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Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко

Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко пообіцяв, що за літо провакцинує від коронавірусу 5 млн українців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, де обговорюється його кандидатура, Ляшко заявив: "Я даю обіцянку – в літній період, в перші 100 днів вакцинувати 10 млн українців".

Після такої заяви в комітеті депутати йому почали натякати, що не треба давати таких обіцянок. Тоді Ляшко уточнив, що не точно висловився, бо йдеться про 10 млн щеплень, а оскільки йдеться про два щеплення, то буде вакциновано 5 млн українців.

На запитання депутатів, а що буде, якщо він не виконає своєї обіцянки, Ляшко не відповів.

Читайте також: Профільний комітет Ради підтримав призначення Ляшка міністром охорони здоров'я

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Топ коментарі
+14
Еще один "обещальщик"...
А почему нет?
Предыдущего "обещальщика же просто уволили, точнее, "приняли отставку".
И даже пальтишко за 600 тысяч разрешили оставить.
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19.05.2021 17:17
+6
Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцевДаю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1338а за три лета 15 млн украинцев Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3181
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19.05.2021 18:16
+5
50 тысяч в день без выходных!....справится лупоглазый?
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19.05.2021 18:19
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Ага, до 24 серпня, як велів "найвеличніший лідер Європи".
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19.05.2021 17:14 Відповісти
а ведь завтра год фразы- про чемпиёнов по борьбе с вирусом Даю обещание - в летний период вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1962
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19.05.2021 17:16 Відповісти
Без Модерни Пфайзер не буде масової вакцінації!
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19.05.2021 18:29 Відповісти
50 тысяч в день без выходных!....справится лупоглазый?
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19.05.2021 18:19 Відповісти
нічого не залишається, як спостерігати.
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19.05.2021 18:23 Відповісти
Мамой клянись, сволочь! Даю обещание - в летний период вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2389
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19.05.2021 17:16 Відповісти
Еще один "обещальщик"...
А почему нет?
Предыдущего "обещальщика же просто уволили, точнее, "приняли отставку".
И даже пальтишко за 600 тысяч разрешили оставить.
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19.05.2021 17:17 Відповісти
коментар відмічено як спам
НЕТ экспериментам над живыми людьми. Это не вакцины а непроверенные и странные коктейли, с непредсказуемыми и неизвестными краткосрочными и долгосрочными побочными эффектами. Всем уже понятно что так называемую "пандемию" придумали в Давосе на экономическом форуме, и за всё это "шоу пандемии" с ковидо-бесием их ожидает новый Нюрбернгский трибунал.
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19.05.2021 17:25 Відповісти
Рептилоиды?
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19.05.2021 17:46 Відповісти
"Даю обещание - в летний период вакцинировать 5 млн украинцев" - клянусь своей треуголкой Даю обещание - в летний период вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4243

Даю обещание - в летний период вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4715
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19.05.2021 17:25 Відповісти
Абєщаю абєщанає пєреабєщать.
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19.05.2021 17:35 Відповісти
Я даю обещание - в летний период, в первые 100 дней вакцинировать 10 млн украинцев. Ляшко уточнил, что не точно выразился, поскольку речь идет о 10 млн прививок, а поскольку речь идет о двух прививках, то будет вакцинировано 5 млн украинцев.

Эй, вы, ПЯТЕРО !!! Идите сюда, ЧЕТВЕРО !!! Если я вас, ТРОИХ, ещё раз увижу, вы у меня ОБА таких пи...ей получите!!! ТЫ меня понял? Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2031
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19.05.2021 17:36 Відповісти
Не вакциную 5млн - зуб даю! - як там водиться у ЗЄшоблі.
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19.05.2021 17:36 Відповісти
Всего летнего периода меньше 100 дней. Хорошее начало. В первые 100 дней летнего периода...
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19.05.2021 17:40 Відповісти
прочитал: даю обещание за лето ликвидировать 5 млн украинцев
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19.05.2021 17:42 Відповісти
За поребриком рашисскую нацию постепенно ликвидируют.
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19.05.2021 22:11 Відповісти
Этот, уже видно, продержится три месяца...
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19.05.2021 17:44 Відповісти
10 миллионов!!!
Та ты гонишь...
Ну хорошо, 5 миллионов за 100 дней лета!!!
Угомонись, слазь с трибуны чепуш ))
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19.05.2021 17:45 Відповісти
Обiцянка - це близкий родич дулi.
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19.05.2021 17:45 Відповісти
В Штатах за 100 дней 50 миллионов вакцинировали...то бишь в 10 раз больше чем обещает это зеленое чмо..

И что такое 5 миллионов за 100 дней?? Фигня...50000 человек...это все то в два раза больше чем вакцинировали при зеленом скоте степашке..
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19.05.2021 17:49 Відповісти
Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцевДаю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1338а за три лета 15 млн украинцев Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3181
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19.05.2021 18:16 Відповісти
стопы. величайший ***** говорил что до 24 августа будет вакцинировано большинство украинцев! какие 5 млн?
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19.05.2021 18:22 Відповісти
васся -не сміши мої капці!!!
ти арифметику вчив?
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19.05.2021 18:27 Відповісти
А как же встречный план Зели до дня Независимости вакцинировать половину населения Украины? Неужели зеля опять соврал??? 😂
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19.05.2021 18:29 Відповісти
Присяга Ляшко: "Обещаю вакцинировать за лето 5 млн пенсионеров, престарелых, а остальные 30 млн, среди которых трудоспособное население, которое платит налоги, на которые покупают вакцину, пусть дохнут!"
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19.05.2021 18:44 Відповісти
Ну дайте їм ще 100 днів!
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19.05.2021 18:44 Відповісти
100 дней и 100 миллионов .... ЕЩЕ!
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19.05.2021 19:14 Відповісти
100 милиардов миллионов долларов ! Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4976
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19.05.2021 20:36 Відповісти
Зуб давав???
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19.05.2021 19:21 Відповісти
НУ В ПРИНЦИРЕ РЕАЛЬНО , честно.... реально... дай БОГ, дабы так и было.... хоть как то... НО ЭТО НЕ ЗАСЛУГА БУДЕТ ЗЛНСКГ.ооо и компани!!!!
США И ЕС отказалисб от вакцины АстраЗенека. У них довольно большое количество скопилось. Ну и они сегодня думают куда скинуть баласт.
НО ХОТЯ БЫ ТАК !!!!!!! Не высший пилотаж, но все же не погибнут украинцы.
иА потом! Во как 95 квартал будет орать, какие они мастера по борьбе с ковидом! ублюдки и выродки устроившие геноцид украинского народа ради своего обогащения.
Есть следствие о том кто и как продал маски и дизинфицирующие растворы перед пандемией, по какой цене тесты и у кого преобриталиси ????
НЕТ! и мы к сожалению не узнаем....***** ПРОДАЖНЫЕ!!!!
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19.05.2021 19:26 Відповісти
Да АстроЗенеки, в Польщі наприклад, навалом. Через портал вакцинації пропонують вакцинувати будь кого в той же день (часто протягом години - двух).
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19.05.2021 20:15 Відповісти
Прививку против гриппа,легко переболеете и все дела....Ссср №2 Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2239
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19.05.2021 19:44 Відповісти
Какое-то гадкое и позорное зрелище....
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19.05.2021 20:18 Відповісти
пацан сказал-пацан слова назад забрал .. Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7639
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19.05.2021 20:33 Відповісти
Остап Ибрагимович! Нападение на улице, в темноте.Честное благородное слово!
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19.05.2021 20:52 Відповісти
Молдова починає вакцинувати від коронавірусу усіх охочих,передає Newsmaker.
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19.05.2021 21:26 Відповісти
тепер залишилось знайти охочих садомазохістів
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19.05.2021 21:47 Відповісти
обещает вакцинировать теми вакцинами, что закуплены при Степанове.
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19.05.2021 21:40 Відповісти
Какой дурень это все колоть будет
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19.05.2021 21:44 Відповісти
про необхідність досягнення "колективного імунітету" (в щонайменше 55% чи, за іншими даними, навіть 70%) вже всі забули?

вакцинувати 5 мільйонів українців за озвучені строки - це як потравити жуків на 2 сотках з 10 наявних... під кінець осені все одно весь город буде з'їдено шкідниками

як результат купа бюджетних (тобто наших з вами) грошей викидається коту під хвіст без досягнення кінцевої мети
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19.05.2021 21:47 Відповісти
 
 