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Силовики активніше боротимуться з дезертирством військовослужбовців, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Силовики активніше боротимуться з дезертирством військовослужбовців, - Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора обговорили питання розшуку військовослужбовців, які ухиляються від служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Як сказано в повідомленні, під головуванням заступника генпрокурора Максима Якубовського в режимі відеоконференції відбулася спільна нарада керівництва Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Військової служби правопорядку у ЗСУ, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері регіонів та об'єднаних сил.

На нараді обговорили питання підвищення ефективності здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами ухилення військовослужбовців від служби та організації розшуку таких осіб.

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"Україна впродовж семи років протистоїть збройній агресії Російської Федерації. Збройні сили та інші військові формування беруть активну участь у захисті територіальної цілісності нашої держави. Водночас їх боєготовність і боєздатність значною мірою залежить від належного правопорядку серед особового складу і суворого дотримання порядку проходження військової служби", - зазначив Якубовський.

За словами керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, у підрозділах Збройних Сил України та інших військових формуваннях зустрічаються випадки самовільного залишення місця служби, що безпосередньо впливає на їхню боєздатність і боєготовність. "Наразі розслідується значна кількість кримінальних правопорушень за фактами ухилення військовослужбовців від проходження військової служби", - сказано в повідомленні.

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За результатами обговорення проблемних питань розроблено комплекс дій для їх вирішення.

"Визначено додаткові заходи для активізації досудового розслідування у кримінальних провадженнях, належної взаємодії оперативних підрозділів ДБР і Нацполіції, а також Військової служби правопорядку у ЗСУ при розшуку військовослужбовців, проведенні комплексу профілактичних заходів у військових підрозділах, з метою попередження випадків ухилення військовослужбовців від військової служби", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+29
А чотириразовий уклоніст під це підпадає?
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19.05.2021 21:45
+13
Наведите порядок в армии, чтобы солдаты не "самоубивались", не убегали от дедовщины и рэкета, от голода и холода...Дети служат и рассказывают родителям страсти....
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19.05.2021 21:44
+12
Зелю повязали?
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19.05.2021 21:48
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Наведите порядок в армии, чтобы солдаты не "самоубивались", не убегали от дедовщины и рэкета, от голода и холода...Дети служат и рассказывают родителям страсти....
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19.05.2021 21:44 Відповісти
Украина в течение семи лет противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации.Но тем не менее закупает электрику ,подрывая внутреннюю производительность эл.энергии..СОЛДАТ ГАВНОМ кормятс учетом поставки продуктов одним МОНОПОЛИСТОМ. Так скоро (как говорил Папандопало )все разбегутся .Готовте табличку на ВР "ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ"
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19.05.2021 22:47 Відповісти
Крыса из нержавеющей стали идёт в армию
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19.05.2021 22:50 Відповісти
НЕ понял????? С каких Х,,,,В мне прилепили американ флаг????Пишу с территории Украины.
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19.05.2021 22:51 Відповісти
автоподключился vpn. он всегда после перезагрузки /из автозагрузки)
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19.05.2021 23:22 Відповісти
Не треба тут твою кацапську армію всовувати . Ти просто провокатор , тебе що , сюди ср..и призначили ? Це таке "місце служби" в тебе ?
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20.05.2021 00:54 Відповісти
А чотириразовий уклоніст під це підпадає?
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19.05.2021 21:45 Відповісти
-- он так, слишком сильно уклонился, шо аж дезертировал, случайно, в Верховные Главнокомандующие...
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19.05.2021 21:49 Відповісти
нэ
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19.05.2021 21:51 Відповісти
Четырехкратный уклонист учит долбодятлов как не голосовать "по-приколу"))))
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19.05.2021 22:18 Відповісти
Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6254

...
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19.05.2021 21:47 Відповісти
Зелю повязали?
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19.05.2021 21:48 Відповісти
Полюбили!
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19.05.2021 21:50 Відповісти
Пусть четырежды уклониста первого арестуют!
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19.05.2021 21:50 Відповісти
Людям нужно будет сразу подавать встречный иск против ***********! Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2371 Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6761
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19.05.2021 21:51 Відповісти
Самоволка одного влияет на боеготовность всего подразделения? Что эа, фак ю, армия такая? Что за пафос для оправдания радянской силы принужения?
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19.05.2021 21:52 Відповісти
Нююю. Во по чесноку....
Я повертаюсь- і ніфіга Земельки..
А кожному Українцью належить 2га Землі..
Відмінили..
🤣
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19.05.2021 21:52 Відповісти
Мавзолей як у Наполеона: аграрій Яковишин добудував власну усипальницю за 3 мільйони доларів. ФОТО, ВІДЕО
https://uainfo.org/blognews/1621382739-mavzoley-yak-u-napoleona-agrariy-yakovishin-dobuduvav-vlasnu.htmlКа

Кажуть_в домовині кишень не має...
😇
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19.05.2021 21:55 Відповісти
Так шо, Юзика и Ваву с лысым дегенератом таки повяжут?
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19.05.2021 21:59 Відповісти
юзика на хлеборезку Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7822
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19.05.2021 22:46 Відповісти
и шо вы этим хочете нам сказать? шо Вова Зеленский, теперь, таки да, пойдет в Армию???
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19.05.2021 22:00 Відповісти
Та да!самим то не хочеться йти в окопи та під кулі. Будуть посилено повертати тих хто "заробітчанин". Тільки *** питання до довбнів. Що той заробітчанин там буде робити ***??? Ще з ним там панькатись??
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19.05.2021 22:01 Відповісти
Трибунал....слабос??
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19.05.2021 22:01 Відповісти
в военное время..- но вот тут как раз слабос..((
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19.05.2021 23:20 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_200158.html

підеш добровольцем - посадять
будеш косити - посадять
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19.05.2021 22:32 Відповісти
одинх- картошка...
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19.05.2021 23:21 Відповісти
То есть овуляшки по 18 лет в декрете и умники-косари за 1000 гривен взять больничный на пару недель вас не волнуют? Это не подрывает боеготовность? Не волнует и как солдат должен отпрашиваться на 3 дня на рождение своего же ребенка и вообще, как он служит за 10 тыщ? Не волнует бессменное командование, генералы по 60 лет, к стульям поприростали, офицеры в Польшу поехали, потому что за 13 тыщ никто работать здесь не хочет. Солдаты в 55 призываются, это не важно, вы что) Не принуждение нужно, а мотивация. Потом, дизертирство - это оставление поля боя или места службы в военное время, ни прошлый "оратор", ни нынешняя сопля не ввели нормальное военное положение. Какое дезертирство? Тех, кто в ООС это касается, а остальных 80% аж никак, СЗЧ, лишение 100% премии, и всё. Один так про*бывался, и его ТАК искали, пока через 9 месяцев СЗЧ его не нашли повешенным в ЕГО же квартире. Кто там искал? Просто ленивые жопы не хотят работать
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19.05.2021 22:44 Відповісти
шута воткнули мордой в асфальт?
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19.05.2021 23:43 Відповісти
Яка тупість, навіщо брати в армію потенціальних зрадників? Краще б ти хто хоче і служить поошряли б як в Ізраєлі.
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19.05.2021 23:51 Відповісти
"Как говорится в сообщении, под председательством заместителя генпрокурора Максима Якубовского в режиме видеоконференции состоялось совместное совещание руководства Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Военной службы правопорядка в ВСУ, а также специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере регионов и объединенных сил.
На совещании обсудили вопросы повышения эффективности осуществления досудебного расследования по уголовным производствам по фактам уклонения военнослужащих от службы и организации розыска таких лиц".
Вот просто интересно, если всю эту шушеру из ГБР, нац. полиции, военной службы правопорядка в ВСУ, а также специализированных прокуратур мобилизовать в ООС, то в течении какого времени она оттуда дезертирует, и где скрываться будет?
Также любопытно узнать, кто их разыскивать будет.
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19.05.2021 23:51 Відповісти
мусора решили загнать быдланов в загон и оседлать ?
а не страшно оружие в руки давать ?
что если "дезертиры" судей мусорских гонять начнут ?
или сбу будет с пулемётами в спину стрелять ?
что за мусорское скотство ?
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20.05.2021 01:41 Відповісти
Мася на яких фронтах воювала.
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20.05.2021 05:22 Відповісти
А кто то вообще подымал вопрос "золотых диточок" в армии и призыве?
Так хочется услышать статистику по детям наших крыс чинуш и депутатов.
Там хоть есть один патриот, который защищает Украину с оружием в руках.
Или все педики с инурэзом и плоскостопием?
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20.05.2021 11:29 Відповісти
Сюр((( бандитський зєКодлан, за прикладом рьіго-москальського бьідлана, будує захист свого бєзпрєдєла за допомогою силовиків і армії. Дьік талібан намагається зробити те саме.
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18.08.2021 06:58 Відповісти
 
 