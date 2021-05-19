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Новости За рубежом
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Конгресс США (357) Крым (10842)

Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ

Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей США рассмотрел и рекомендовал для принятия нижней палате законопроект H.R.922 - акт запрета для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Акт о непризнании аннексии Крыма (сокращенное название документа - ред.) - это жизненно важное законодательство, запрещающее правительству Соединенных Штатов осуществлять какие-либо действия или расширять какую-либо помощь, которая означала бы признание претензий России на суверенитет над Крымом", - заявил в этой связи председатель комитета Грегори Микс. Он подчеркнул, что действия Кремля, который в 2014 году развязал вооруженную агрессию против Украины, не могут быть признаны Соединенными Штатами Америки.

Автор законопроекта конгрессмен Джеральд Конолли подчеркнул, что несмотря на сопротивление США намерениям Путина расширить российское влияние, в том числе путем санкций, амбиции кремлевского лидера не уменьшились. "Именно поэтому этот законодательный акт является важным шагом и выражением позиции Конгресса США", - отметил Конолли. Он напомнил, что норма о непризнании оккупации Крыма была прописана ранее в ежегодных оборонных бюджетах США, однако сейчас она устанавливается отдельным законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США внес в законопроект по "Северному потоку-2"правку о поддержке Украины

Соавтор законопроекта Стив Чабо отметил своевременность рассмотрения этой законодательной инициативы в Конгрессе, учитывая, что РФ сосредоточила около 80 тысяч войск вдоль украинской границы. "Позвольте мне четко заявить: Соединенные Штаты и мир никогда не должны признавать незаконную аннексию Путиным Крыма - так же как и его амбиции вернуть себе части бывшей советской империи", - заявил конгрессмен.

Напоминаем, проект закона H.R.922 о запрете для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом был внесен на рассмотрение в Палату представителей 8 февраля 2021 года. Для вступления в силу как закона документ должен также быть утвержден Сенатом и подписан президентом США.

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Топ комментарии
+18
Дело Джексонов и Веников живет и дай Бог будет процветать в далеком будущем
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19.05.2021 21:52
+18
КРЫСЫчане, с чем вас, ублюдков и поздравляю. Від усієї щирою української душі. Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ - Цензор.НЕТ 4213
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19.05.2021 21:58
+15
Вот это супер-новость! Теперь любая падла "крымнаш" вне закона.
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19.05.2021 21:58
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Дело Джексонов и Веников живет и дай Бог будет процветать в далеком будущем
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19.05.2021 21:52 Ответить
Вот это супер-новость! Теперь любая падла "крымнаш" вне закона.
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19.05.2021 21:58 Ответить
Не спішіть. Попереду ще сенат і підписання законопроекту Президентом США. Вірю що незабаром це станеться, але не спішіть.
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19.05.2021 22:18 Ответить
Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ - Цензор.НЕТ 5669Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ - Цензор.НЕТ 4466
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19.05.2021 21:58 Ответить
КРЫСЫчане, с чем вас, ублюдков и поздравляю. Від усієї щирою української душі. Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ - Цензор.НЕТ 4213
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19.05.2021 21:58 Ответить
Дай им Бог того чего они ждут с неба. И побольше и фракцию покрупнее. Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ - Цензор.НЕТ 2797
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19.05.2021 22:04 Ответить
Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ - Цензор.НЕТ 2500
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19.05.2021 22:01 Ответить
Это нормально... -- этим же Актом, априори, запрещается применять силу по противнику, находящемуся на территории Украины.
Я всех поздравляю с окончанием третьей мировой войны! *)
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19.05.2021 22:11 Ответить
Ваша логика не понятно. Во-первых, не ясно, кто вообще говорил, что США будут применять военную силу. А во-вторых, как из данного Акта можно сделать вывод, что они ее не будут применять ее никогда?
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19.05.2021 22:44 Ответить
"Акт о непризнании аннексии Крыма - это жизненно важное законодательство, запрещающее правительству Соединенных Штатов осуществлять какие-либо действия или расширять какую-либо помощь, которая означала бы признание претензий России на суверенитет над Крымом"
То есть: аннексия не признаётся -- её просто нет.
Это не моя логика...
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19.05.2021 22:56 Ответить
Бросай уже бухать! Комітет Конгресу США схвалив акт, який забороняє визнавати Крим територією РФ - Цензор.НЕТ 8106 Комітет Конгресу США схвалив акт, який забороняє визнавати Крим територією РФ - Цензор.НЕТ 1978
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20.05.2021 01:54 Ответить
Дуримар... Ты путаешь хер с пальцем...
Аннексию следует отличать от оккупации, которая сама по себе не влечёт изменения юридической принадлежности территории !
А это значит, что ни под каким соусом "узаконить" кацапам Крым не удастся !
А вот получить за это по зубам - всегда могут !
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20.05.2021 22:52 Ответить
на террах нестран нато и стран неучастия в миротворции - от слова никогда
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19.05.2021 23:26 Ответить
наверное пропустила прием таблеток
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19.05.2021 22:32 Ответить
Степаныч!.. скажи гадалке, что она уволена!.. такой непотреб, тока на свалке нужен..
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19.05.2021 23:28 Ответить
у неё гадательная железа испортилась
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19.05.2021 22:13 Ответить
у крысаков должна земля гореть под ногами
и вода испаряться
когда они будут бежать из Крыма вперёд рогами
в надежде поскорей бы с и батся
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19.05.2021 22:14 Ответить
Даже и без этого акта в США любое правительство не признало бы Крым рашенским.
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19.05.2021 22:15 Ответить
Вы тупите, граждане!
Вот, что вы хотите: США признаёт, что Крым является украинской территорией оккупированной Россией. И оставляет за собой право, освободить территорию Украины от оккупации.
...а так -- всех вам соболезнований, тревожных взволнованностей и сильных возмущений...Понятно, чы не?
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19.05.2021 22:23 Ответить
Безжалостный Байден опять заставляет карлика портить воздух в путенбункере. Есть подозрение что ответственного за вентиляцию путенбункера все-таки расстреляют.
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19.05.2021 22:27 Ответить
Хорошо, шо ты там в бункере всё разнюхал... ...и к нам донёс! *)
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19.05.2021 22:52 Ответить
Вам бы поменьше паникой заниматься, для этого бункерфюрер есть. Не надо рассуждать об освобождении захваченных территорий категориями обмена ядерными ударами. Уж очень пронафталиненным совком попахивает.
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19.05.2021 23:01 Ответить
Уголовная ответственность за отрицание украинской принадлежности Крыма и российской агресии не помешала бы и Украине.
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19.05.2021 22:39 Ответить
Уголовная ответственность -- не помешала бы и Украине. Ты сказал! *)
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19.05.2021 22:51 Ответить
Америка знімає санкції з північного потоку.
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19.05.2021 23:16 Ответить
Або знімає труси з московітів.
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19.05.2021 23:22 Ответить
Ну так почему ннемцам нельзя покупать у рашки а Украине можно? Меня прям умиляют претензии ко всему миру и при этом электричество и херову тучу всего покупаем сами там. Может для начала самим перестать торговать а потом требовать от других. Наш презик даже фильмы продает, налоги с недвиги туда платит а другие что рыжие?
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19.05.2021 23:27 Ответить
Папередники его занимались тем же самым , еще когда сегодняшний ,.презик,, был Наполеоном в кино
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20.05.2021 07:27 Ответить
Законопроект H.R.922 - удар кремлёвскому педофилу в харю с носака.
Люблю Америку !
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19.05.2021 23:24 Ответить
как это а что они до сих пор 7 лет делали?я в шоке Комітет Конгресу США схвалив акт, який забороняє визнавати Крим територією РФ - Цензор.НЕТ 6870
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19.05.2021 23:30 Ответить
Это при Трампе-то что они делали ?
Путину подыгрывали, что же ещё.
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20.05.2021 00:20 Ответить
 
 