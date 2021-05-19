Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко
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Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко пообіцяв, що за літо провакцинує від коронавірусу 5 млн українців
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
На засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, де обговорюється його кандидатура, Ляшко заявив: "Я даю обіцянку – в літній період, в перші 100 днів вакцинувати 10 млн українців".
Після такої заяви в комітеті депутати йому почали натякати, що не треба давати таких обіцянок. Тоді Ляшко уточнив, що не точно висловився, бо йдеться про 10 млн щеплень, а оскільки йдеться про два щеплення, то буде вакциновано 5 млн українців.
На запитання депутатів, а що буде, якщо він не виконає своєї обіцянки, Ляшко не відповів.
Будь ласка, зачекайте...
А почему нет?
Предыдущего "обещальщика же просто уволили, точнее, "приняли отставку".
И даже пальтишко за 600 тысяч разрешили оставить.
Эй, вы, ПЯТЕРО !!! Идите сюда, ЧЕТВЕРО !!! Если я вас, ТРОИХ, ещё раз увижу, вы у меня ОБА таких пи...ей получите!!! ТЫ меня понял?
Та ты гонишь...
Ну хорошо, 5 миллионов за 100 дней лета!!!
Угомонись, слазь с трибуны чепуш ))
И что такое 5 миллионов за 100 дней?? Фигня...50000 человек...это все то в два раза больше чем вакцинировали при зеленом скоте степашке..
ти арифметику вчив?
США И ЕС отказалисб от вакцины АстраЗенека. У них довольно большое количество скопилось. Ну и они сегодня думают куда скинуть баласт.
НО ХОТЯ БЫ ТАК !!!!!!! Не высший пилотаж, но все же не погибнут украинцы.
иА потом! Во как 95 квартал будет орать, какие они мастера по борьбе с ковидом! ублюдки и выродки устроившие геноцид украинского народа ради своего обогащения.
Есть следствие о том кто и как продал маски и дизинфицирующие растворы перед пандемией, по какой цене тесты и у кого преобриталиси ????
НЕТ! и мы к сожалению не узнаем....***** ПРОДАЖНЫЕ!!!!
вакцинувати 5 мільйонів українців за озвучені строки - це як потравити жуків на 2 сотках з 10 наявних... під кінець осені все одно весь город буде з'їдено шкідниками
як результат купа бюджетних (тобто наших з вами) грошей викидається коту під хвіст без досягнення кінцевої мети