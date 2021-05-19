В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 человек, - НАПК

С 1 по 30 апреля 2021 года в Реестр коррупционеров внесены 520 записей в отношении лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения (126 уголовной и 394 административной ответственности).

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацагентства по вопросам противодействия коррупции, за месяц привлекли к уголовной и административной ответственности 200 депутатов местного совета, 24 чиновника местного самоуправления, 28 работников Нацполиции, 20 госслужащих, 20 присяжных.

Их уличили в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды (82); принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (17); злоупотреблении влиянием (12); присвоении, растрате имущества или завладении им (7); подкупе работника предприятия, учреждения или организации (5); злоупотреблении властью или служебным положением (3).

Также в списке правонарушители, которые несвоевременно подали декларации за прошлый год (370) или нарушили требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (22).

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Всего с начала года в Реестр внесены 2343 записи. Сейчас в перечне 36818 записей, из них 5970 - по уголовным коррупционными правонарушениями и 12875 - по административным.