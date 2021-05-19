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корупція (2751) НАЗК (573)

У квітні до Реєстру корупціонерів потрапили 520 осіб, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У квітні до Реєстру корупціонерів потрапили 520 осіб, - НАЗК

Від 1 по 30 квітня 2021 року в Реєстр корупціонерів внесено 520 записів щодо осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення (126 кримінальної та 394 адміністративної відповідальності).

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацагентства з питань протидії корупції, за місяць притягли до кримінальної та адміністративної відповідальності 200 депутатів місцевої ради, 24 чиновників місцевого самоврядування, 28 працівників Нацполіції, 20 держслужбовців, 20 присяжних.

Їх викрили в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди (82); прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (17); зловживанні впливом (12); присвоєнні, розтраті, майна або заволодіння ним (7); підкупі працівника підприємства, установи або організації (5); зловживанні владою або службовим становищем (3).

Також у списку правопорушники, які несвоєчасно подали декларації за минулий рік (370) або порушили вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (22).

Всього від початку року до Реестру внесено 2343 записи. Зараз у переліку 36818 записів, з них 5970 - щодо кримінальних корупційних правопорушень і 12875 - адміністративних.

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Топ коментарі
+3
а сколько из них в тюрьму попало
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19.05.2021 21:00
+2
Татаров!!!

И больше не надо рассказывать туфту про борьбу ЗЕлюпы с коррупцией.
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19.05.2021 21:01
+2
тяготы и лишения в реестрах , отберите у них деньги по вайберу
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19.05.2021 21:01
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а сколько из них в тюрьму попало
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19.05.2021 21:00 Відповісти
Есть такая судья Лохвина, Чернигов интересные решения для коррупционеров и мусорья выносит
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19.05.2021 21:12 Відповісти
таких "лохвіних" по всій Україні у всіх судах....
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19.05.2021 21:20 Відповісти
Цікава країна, Ви,'ям України коять злочини та карають невинних? Це як поліція схоже
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19.05.2021 21:27 Відповісти
Зеленский смог заработать за год больше, чем Байден. Почему?
Мнения / Общество 19-май, 19:059 1 086 0

"Смотрите, какая интересная информация. Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден заработали за прошлый год чуть более $600 000. И при этом отмечается, что Байдены заплатили $157000 федерального подоходного налога с эффективной ставкой 25,9%.

Кроме того, президент и первая леди заплатили подоходный налог в штате Делавэр в размере $28 794 и $443 в штате Вирджиния", - об этом пишет Борислав Береза.

"При этом они пожертвовали $30 тыс. 704 доллара 10 различным благотворительным организациям.

В общем все красиво и достойно. И есть факт благотворительности.

Теперь смотрим на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году заработал 22,7 млн грн ($815 тыс. по текущему курсу). В эту сумму входят роялти (поступления за авторские права) в размере 4,6 млн грн ($165 тыс.).

Объясняю, когда в России по Федеральному каналу показывают "Лигу смеха", то Зеленский на этом зарабатывает. Правда это не единственный российский источник доходов президента Украины.

А вот про благотворительность Зеленского ничего не известно. Может скрывает от превеликой скромности? Не знаю.

Но давайте признаем то, что наш псевдогарант Конституции смог заработать больше, чем президент США.

А все почему? Потому что не гнушается и в РФ зарабатывать.

Только с благотворительностью у него пока не очень.

Но ничего. Ему подскажут и в следующем году он пожертвует, какую-то сумму, на билеты "Лиги смеха".

Хорошо, если не в Москве. Хотя... Какая разница, да?", - завершает Береза.
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19.05.2021 21:55 Відповісти
Татаров!!!

И больше не надо рассказывать туфту про борьбу ЗЕлюпы с коррупцией.
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19.05.2021 21:01 Відповісти
И еще Ермак с "убитым" братом, продающие госдолжности и гостайны.
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19.05.2021 21:02 Відповісти
тяготы и лишения в реестрах , отберите у них деньги по вайберу
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19.05.2021 21:01 Відповісти
Полтора мильёна предпринимателей, 300 тысяч чиновников -- 1 на 170 человек -- и всего 520 жуликов? -- та вы там в Украине, с жиру беситесь! ...*)
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19.05.2021 21:06 Відповісти
у нас особливий - свій шлях... В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 человек, - НАПК - Цензор.НЕТ 4300
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19.05.2021 21:18 Відповісти
-- то у китайцев -- свой шлях!

Вам ещё до него -- как Дюймовочке до танка...*)
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19.05.2021 21:21 Відповісти
тю....- скільки там тих китайців... - розповзуться скоро по всій кацапіїї...ЕС ...- на Україну їх і не вистачить....- тоді ми і.... У квітні до Реєстру корупціонерів потрапили 520 осіб, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2734
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19.05.2021 21:36 Відповісти
Верю! -- безоговорочно... *)
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19.05.2021 21:45 Відповісти
Мне смешно, судьи обворовуют гражданина открытую своими решениями, полиция насилует грабит и убивает - что за.....
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19.05.2021 21:10 Відповісти
реєстрові корупціонери
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19.05.2021 21:12 Відповісти
Полиция по им не хочет подозрительно дела вести, зато подоить беспричинно граждан - дело пяти минут
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19.05.2021 21:16 Відповісти
еСЛИ они корупционеры - сажайте !
Если не посадили - нефиг их называть" корупционеры" В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 человек, - НАПК - Цензор.НЕТ 2497
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19.05.2021 21:14 Відповісти
Они могут ощасливить орган продажной власти
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19.05.2021 22:15 Відповісти
ребята. прочитал на укрнет. америкоси символически закупили наши военные КРаЗ, целую партию водовозов,бензовозов и тд. а мы пользуемся в основном МаЗ- богдан. так за каких коррупционеров нам рассказивает наше правительство, знаете??? а я знаю. за тех кто не хотел заносить на верх. поставят на их места своих и коррупции не будет.будет все нормаль....
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19.05.2021 21:14 Відповісти
і скільки сяде - із конфіскатом... В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 человек, - НАПК - Цензор.НЕТ 5172
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19.05.2021 21:16 Відповісти
А скільки суди їм потім компенсують)
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19.05.2021 21:17 Відповісти
умножайте смело на 100 для начала..от головы сильрады тупорылого и всей ее комиссии земельной, х..я лесничего, без твердых пород деревьев Украину оставляющего.... и дальше по районам и областям..про центральные органы власти умолчу, там полный фарш их!))..наверно я ошибся, на 1000 умножать сразу нужно!))) В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 человек, - НАПК - Цензор.НЕТ 2437
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19.05.2021 21:20 Відповісти
Как я понимаю сельрады дают земли полиции и те не видят что то, проверьте декларации и голов, баланс должен сойтись
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19.05.2021 22:14 Відповісти
 
 