Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Кубракова на пост главы Мининфраструктуры

Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры на заседании 19 мая рассмотрел кандидатура Александра Кубракова на должность главы Министерства инфраструктуры и рекомендовал Верховной Раде одобрить это назначение.

Об этом говорится в заявлении комитета на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Члены комитета в ходе заседания поддержали представление премьер-министра о назначении Кубракова на должность министра инфраструктуры и рекомендовали Верховной Раде Украины назначить Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины", - заявили в комитете.

Участие в сегодняшнем заседании комитета принимали народные депутаты, руководство и представители Мининфраструктуры, а также руководство и представители "Укравтодора".

Также читайте: Кандидатуры Ляшко, Любченко и Кубракова в Кабмин утверждены на заседании "СН", - Арахамия

Напомним, 18 мая Вреховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры.