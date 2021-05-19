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Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Кубракова на пост главы Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Кубракова на пост главы Мининфраструктуры

Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры на заседании 19 мая рассмотрел кандидатура Александра Кубракова на должность главы Министерства инфраструктуры и рекомендовал Верховной Раде одобрить это назначение.

Об этом говорится в заявлении комитета на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Члены комитета в ходе заседания поддержали представление премьер-министра о назначении Кубракова на должность министра инфраструктуры и рекомендовали Верховной Раде Украины назначить Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины", - заявили в комитете.

Участие в сегодняшнем заседании комитета принимали народные депутаты, руководство и представители Мининфраструктуры, а также руководство и представители "Укравтодора".

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Напомним, 18 мая Вреховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры.

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