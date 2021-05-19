В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 человек, - НАПК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С 1 по 30 апреля 2021 года в Реестр коррупционеров внесены 520 записей в отношении лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения (126 уголовной и 394 административной ответственности).
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацагентства по вопросам противодействия коррупции, за месяц привлекли к уголовной и административной ответственности 200 депутатов местного совета, 24 чиновника местного самоуправления, 28 работников Нацполиции, 20 госслужащих, 20 присяжных.
Их уличили в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды (82); принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (17); злоупотреблении влиянием (12); присвоении, растрате имущества или завладении им (7); подкупе работника предприятия, учреждения или организации (5); злоупотреблении властью или служебным положением (3).
Также в списке правонарушители, которые несвоевременно подали декларации за прошлый год (370) или нарушили требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (22).
Всего с начала года в Реестр внесены 2343 записи. Сейчас в перечне 36818 записей, из них 5970 - по уголовным коррупционными правонарушениями и 12875 - по административным.
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Мнения / Общество 19-май, 19:059 1 086 0
"Смотрите, какая интересная информация. Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден заработали за прошлый год чуть более $600 000. И при этом отмечается, что Байдены заплатили $157000 федерального подоходного налога с эффективной ставкой 25,9%.
Кроме того, президент и первая леди заплатили подоходный налог в штате Делавэр в размере $28 794 и $443 в штате Вирджиния", - об этом пишет Борислав Береза.
"При этом они пожертвовали $30 тыс. 704 доллара 10 различным благотворительным организациям.
В общем все красиво и достойно. И есть факт благотворительности.
Теперь смотрим на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году заработал 22,7 млн грн ($815 тыс. по текущему курсу). В эту сумму входят роялти (поступления за авторские права) в размере 4,6 млн грн ($165 тыс.).
Объясняю, когда в России по Федеральному каналу показывают "Лигу смеха", то Зеленский на этом зарабатывает. Правда это не единственный российский источник доходов президента Украины.
А вот про благотворительность Зеленского ничего не известно. Может скрывает от превеликой скромности? Не знаю.
Но давайте признаем то, что наш псевдогарант Конституции смог заработать больше, чем президент США.
А все почему? Потому что не гнушается и в РФ зарабатывать.
Только с благотворительностью у него пока не очень.
Но ничего. Ему подскажут и в следующем году он пожертвует, какую-то сумму, на билеты "Лиги смеха".
Хорошо, если не в Москве. Хотя... Какая разница, да?", - завершает Береза.
И больше не надо рассказывать туфту про борьбу ЗЕлюпы с коррупцией.
Вам ещё до него -- как Дюймовочке до танка...*)
Если не посадили - нефиг их называть" корупционеры"