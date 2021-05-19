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призначення (634) Саакашвілі Міхеіл (1642) Гончаренко (299) ДАБІ (78) Кривонос Семен (2)

Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко

Кабінет міністрів призначив Семена Кривоноса головою Державної інспекції архітектури і містобудування.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Семен Кривонос - соратник голови Виконавчого комітету реформ Михаіла Саакашвілі.

Кривонос був керівником громадської організації "Офіс простих рішень і результатів", заснованої 3 червня минулого року на базі Національної ради реформ.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", в 2019-2020 роках він обіймав посаду виконуючого обов'язки директора держпідприємства "Племінний завод "Плосківський", у 2015-2016 роках працював першим заступником начальника Одеської митниці ДФС України.

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Топ коментарі
+10
Готовьте бабки, панове. В крупной купюре. Сулугуни нонче дорог. Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7262
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19.05.2021 22:00
+7
Вот и Саакашвили стал племенным коррупционером
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19.05.2021 21:47
+6
Почему только стало? ОНО им дааааавно уже стало.
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19.05.2021 22:01
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Вот и Саакашвили стал племенным коррупционером
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19.05.2021 21:47 Відповісти
Почему только стало? ОНО им дааааавно уже стало.
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19.05.2021 22:01 Відповісти
Готовьте бабки, панове. В крупной купюре. Сулугуни нонче дорог. Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7262
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19.05.2021 22:00 Відповісти
А чача,це просто жах!!!))))
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19.05.2021 22:26 Відповісти
Всі держінспекціі ,контори та конторки ,це розплідники корумпованої гидоти !!!))
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19.05.2021 22:25 Відповісти
Одне слово митник і відразу розумієшь,що це доброчесна та порядня людина !!!)))
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19.05.2021 22:28 Відповісти
Саака нужно дом достраивать...
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19.05.2021 22:29 Відповісти
"Яка вілла,так хатинка!" (С) Лис Микита !!!)))
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19.05.2021 22:32 Відповісти
хана строительному комплексу коневод за руль взялся Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3290
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20.05.2021 09:03 Відповісти
Не разделяю разочарования большинства.
Тех кто принял клоуна за президента, не удивишь жокеем вместо архитектора
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21.05.2021 06:58 Відповісти
 
 