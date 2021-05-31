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Новости Политика Украины
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Соратник Саакашвили Кривонос назначен главой Госинспекции архитектуры и градостроительства, - Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Соратник Саакашвили Кривонос назначен главой Госинспекции архитектуры и градостроительства, - Гончаренко

Кабинет министров назначил Семена Кривоноса главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Семен Кривонос - соратник главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили.

Кривонос был руководителем общественной организации "Офис простых решений и результатов", основанной 3 июня прошлого года на базе Национального совета реформ.

По информации "Интерфакс-Украина", в 2019–2020 годах он занимал должность исполняющего обязанности директора госпредприятия "Племенной завод "Плосковский", в 2015–2016 годах работал первым заместителем начальника Одесской таможни ГФС Украины.

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Топ комментарии
+10
Готовьте бабки, панове. В крупной купюре. Сулугуни нонче дорог. Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7262
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19.05.2021 22:00
+7
Вот и Саакашвили стал племенным коррупционером
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19.05.2021 21:47
+6
Почему только стало? ОНО им дааааавно уже стало.
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19.05.2021 22:01
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Вот и Саакашвили стал племенным коррупционером
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19.05.2021 21:47 Ответить
Почему только стало? ОНО им дааааавно уже стало.
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19.05.2021 22:01 Ответить
Готовьте бабки, панове. В крупной купюре. Сулугуни нонче дорог. Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7262
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19.05.2021 22:00 Ответить
А чача,це просто жах!!!))))
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19.05.2021 22:26 Ответить
Всі держінспекціі ,контори та конторки ,це розплідники корумпованої гидоти !!!))
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19.05.2021 22:25 Ответить
Одне слово митник і відразу розумієшь,що це доброчесна та порядня людина !!!)))
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19.05.2021 22:28 Ответить
Саака нужно дом достраивать...
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19.05.2021 22:29 Ответить
"Яка вілла,так хатинка!" (С) Лис Микита !!!)))
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19.05.2021 22:32 Ответить
хана строительному комплексу коневод за руль взялся Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3290
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20.05.2021 09:03 Ответить
Не разделяю разочарования большинства.
Тех кто принял клоуна за президента, не удивишь жокеем вместо архитектора
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21.05.2021 06:58 Ответить
 
 