где сттрелляли из ТТ...А в совке засталяли спортом бесплатно заниматься всех)))...И вдруг коггда батя под руководством тренера всунул в руку ей заряженный ТТ у ..у нее началась истерика..."Стрелять это же человека убить )))) ...как вы можете...И развернулась назад больше 90...батя с тренером попытались развернуть на мишень...и а она нажала на спусковой...)))) попала в стену))))" Короче позеленели оба...батя больше ее не приводил...Тренер старому простил ))))
показати весь коментар
19.05.2021 22:12 Відповісти
 
 