Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Кубракова на пост глави Мінінфраструктури

Парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури на засіданні 19 травня розглянув кандидатуру Олександра Кубракова на посаду голови Міністерства інфраструктури і рекомендував Верховній Раді схвалити це призначення.

Про це йдеться в заяві комітету на сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Члени Комітету під час засідання підтримали подання прем'єр-міністра про призначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури і рекомендували Верховній Раді України призначити Кубракова на посаду міністра інфраструктури України", - заявили в комітеті.

Участь у нинішньому засіданні комітету брали народні депутати, керівництво і представники Мінінфраструктури, а також керівництво та представники "Укравтодору".

Нагадаємо, 18 травня Вреховна Рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.