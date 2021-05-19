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Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Кубракова на пост глави Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Кубракова на пост глави Мінінфраструктури

Парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури на засіданні 19 травня розглянув кандидатуру Олександра Кубракова на посаду голови Міністерства інфраструктури і рекомендував Верховній Раді схвалити це призначення.

Про це йдеться в заяві комітету на сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Члени Комітету під час засідання підтримали подання прем'єр-міністра про призначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури і рекомендували Верховній Раді України призначити Кубракова на посаду міністра інфраструктури України", - заявили в комітеті.

Участь у нинішньому засіданні комітету брали народні депутати, керівництво і представники Мінінфраструктури, а також керівництво та представники "Укравтодору".

Нагадаємо, 18 травня Вреховна Рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.

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Распил на "ремонтах" дорог позволяет не только набить карманы, но и получить министерскую должность. Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Кубракова на пост главы Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 4002
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19.05.2021 22:58 Відповісти
Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Кубракова на пост глави Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 6783
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19.05.2021 23:00 Відповісти
 
 