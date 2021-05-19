Силовики активніше боротимуться з дезертирством військовослужбовців, - Офіс генпрокурора
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В Офісі генпрокурора обговорили питання розшуку військовослужбовців, які ухиляються від служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Як сказано в повідомленні, під головуванням заступника генпрокурора Максима Якубовського в режимі відеоконференції відбулася спільна нарада керівництва Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Військової служби правопорядку у ЗСУ, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері регіонів та об'єднаних сил.
На нараді обговорили питання підвищення ефективності здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами ухилення військовослужбовців від служби та організації розшуку таких осіб.
"Україна впродовж семи років протистоїть збройній агресії Російської Федерації. Збройні сили та інші військові формування беруть активну участь у захисті територіальної цілісності нашої держави. Водночас їх боєготовність і боєздатність значною мірою залежить від належного правопорядку серед особового складу і суворого дотримання порядку проходження військової служби", - зазначив Якубовський.
За словами керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, у підрозділах Збройних Сил України та інших військових формуваннях зустрічаються випадки самовільного залишення місця служби, що безпосередньо впливає на їхню боєздатність і боєготовність. "Наразі розслідується значна кількість кримінальних правопорушень за фактами ухилення військовослужбовців від проходження військової служби", - сказано в повідомленні.
За результатами обговорення проблемних питань розроблено комплекс дій для їх вирішення.
"Визначено додаткові заходи для активізації досудового розслідування у кримінальних провадженнях, належної взаємодії оперативних підрозділів ДБР і Нацполіції, а також Військової служби правопорядку у ЗСУ при розшуку військовослужбовців, проведенні комплексу профілактичних заходів у військових підрозділах, з метою попередження випадків ухилення військовослужбовців від військової служби", - сказано в повідомленні.
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Я повертаюсь- і ніфіга Земельки..
А кожному Українцью належить 2га Землі..
Відмінили..
🤣
https://uainfo.org/blognews/1621382739-mavzoley-yak-u-napoleona-agrariy-yakovishin-dobuduvav-vlasnu.htmlКа
Кажуть_в домовині кишень не має...
😇
підеш добровольцем - посадять
будеш косити - посадять
На совещании обсудили вопросы повышения эффективности осуществления досудебного расследования по уголовным производствам по фактам уклонения военнослужащих от службы и организации розыска таких лиц".
Вот просто интересно, если всю эту шушеру из ГБР, нац. полиции, военной службы правопорядка в ВСУ, а также специализированных прокуратур мобилизовать в ООС, то в течении какого времени она оттуда дезертирует, и где скрываться будет?
Также любопытно узнать, кто их разыскивать будет.
а не страшно оружие в руки давать ?
что если "дезертиры" судей мусорских гонять начнут ?
или сбу будет с пулемётами в спину стрелять ?
что за мусорское скотство ?
Так хочется услышать статистику по детям наших крыс чинуш и депутатов.
Там хоть есть один патриот, который защищает Украину с оружием в руках.
Или все педики с инурэзом и плоскостопием?