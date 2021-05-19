Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко
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Кандидат на должность министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что за лето в стране провакцинируют от коронавируса 5 млн украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, где обсуждается его кандидатура, Ляшко заявил: "Я даю обещание - в летний период, в первые 100 дней вакцинировать 10 млн украинцев".
После такого заявления в комитете депутаты ему начали намекать, что не надо давать таких обещаний. Тогда Ляшко уточнил, что не точно выразился, поскольку речь идет о 10 млн прививок, а поскольку речь идет о двух прививках, то будет вакцинировано 5 млн украинцев.
На вопрос депутатов, а что будет, если он не выполнит своего обещания, Ляшко не ответил.
Пожалуйста, подождите...
А почему нет?
Предыдущего "обещальщика же просто уволили, точнее, "приняли отставку".
И даже пальтишко за 600 тысяч разрешили оставить.
Эй, вы, ПЯТЕРО !!! Идите сюда, ЧЕТВЕРО !!! Если я вас, ТРОИХ, ещё раз увижу, вы у меня ОБА таких пи...ей получите!!! ТЫ меня понял?
Та ты гонишь...
Ну хорошо, 5 миллионов за 100 дней лета!!!
Угомонись, слазь с трибуны чепуш ))
И что такое 5 миллионов за 100 дней?? Фигня...50000 человек...это все то в два раза больше чем вакцинировали при зеленом скоте степашке..
ти арифметику вчив?
США И ЕС отказалисб от вакцины АстраЗенека. У них довольно большое количество скопилось. Ну и они сегодня думают куда скинуть баласт.
НО ХОТЯ БЫ ТАК !!!!!!! Не высший пилотаж, но все же не погибнут украинцы.
иА потом! Во как 95 квартал будет орать, какие они мастера по борьбе с ковидом! ублюдки и выродки устроившие геноцид украинского народа ради своего обогащения.
Есть следствие о том кто и как продал маски и дизинфицирующие растворы перед пандемией, по какой цене тесты и у кого преобриталиси ????
НЕТ! и мы к сожалению не узнаем....***** ПРОДАЖНЫЕ!!!!
вакцинувати 5 мільйонів українців за озвучені строки - це як потравити жуків на 2 сотках з 10 наявних... під кінець осені все одно весь город буде з'їдено шкідниками
як результат купа бюджетних (тобто наших з вами) грошей викидається коту під хвіст без досягнення кінцевої мети