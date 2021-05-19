Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе Генпрокурора обсудили вопросы розыска военнослужащих, которые уклоняются от службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как говорится в сообщении, под председательством заместителя генпрокурора Максима Якубовского в режиме видеоконференции состоялось совместное совещание руководства Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Военной службы правопорядка в ВСУ, а также специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере регионов и объединенных сил.
На совещании обсудили вопросы повышения эффективности осуществления досудебного расследования по уголовным производствам по фактам уклонения военнослужащих от службы и организации розыска таких лиц.
"Украина в течение семи лет противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации. Вооруженные силы и другие воинские формирования активно участвуют в защите территориальной целостности нашего государства. В то же время их боеготовность и боеспособность в значительной степени зависит от надлежащего правопорядка среди личного состава и строгого соблюдения порядка прохождения военной службы", - отметил Якубовский.
По словам руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, в подразделениях ВСУ и других воинских формированиях встречаются случаи самовольного оставления места службы, что непосредственно влияет на их боеспособность и боеготовность. "В настоящее время расследуется значительное количество уголовных правонарушений по фактам уклонения военнослужащих от прохождения военной службы", - говорится в сообщении.
По результатам обсуждения проблемных вопросов разработан комплекс действий для их решения.
"Определены дополнительные меры для активизации досудебного расследования по уголовным производствам, надлежащего взаимодействия оперативных подразделений ГБР и Нацполиции, а также Военной службы правопорядка в ВСУ при розыске военнослужащих, проведении комплекса профилактических мероприятий в воинских подразделениях, с целью предупреждения случаев уклонения военнослужащих от военной службы" , - говорится в сообщении.
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Я повертаюсь- і ніфіга Земельки..
А кожному Українцью належить 2га Землі..
Відмінили..
🤣
https://uainfo.org/blognews/1621382739-mavzoley-yak-u-napoleona-agrariy-yakovishin-dobuduvav-vlasnu.htmlКа
Кажуть_в домовині кишень не має...
😇
підеш добровольцем - посадять
будеш косити - посадять
На совещании обсудили вопросы повышения эффективности осуществления досудебного расследования по уголовным производствам по фактам уклонения военнослужащих от службы и организации розыска таких лиц".
Вот просто интересно, если всю эту шушеру из ГБР, нац. полиции, военной службы правопорядка в ВСУ, а также специализированных прокуратур мобилизовать в ООС, то в течении какого времени она оттуда дезертирует, и где скрываться будет?
Также любопытно узнать, кто их разыскивать будет.
а не страшно оружие в руки давать ?
что если "дезертиры" судей мусорских гонять начнут ?
или сбу будет с пулемётами в спину стрелять ?
что за мусорское скотство ?
Так хочется услышать статистику по детям наших крыс чинуш и депутатов.
Там хоть есть один патриот, который защищает Украину с оружием в руках.
Или все педики с инурэзом и плоскостопием?