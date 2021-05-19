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Новости Политика Украины
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Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора

В Офисе Генпрокурора обсудили вопросы розыска военнослужащих, которые уклоняются от службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как говорится в сообщении, под председательством заместителя генпрокурора Максима Якубовского в режиме видеоконференции состоялось совместное совещание руководства Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Военной службы правопорядка в ВСУ, а также специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере регионов и объединенных сил.

На совещании обсудили вопросы повышения эффективности осуществления досудебного расследования по уголовным производствам по фактам уклонения военнослужащих от службы и организации розыска таких лиц.

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"Украина в течение семи лет противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации. Вооруженные силы и другие воинские формирования активно участвуют в защите территориальной целостности нашего государства. В то же время их боеготовность и боеспособность в значительной степени зависит от надлежащего правопорядка среди личного состава и строгого соблюдения порядка прохождения военной службы", - отметил Якубовский.

По словам руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, в подразделениях ВСУ и других воинских формированиях встречаются случаи самовольного оставления места службы, что непосредственно влияет на их боеспособность и боеготовность. "В настоящее время расследуется значительное количество уголовных правонарушений по фактам уклонения военнослужащих от прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

По результатам обсуждения проблемных вопросов разработан комплекс действий для их решения.

"Определены дополнительные меры для активизации досудебного расследования по уголовным производствам, надлежащего взаимодействия оперативных подразделений ГБР и Нацполиции, а также Военной службы правопорядка в ВСУ при розыске военнослужащих, проведении комплекса профилактических мероприятий в воинских подразделениях, с целью предупреждения случаев уклонения военнослужащих от военной службы" , - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+29
А чотириразовий уклоніст під це підпадає?
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19.05.2021 21:45
+13
Наведите порядок в армии, чтобы солдаты не "самоубивались", не убегали от дедовщины и рэкета, от голода и холода...Дети служат и рассказывают родителям страсти....
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19.05.2021 21:44
+12
Зелю повязали?
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19.05.2021 21:48
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Наведите порядок в армии, чтобы солдаты не "самоубивались", не убегали от дедовщины и рэкета, от голода и холода...Дети служат и рассказывают родителям страсти....
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19.05.2021 21:44 Ответить
Украина в течение семи лет противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации.Но тем не менее закупает электрику ,подрывая внутреннюю производительность эл.энергии..СОЛДАТ ГАВНОМ кормятс учетом поставки продуктов одним МОНОПОЛИСТОМ. Так скоро (как говорил Папандопало )все разбегутся .Готовте табличку на ВР "ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ"
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19.05.2021 22:47 Ответить
Крыса из нержавеющей стали идёт в армию
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19.05.2021 22:50 Ответить
НЕ понял????? С каких Х,,,,В мне прилепили американ флаг????Пишу с территории Украины.
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19.05.2021 22:51 Ответить
автоподключился vpn. он всегда после перезагрузки /из автозагрузки)
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19.05.2021 23:22 Ответить
Не треба тут твою кацапську армію всовувати . Ти просто провокатор , тебе що , сюди ср..и призначили ? Це таке "місце служби" в тебе ?
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20.05.2021 00:54 Ответить
А чотириразовий уклоніст під це підпадає?
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19.05.2021 21:45 Ответить
-- он так, слишком сильно уклонился, шо аж дезертировал, случайно, в Верховные Главнокомандующие...
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19.05.2021 21:49 Ответить
нэ
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19.05.2021 21:51 Ответить
Четырехкратный уклонист учит долбодятлов как не голосовать "по-приколу"))))
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19.05.2021 22:18 Ответить
Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6254

...
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19.05.2021 21:47 Ответить
Зелю повязали?
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19.05.2021 21:48 Ответить
Полюбили!
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19.05.2021 21:50 Ответить
Пусть четырежды уклониста первого арестуют!
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19.05.2021 21:50 Ответить
Людям нужно будет сразу подавать встречный иск против ***********! Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2371 Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6761
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19.05.2021 21:51 Ответить
Самоволка одного влияет на боеготовность всего подразделения? Что эа, фак ю, армия такая? Что за пафос для оправдания радянской силы принужения?
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19.05.2021 21:52 Ответить
Нююю. Во по чесноку....
Я повертаюсь- і ніфіга Земельки..
А кожному Українцью належить 2га Землі..
Відмінили..
🤣
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19.05.2021 21:52 Ответить
Мавзолей як у Наполеона: аграрій Яковишин добудував власну усипальницю за 3 мільйони доларів. ФОТО, ВІДЕО
https://uainfo.org/blognews/1621382739-mavzoley-yak-u-napoleona-agrariy-yakovishin-dobuduvav-vlasnu.htmlКа

Кажуть_в домовині кишень не має...
😇
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19.05.2021 21:55 Ответить
Так шо, Юзика и Ваву с лысым дегенератом таки повяжут?
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19.05.2021 21:59 Ответить
юзика на хлеборезку Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7822
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19.05.2021 22:46 Ответить
и шо вы этим хочете нам сказать? шо Вова Зеленский, теперь, таки да, пойдет в Армию???
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19.05.2021 22:00 Ответить
Та да!самим то не хочеться йти в окопи та під кулі. Будуть посилено повертати тих хто "заробітчанин". Тільки *** питання до довбнів. Що той заробітчанин там буде робити ***??? Ще з ним там панькатись??
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19.05.2021 22:01 Ответить
Трибунал....слабос??
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19.05.2021 22:01 Ответить
в военное время..- но вот тут как раз слабос..((
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19.05.2021 23:20 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_200158.html

підеш добровольцем - посадять
будеш косити - посадять
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19.05.2021 22:32 Ответить
одинх- картошка...
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19.05.2021 23:21 Ответить
То есть овуляшки по 18 лет в декрете и умники-косари за 1000 гривен взять больничный на пару недель вас не волнуют? Это не подрывает боеготовность? Не волнует и как солдат должен отпрашиваться на 3 дня на рождение своего же ребенка и вообще, как он служит за 10 тыщ? Не волнует бессменное командование, генералы по 60 лет, к стульям поприростали, офицеры в Польшу поехали, потому что за 13 тыщ никто работать здесь не хочет. Солдаты в 55 призываются, это не важно, вы что) Не принуждение нужно, а мотивация. Потом, дизертирство - это оставление поля боя или места службы в военное время, ни прошлый "оратор", ни нынешняя сопля не ввели нормальное военное положение. Какое дезертирство? Тех, кто в ООС это касается, а остальных 80% аж никак, СЗЧ, лишение 100% премии, и всё. Один так про*бывался, и его ТАК искали, пока через 9 месяцев СЗЧ его не нашли повешенным в ЕГО же квартире. Кто там искал? Просто ленивые жопы не хотят работать
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19.05.2021 22:44 Ответить
шута воткнули мордой в асфальт?
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19.05.2021 23:43 Ответить
Яка тупість, навіщо брати в армію потенціальних зрадників? Краще б ти хто хоче і служить поошряли б як в Ізраєлі.
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19.05.2021 23:51 Ответить
"Как говорится в сообщении, под председательством заместителя генпрокурора Максима Якубовского в режиме видеоконференции состоялось совместное совещание руководства Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Военной службы правопорядка в ВСУ, а также специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере регионов и объединенных сил.
На совещании обсудили вопросы повышения эффективности осуществления досудебного расследования по уголовным производствам по фактам уклонения военнослужащих от службы и организации розыска таких лиц".
Вот просто интересно, если всю эту шушеру из ГБР, нац. полиции, военной службы правопорядка в ВСУ, а также специализированных прокуратур мобилизовать в ООС, то в течении какого времени она оттуда дезертирует, и где скрываться будет?
Также любопытно узнать, кто их разыскивать будет.
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19.05.2021 23:51 Ответить
мусора решили загнать быдланов в загон и оседлать ?
а не страшно оружие в руки давать ?
что если "дезертиры" судей мусорских гонять начнут ?
или сбу будет с пулемётами в спину стрелять ?
что за мусорское скотство ?
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20.05.2021 01:41 Ответить
Мася на яких фронтах воювала.
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20.05.2021 05:22 Ответить
А кто то вообще подымал вопрос "золотых диточок" в армии и призыве?
Так хочется услышать статистику по детям наших крыс чинуш и депутатов.
Там хоть есть один патриот, который защищает Украину с оружием в руках.
Или все педики с инурэзом и плоскостопием?
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20.05.2021 11:29 Ответить
Сюр((( бандитський зєКодлан, за прикладом рьіго-москальського бьідлана, будує захист свого бєзпрєдєла за допомогою силовиків і армії. Дьік талібан намагається зробити те саме.
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18.08.2021 06:58 Ответить
 
 