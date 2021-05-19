У квітні до Реєстру корупціонерів потрапили 520 осіб, - НАЗК
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Від 1 по 30 квітня 2021 року в Реєстр корупціонерів внесено 520 записів щодо осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення (126 кримінальної та 394 адміністративної відповідальності).
Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацагентства з питань протидії корупції, за місяць притягли до кримінальної та адміністративної відповідальності 200 депутатів місцевої ради, 24 чиновників місцевого самоврядування, 28 працівників Нацполіції, 20 держслужбовців, 20 присяжних.
Їх викрили в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди (82); прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (17); зловживанні впливом (12); присвоєнні, розтраті, майна або заволодіння ним (7); підкупі працівника підприємства, установи або організації (5); зловживанні владою або службовим становищем (3).
Також у списку правопорушники, які несвоєчасно подали декларації за минулий рік (370) або порушили вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (22).
Всього від початку року до Реестру внесено 2343 записи. Зараз у переліку 36818 записів, з них 5970 - щодо кримінальних корупційних правопорушень і 12875 - адміністративних.
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Мнения / Общество 19-май, 19:059 1 086 0
"Смотрите, какая интересная информация. Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден заработали за прошлый год чуть более $600 000. И при этом отмечается, что Байдены заплатили $157000 федерального подоходного налога с эффективной ставкой 25,9%.
Кроме того, президент и первая леди заплатили подоходный налог в штате Делавэр в размере $28 794 и $443 в штате Вирджиния", - об этом пишет Борислав Береза.
"При этом они пожертвовали $30 тыс. 704 доллара 10 различным благотворительным организациям.
В общем все красиво и достойно. И есть факт благотворительности.
Теперь смотрим на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году заработал 22,7 млн грн ($815 тыс. по текущему курсу). В эту сумму входят роялти (поступления за авторские права) в размере 4,6 млн грн ($165 тыс.).
Объясняю, когда в России по Федеральному каналу показывают "Лигу смеха", то Зеленский на этом зарабатывает. Правда это не единственный российский источник доходов президента Украины.
А вот про благотворительность Зеленского ничего не известно. Может скрывает от превеликой скромности? Не знаю.
Но давайте признаем то, что наш псевдогарант Конституции смог заработать больше, чем президент США.
А все почему? Потому что не гнушается и в РФ зарабатывать.
Только с благотворительностью у него пока не очень.
Но ничего. Ему подскажут и в следующем году он пожертвует, какую-то сумму, на билеты "Лиги смеха".
Хорошо, если не в Москве. Хотя... Какая разница, да?", - завершает Береза.
И больше не надо рассказывать туфту про борьбу ЗЕлюпы с коррупцией.
Вам ещё до него -- как Дюймовочке до танка...*)
Если не посадили - нефиг их называть" корупционеры"