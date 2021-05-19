Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко

Кабінет міністрів призначив Семена Кривоноса головою Державної інспекції архітектури і містобудування.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Семен Кривонос - соратник голови Виконавчого комітету реформ Михаіла Саакашвілі.

Кривонос був керівником громадської організації "Офіс простих рішень і результатів", заснованої 3 червня минулого року на базі Національної ради реформ.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", в 2019-2020 роках він обіймав посаду виконуючого обов'язки директора держпідприємства "Племінний завод "Плосківський", у 2015-2016 роках працював першим заступником начальника Одеської митниці ДФС України.

Читайте також: Саакашвілі про сьогоднішню корупцію серед чиновників: "Злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє". ВIДЕО