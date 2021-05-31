Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие
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В Молдове начали третий этап иммунизации от коронавируса. Все желающие смогут получить бесплатную прививку.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.
Вакцинировать будут всех желающих старше 18 лет. При этом, однако, госсекретарь минздрава Денис Чернеля отметил, что в приоритете должны оставаться уязвимые слои населения: люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и остальные группы, входящие во второй этап иммунизации. Им по-прежнему будут специально звонить и приглашать на вакцинацию.
Минздрав Молдовы отмечает, что в стране уже существенно снизилась заболеваемость коронавирусом. Снимать ограничительные меры при этом ведомство не рекомендует, решение властей ослабить карантинные ограничения - не одобряет.
По состоянию на утро 19 мая в Молдове, население которой составляет 2,68 млн человек, использовали больше 253 тыс. доз вакцин от коронавируса. Свыше 34 тыс. человек уже получили обе дозы препаратов. Сегодня в стране доступны такие вакцины: шведско-британская AstraZeneca, китайские Sinopharm и SinoVac. Российская вакцина "Спутник V" осталась только для тех, кто сделал первую прививку и ждет вторую.
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Иммунизация осуществляется вакциной китайской компании Sinovac Biotech. Прививку можно сделать в трех городах - Киеве, Одессе и Харькове. Для желающих сделать прививки действуют возрастные ограничения - от 18 до 59 лет. По данным посольства КНР, на вакцинацию уже записались 2800 человек", - сообщило китайское государственное информагентство.Источник: https://biz.censor.net/n3262276
Ааааа! Так Порох же десь з тих країв! Ось воно що! Це все ВІН найвеличнішого та його уряд тролить через дитячі зв'язки і з'їденого брата! Зупинись, клятий барига!