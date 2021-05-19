У Черкасах помер дев'ятикласник, поранений у шкільному тирі місяць тому

У Черкасах помер дев’ятикласник, який місяць тому зазнав поранення в шкільному тирі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У міськраді заявили, що серце хлопчика сьогодні перестало битися.

"Висловлюємо співчуття рідним Артема. Ваше горе, навіть розділене на всю міську громаду, не стане меншим, але всім разом його буде хоч трохи легше пережити", – вказано у повідомленні Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Нагадуємо, 19 квітня у Черкасах в тирі, розташованому в приміщенні однієї зі шкіл міста, 14-річний учень зазнав поранення в голову під час тренування з кульової стрільби. Хлопчика госпіталізували у вкрай тяжкому стані. У поліції Черкаської області повідомили про відкриття провадження за трьома статтями "замах на умисне вбивство", "незаконне поводження зі зброєю" та "недбале зберігання вогнепальної зброї". Тренера затримали.

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