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коррупция (3788) НАПК (624)

В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 человек, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 человек, - НАПК

С 1 по 30 апреля 2021 года в Реестр коррупционеров внесены 520 записей в отношении лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения (126 уголовной и 394 административной ответственности).

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацагентства по вопросам противодействия коррупции, за месяц привлекли к уголовной и административной ответственности 200 депутатов местного совета, 24 чиновника местного самоуправления, 28 работников Нацполиции, 20 госслужащих, 20 присяжных.

Их уличили в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды (82); принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (17); злоупотреблении влиянием (12); присвоении, растрате имущества или завладении им (7); подкупе работника предприятия, учреждения или организации (5); злоупотреблении властью или служебным положением (3).

Также в списке правонарушители, которые несвоевременно подали декларации за прошлый год (370) или нарушили требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (22).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о цифровизации как методе борьбы с коррупцией: Компьютер не имеет друзей или кумовьев, взятки не берет даже в биткоинах

Всего с начала года в Реестр внесены 2343 записи. Сейчас в перечне 36818 записей, из них 5970 - по уголовным коррупционными правонарушениями и 12875 - по административным.

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Топ комментарии
+3
а сколько из них в тюрьму попало
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19.05.2021 21:00
+2
Татаров!!!

И больше не надо рассказывать туфту про борьбу ЗЕлюпы с коррупцией.
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19.05.2021 21:01
+2
тяготы и лишения в реестрах , отберите у них деньги по вайберу
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19.05.2021 21:01
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а сколько из них в тюрьму попало
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19.05.2021 21:00 Ответить
Есть такая судья Лохвина, Чернигов интересные решения для коррупционеров и мусорья выносит
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19.05.2021 21:12 Ответить
таких "лохвіних" по всій Україні у всіх судах....
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19.05.2021 21:20 Ответить
Цікава країна, Ви,'ям України коять злочини та карають невинних? Це як поліція схоже
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19.05.2021 21:27 Ответить
Зеленский смог заработать за год больше, чем Байден. Почему?
Мнения / Общество 19-май, 19:059 1 086 0

"Смотрите, какая интересная информация. Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден заработали за прошлый год чуть более $600 000. И при этом отмечается, что Байдены заплатили $157000 федерального подоходного налога с эффективной ставкой 25,9%.

Кроме того, президент и первая леди заплатили подоходный налог в штате Делавэр в размере $28 794 и $443 в штате Вирджиния", - об этом пишет Борислав Береза.

"При этом они пожертвовали $30 тыс. 704 доллара 10 различным благотворительным организациям.

В общем все красиво и достойно. И есть факт благотворительности.

Теперь смотрим на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году заработал 22,7 млн грн ($815 тыс. по текущему курсу). В эту сумму входят роялти (поступления за авторские права) в размере 4,6 млн грн ($165 тыс.).

Объясняю, когда в России по Федеральному каналу показывают "Лигу смеха", то Зеленский на этом зарабатывает. Правда это не единственный российский источник доходов президента Украины.

А вот про благотворительность Зеленского ничего не известно. Может скрывает от превеликой скромности? Не знаю.

Но давайте признаем то, что наш псевдогарант Конституции смог заработать больше, чем президент США.

А все почему? Потому что не гнушается и в РФ зарабатывать.

Только с благотворительностью у него пока не очень.

Но ничего. Ему подскажут и в следующем году он пожертвует, какую-то сумму, на билеты "Лиги смеха".

Хорошо, если не в Москве. Хотя... Какая разница, да?", - завершает Береза.
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19.05.2021 21:55 Ответить
Татаров!!!

И больше не надо рассказывать туфту про борьбу ЗЕлюпы с коррупцией.
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19.05.2021 21:01 Ответить
И еще Ермак с "убитым" братом, продающие госдолжности и гостайны.
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19.05.2021 21:02 Ответить
тяготы и лишения в реестрах , отберите у них деньги по вайберу
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19.05.2021 21:01 Ответить
Полтора мильёна предпринимателей, 300 тысяч чиновников -- 1 на 170 человек -- и всего 520 жуликов? -- та вы там в Украине, с жиру беситесь! ...*)
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19.05.2021 21:06 Ответить
у нас особливий - свій шлях... В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 человек, - НАПК - Цензор.НЕТ 4300
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19.05.2021 21:18 Ответить
-- то у китайцев -- свой шлях!

Вам ещё до него -- как Дюймовочке до танка...*)
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19.05.2021 21:21 Ответить
тю....- скільки там тих китайців... - розповзуться скоро по всій кацапіїї...ЕС ...- на Україну їх і не вистачить....- тоді ми і.... У квітні до Реєстру корупціонерів потрапили 520 осіб, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2734
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19.05.2021 21:36 Ответить
Верю! -- безоговорочно... *)
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19.05.2021 21:45 Ответить
Мне смешно, судьи обворовуют гражданина открытую своими решениями, полиция насилует грабит и убивает - что за.....
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19.05.2021 21:10 Ответить
реєстрові корупціонери
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19.05.2021 21:12 Ответить
Полиция по им не хочет подозрительно дела вести, зато подоить беспричинно граждан - дело пяти минут
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19.05.2021 21:16 Ответить
еСЛИ они корупционеры - сажайте !
Если не посадили - нефиг их называть" корупционеры" В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 человек, - НАПК - Цензор.НЕТ 2497
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19.05.2021 21:14 Ответить
Они могут ощасливить орган продажной власти
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19.05.2021 22:15 Ответить
ребята. прочитал на укрнет. америкоси символически закупили наши военные КРаЗ, целую партию водовозов,бензовозов и тд. а мы пользуемся в основном МаЗ- богдан. так за каких коррупционеров нам рассказивает наше правительство, знаете??? а я знаю. за тех кто не хотел заносить на верх. поставят на их места своих и коррупции не будет.будет все нормаль....
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19.05.2021 21:14 Ответить
і скільки сяде - із конфіскатом... В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 человек, - НАПК - Цензор.НЕТ 5172
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19.05.2021 21:16 Ответить
А скільки суди їм потім компенсують)
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19.05.2021 21:17 Ответить
умножайте смело на 100 для начала..от головы сильрады тупорылого и всей ее комиссии земельной, х..я лесничего, без твердых пород деревьев Украину оставляющего.... и дальше по районам и областям..про центральные органы власти умолчу, там полный фарш их!))..наверно я ошибся, на 1000 умножать сразу нужно!))) В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 человек, - НАПК - Цензор.НЕТ 2437
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19.05.2021 21:20 Ответить
Как я понимаю сельрады дают земли полиции и те не видят что то, проверьте декларации и голов, баланс должен сойтись
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19.05.2021 22:14 Ответить
 
 