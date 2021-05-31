Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие

В Молдове начали третий этап иммунизации от коронавируса. Все желающие смогут получить бесплатную прививку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Вакцинировать будут всех желающих старше 18 лет. При этом, однако, госсекретарь минздрава Денис Чернеля отметил, что в приоритете должны оставаться уязвимые слои населения: люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и остальные группы, входящие во второй этап иммунизации. Им по-прежнему будут специально звонить и приглашать на вакцинацию.

Минздрав Молдовы отмечает, что в стране уже существенно снизилась заболеваемость коронавирусом. Снимать ограничительные меры при этом ведомство не рекомендует, решение властей ослабить карантинные ограничения - не одобряет.

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По состоянию на утро 19 мая в Молдове, население которой составляет 2,68 млн человек, использовали больше 253 тыс. доз вакцин от коронавируса. Свыше 34 тыс. человек уже получили обе дозы препаратов. Сегодня в стране доступны такие вакцины: шведско-британская AstraZeneca, китайские Sinopharm и SinoVac. Российская вакцина "Спутник V" осталась только для тех, кто сделал первую прививку и ждет вторую.