РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
35323 посетителя онлайн
Новости За рубежом
5040 16
вакцина (3504) карантин (15793) Молдова (674) COVID-19 (17504) коронавирус (16340)

Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие

В Молдове начали третий этап иммунизации от коронавируса. Все желающие смогут получить бесплатную прививку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Вакцинировать будут всех желающих старше 18 лет. При этом, однако, госсекретарь минздрава Денис Чернеля отметил, что в приоритете должны оставаться уязвимые слои населения: люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и остальные группы, входящие во второй этап иммунизации. Им по-прежнему будут специально звонить и приглашать на вакцинацию.

Минздрав Молдовы отмечает, что в стране уже существенно снизилась заболеваемость коронавирусом. Снимать ограничительные меры при этом ведомство не рекомендует, решение властей ослабить карантинные ограничения - не одобряет.

Также читайте: Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко

По состоянию на утро 19 мая в Молдове, население которой составляет 2,68 млн человек, использовали больше 253 тыс. доз вакцин от коронавируса. Свыше 34 тыс. человек уже получили обе дозы препаратов. Сегодня в стране доступны такие вакцины: шведско-британская AstraZeneca, китайские Sinopharm и SinoVac. Российская вакцина "Спутник V" осталась только для тех, кто сделал первую прививку и ждет вторую.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+20
Зато у главы Минздрава Молдовы нет такой крутой курточки. Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие - Цензор.НЕТ 4466
показать весь комментарий
19.05.2021 22:56
+8
тыць-пердыць! Молдова, Карл!!!
показать весь комментарий
19.05.2021 22:52
+8
І найвеличнішого лідєра, у якого все під контролем, там нема.
показать весь комментарий
19.05.2021 23:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тыць-пердыць! Молдова, Карл!!!
показать весь комментарий
19.05.2021 22:52 Ответить
Зато у главы Минздрава Молдовы нет такой крутой курточки. Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие - Цензор.НЕТ 4466
показать весь комментарий
19.05.2021 22:56 Ответить
Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие - Цензор.НЕТ 3834 Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие - Цензор.НЕТ 2106
показать весь комментарий
19.05.2021 22:59 Ответить
І найвеличнішого лідєра, у якого все під контролем, там нема.
показать весь комментарий
19.05.2021 23:06 Ответить
а знаєте, в Молдові анекдот №1- це скільки українців потрібно, щоб закупити вакцину... Ваша відповідь форумчани? Молдова почала масову вакцинацію від COVID-19: щеплення можуть зробити всі охочі - Цензор.НЕТ 2667
показать весь комментарий
20.05.2021 02:23 Ответить
за то Китай, склавши списки китайців через посольства, привив усіх наявних в Україні китайців.
Иммунизация осуществляется вакциной китайской компании Sinovac Biotech. Прививку можно сделать в трех городах - Киеве, Одессе и Харькове. Для желающих сделать прививки действуют возрастные ограничения - от 18 до 59 лет. По данным посольства КНР, на вакцинацию уже записались 2800 человек", - сообщило китайское государственное информагентство.Источник: https://biz.censor.net/n3262276
показать весь комментарий
19.05.2021 23:57 Ответить
А у нас дебил Степанов иже с ним зеленое дерьмо сказки рассказывает да и будущий степашка ляшко Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие - Цензор.НЕТ 6956
показать весь комментарий
19.05.2021 22:58 Ответить
Так шо, Молдові підійшли всі умови і строки поставок вакцини, а стєпашкє ні? І це при тому, що ВВП Молдови, навіть з мінусовим ростом ВВП України, набагато менший за український! Фігня якась! То Молдова щось не те декларує, стопудово!
Ааааа! Так Порох же десь з тих країв! Ось воно що! Це все ВІН найвеличнішого та його уряд тролить через дитячі зв'язки і з'їденого брата! Зупинись, клятий барига!
показать весь комментарий
19.05.2021 23:00 Ответить
а у нас що бажаючим зробити щеплення кажуть? записуйтеся в чергу та чекайте на нового міністра..
показать весь комментарий
19.05.2021 23:09 Ответить
так у них мастеров спорта нету
показать весь комментарий
19.05.2021 23:34 Ответить
А как нос подтерли наивиличнейшому болтуну у него завтра шоу два года вешания лапши на уши народу пустышка а не през
показать весь комментарий
19.05.2021 23:59 Ответить
А у нас зарегистрированные в Дии будут ждать два года, а уже год ездят по ушам что врачей ещё не всех вакцинировали, а куда вся вакцина идёт? Достали эти аферисты, сколько можно врать и воровать?
показать весь комментарий
20.05.2021 00:07 Ответить
А зє папуга, сьогодні вже, буде розвішувати макаронні вироби, на вуха дятлів, розповідаючи, який він чемпіон...
показать весь комментарий
20.05.2021 00:50 Ответить
Куда нам злыдням до молдовы
показать весь комментарий
20.05.2021 07:17 Ответить
а все потому, что там степанова нет.....
показать весь комментарий
20.05.2021 10:29 Ответить
Молдова лет на 10 идёт впереди нас.
показать весь комментарий
20.05.2021 16:07 Ответить
 
 