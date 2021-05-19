РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44796 посетителей онлайн
Новости Общество
5824 40
вакцина (3504) Ляшко Виктор (1175) COVID-19 (17504)

Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко

Кандидат на должность министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что за лето в стране провакцинируют от коронавируса 5 млн украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, где обсуждается его кандидатура, Ляшко заявил: "Я даю обещание - в летний период, в первые 100 дней вакцинировать 10 млн украинцев".

После такого заявления в комитете депутаты ему начали намекать, что не надо давать таких обещаний. Тогда Ляшко уточнил, что не точно выразился, поскольку речь идет о 10 млн прививок, а поскольку речь идет о двух прививках, то будет вакцинировано 5 млн украинцев.

На вопрос депутатов, а что будет, если он не выполнит своего обещания, Ляшко не ответил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+14
Еще один "обещальщик"...
А почему нет?
Предыдущего "обещальщика же просто уволили, точнее, "приняли отставку".
И даже пальтишко за 600 тысяч разрешили оставить.
показать весь комментарий
19.05.2021 17:17
+6
Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцевДаю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1338а за три лета 15 млн украинцев Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3181
показать весь комментарий
19.05.2021 18:16
+5
50 тысяч в день без выходных!....справится лупоглазый?
показать весь комментарий
19.05.2021 18:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, до 24 серпня, як велів "найвеличніший лідер Європи".
показать весь комментарий
19.05.2021 17:14 Ответить
а ведь завтра год фразы- про чемпиёнов по борьбе с вирусом Даю обещание - в летний период вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1962
показать весь комментарий
19.05.2021 17:16 Ответить
Без Модерни Пфайзер не буде масової вакцінації!
показать весь комментарий
19.05.2021 18:29 Ответить
50 тысяч в день без выходных!....справится лупоглазый?
показать весь комментарий
19.05.2021 18:19 Ответить
нічого не залишається, як спостерігати.
показать весь комментарий
19.05.2021 18:23 Ответить
Мамой клянись, сволочь! Даю обещание - в летний период вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2389
показать весь комментарий
19.05.2021 17:16 Ответить
Еще один "обещальщик"...
А почему нет?
Предыдущего "обещальщика же просто уволили, точнее, "приняли отставку".
И даже пальтишко за 600 тысяч разрешили оставить.
показать весь комментарий
19.05.2021 17:17 Ответить
комментарий отмечен как спам
НЕТ экспериментам над живыми людьми. Это не вакцины а непроверенные и странные коктейли, с непредсказуемыми и неизвестными краткосрочными и долгосрочными побочными эффектами. Всем уже понятно что так называемую "пандемию" придумали в Давосе на экономическом форуме, и за всё это "шоу пандемии" с ковидо-бесием их ожидает новый Нюрбернгский трибунал.
показать весь комментарий
19.05.2021 17:25 Ответить
Рептилоиды?
показать весь комментарий
19.05.2021 17:46 Ответить
"Даю обещание - в летний период вакцинировать 5 млн украинцев" - клянусь своей треуголкой Даю обещание - в летний период вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4243

Даю обещание - в летний период вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4715
показать весь комментарий
19.05.2021 17:25 Ответить
Абєщаю абєщанає пєреабєщать.
показать весь комментарий
19.05.2021 17:35 Ответить
Я даю обещание - в летний период, в первые 100 дней вакцинировать 10 млн украинцев. Ляшко уточнил, что не точно выразился, поскольку речь идет о 10 млн прививок, а поскольку речь идет о двух прививках, то будет вакцинировано 5 млн украинцев.

Эй, вы, ПЯТЕРО !!! Идите сюда, ЧЕТВЕРО !!! Если я вас, ТРОИХ, ещё раз увижу, вы у меня ОБА таких пи...ей получите!!! ТЫ меня понял? Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2031
показать весь комментарий
19.05.2021 17:36 Ответить
Не вакциную 5млн - зуб даю! - як там водиться у ЗЄшоблі.
показать весь комментарий
19.05.2021 17:36 Ответить
Всего летнего периода меньше 100 дней. Хорошее начало. В первые 100 дней летнего периода...
показать весь комментарий
19.05.2021 17:40 Ответить
прочитал: даю обещание за лето ликвидировать 5 млн украинцев
показать весь комментарий
19.05.2021 17:42 Ответить
За поребриком рашисскую нацию постепенно ликвидируют.
показать весь комментарий
19.05.2021 22:11 Ответить
Этот, уже видно, продержится три месяца...
показать весь комментарий
19.05.2021 17:44 Ответить
10 миллионов!!!
Та ты гонишь...
Ну хорошо, 5 миллионов за 100 дней лета!!!
Угомонись, слазь с трибуны чепуш ))
показать весь комментарий
19.05.2021 17:45 Ответить
Обiцянка - це близкий родич дулi.
показать весь комментарий
19.05.2021 17:45 Ответить
В Штатах за 100 дней 50 миллионов вакцинировали...то бишь в 10 раз больше чем обещает это зеленое чмо..

И что такое 5 миллионов за 100 дней?? Фигня...50000 человек...это все то в два раза больше чем вакцинировали при зеленом скоте степашке..
показать весь комментарий
19.05.2021 17:49 Ответить
Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцевДаю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1338а за три лета 15 млн украинцев Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3181
показать весь комментарий
19.05.2021 18:16 Ответить
стопы. величайший ***** говорил что до 24 августа будет вакцинировано большинство украинцев! какие 5 млн?
показать весь комментарий
19.05.2021 18:22 Ответить
васся -не сміши мої капці!!!
ти арифметику вчив?
показать весь комментарий
19.05.2021 18:27 Ответить
А как же встречный план Зели до дня Независимости вакцинировать половину населения Украины? Неужели зеля опять соврал??? 😂
показать весь комментарий
19.05.2021 18:29 Ответить
Присяга Ляшко: "Обещаю вакцинировать за лето 5 млн пенсионеров, престарелых, а остальные 30 млн, среди которых трудоспособное население, которое платит налоги, на которые покупают вакцину, пусть дохнут!"
показать весь комментарий
19.05.2021 18:44 Ответить
Ну дайте їм ще 100 днів!
показать весь комментарий
19.05.2021 18:44 Ответить
100 дней и 100 миллионов .... ЕЩЕ!
показать весь комментарий
19.05.2021 19:14 Ответить
100 милиардов миллионов долларов ! Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4976
показать весь комментарий
19.05.2021 20:36 Ответить
Зуб давав???
показать весь комментарий
19.05.2021 19:21 Ответить
НУ В ПРИНЦИРЕ РЕАЛЬНО , честно.... реально... дай БОГ, дабы так и было.... хоть как то... НО ЭТО НЕ ЗАСЛУГА БУДЕТ ЗЛНСКГ.ооо и компани!!!!
США И ЕС отказалисб от вакцины АстраЗенека. У них довольно большое количество скопилось. Ну и они сегодня думают куда скинуть баласт.
НО ХОТЯ БЫ ТАК !!!!!!! Не высший пилотаж, но все же не погибнут украинцы.
иА потом! Во как 95 квартал будет орать, какие они мастера по борьбе с ковидом! ублюдки и выродки устроившие геноцид украинского народа ради своего обогащения.
Есть следствие о том кто и как продал маски и дизинфицирующие растворы перед пандемией, по какой цене тесты и у кого преобриталиси ????
НЕТ! и мы к сожалению не узнаем....***** ПРОДАЖНЫЕ!!!!
показать весь комментарий
19.05.2021 19:26 Ответить
Да АстроЗенеки, в Польщі наприклад, навалом. Через портал вакцинації пропонують вакцинувати будь кого в той же день (часто протягом години - двух).
показать весь комментарий
19.05.2021 20:15 Ответить
Прививку против гриппа,легко переболеете и все дела....Ссср №2 Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2239
показать весь комментарий
19.05.2021 19:44 Ответить
Какое-то гадкое и позорное зрелище....
показать весь комментарий
19.05.2021 20:18 Ответить
пацан сказал-пацан слова назад забрал .. Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7639
показать весь комментарий
19.05.2021 20:33 Ответить
Остап Ибрагимович! Нападение на улице, в темноте.Честное благородное слово!
показать весь комментарий
19.05.2021 20:52 Ответить
Молдова починає вакцинувати від коронавірусу усіх охочих,передає Newsmaker.
показать весь комментарий
19.05.2021 21:26 Ответить
тепер залишилось знайти охочих садомазохістів
показать весь комментарий
19.05.2021 21:47 Ответить
обещает вакцинировать теми вакцинами, что закуплены при Степанове.
показать весь комментарий
19.05.2021 21:40 Ответить
Какой дурень это все колоть будет
показать весь комментарий
19.05.2021 21:44 Ответить
про необхідність досягнення "колективного імунітету" (в щонайменше 55% чи, за іншими даними, навіть 70%) вже всі забули?

вакцинувати 5 мільйонів українців за озвучені строки - це як потравити жуків на 2 сотках з 10 наявних... під кінець осені все одно весь город буде з'їдено шкідниками

як результат купа бюджетних (тобто наших з вами) грошей викидається коту під хвіст без досягнення кінцевої мети
показать весь комментарий
19.05.2021 21:47 Ответить
 
 