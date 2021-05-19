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Молдова почала масову вакцинацію від COVID-19: щеплення можуть зробити всі охочі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Молдова почала масову вакцинацію від COVID-19: щеплення можуть зробити всі охочі

У Молдові почали третій етап імунізації від коронавірусу. Всі охочі зможуть отримати безкоштовне щеплення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Вакцинуватимуть усіх охочих віком від 18 років. При цьому, однак, держсекретар міністерства охорони здоров'я Денис Чернеля зазначив, що в пріоритеті мають залишатися вразливі верстви населення: люди від 60 років, люди з хронічними захворюваннями та інші групи, що входять до другого етапу імунізації. Їм, як і раніше спеціально дзвонитимуть і запрошуватимуть на вакцинацію.

МОЗ Молдови зазначає, що в країні вже суттєво знизилася захворюваність на коронавірус. Знімати обмежувальні заходи при цьому відомство не рекомендує, рішення влади послабити карантинні обмеження - не схвалює.

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Станом на ранок 19 травня в Молдові, населення якої становить 2,68 млн осіб, використали понад 53 тис. доз вакцин проти коронавірусу. Понад 34 тис. осіб вже отримали обидві дози препаратів. Сьогодні в країні доступні такі вакцини: шведсько-британська AstraZeneca, китайські Sinopharm і SinoVac. Російська вакцина "Супутник V" залишилася тільки для тих, хто зробив перше щеплення і чекає другого.

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Топ коментарі
+20
Зато у главы Минздрава Молдовы нет такой крутой курточки. Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие - Цензор.НЕТ 4466
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19.05.2021 22:56
+8
тыць-пердыць! Молдова, Карл!!!
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19.05.2021 22:52
+8
І найвеличнішого лідєра, у якого все під контролем, там нема.
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19.05.2021 23:06
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тыць-пердыць! Молдова, Карл!!!
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19.05.2021 22:52 Відповісти
Зато у главы Минздрава Молдовы нет такой крутой курточки. Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие - Цензор.НЕТ 4466
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19.05.2021 22:56 Відповісти
Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие - Цензор.НЕТ 3834 Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие - Цензор.НЕТ 2106
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19.05.2021 22:59 Відповісти
І найвеличнішого лідєра, у якого все під контролем, там нема.
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19.05.2021 23:06 Відповісти
а знаєте, в Молдові анекдот №1- це скільки українців потрібно, щоб закупити вакцину... Ваша відповідь форумчани? Молдова почала масову вакцинацію від COVID-19: щеплення можуть зробити всі охочі - Цензор.НЕТ 2667
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20.05.2021 02:23 Відповісти
за то Китай, склавши списки китайців через посольства, привив усіх наявних в Україні китайців.
Иммунизация осуществляется вакциной китайской компании Sinovac Biotech. Прививку можно сделать в трех городах - Киеве, Одессе и Харькове. Для желающих сделать прививки действуют возрастные ограничения - от 18 до 59 лет. По данным посольства КНР, на вакцинацию уже записались 2800 человек", - сообщило китайское государственное информагентство.Источник: https://biz.censor.net/n3262276
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19.05.2021 23:57 Відповісти
А у нас дебил Степанов иже с ним зеленое дерьмо сказки рассказывает да и будущий степашка ляшко Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие - Цензор.НЕТ 6956
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19.05.2021 22:58 Відповісти
Так шо, Молдові підійшли всі умови і строки поставок вакцини, а стєпашкє ні? І це при тому, що ВВП Молдови, навіть з мінусовим ростом ВВП України, набагато менший за український! Фігня якась! То Молдова щось не те декларує, стопудово!
Ааааа! Так Порох же десь з тих країв! Ось воно що! Це все ВІН найвеличнішого та його уряд тролить через дитячі зв'язки і з'їденого брата! Зупинись, клятий барига!
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19.05.2021 23:00 Відповісти
а у нас що бажаючим зробити щеплення кажуть? записуйтеся в чергу та чекайте на нового міністра..
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19.05.2021 23:09 Відповісти
так у них мастеров спорта нету
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19.05.2021 23:34 Відповісти
А как нос подтерли наивиличнейшому болтуну у него завтра шоу два года вешания лапши на уши народу пустышка а не през
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19.05.2021 23:59 Відповісти
А у нас зарегистрированные в Дии будут ждать два года, а уже год ездят по ушам что врачей ещё не всех вакцинировали, а куда вся вакцина идёт? Достали эти аферисты, сколько можно врать и воровать?
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20.05.2021 00:07 Відповісти
А зє папуга, сьогодні вже, буде розвішувати макаронні вироби, на вуха дятлів, розповідаючи, який він чемпіон...
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20.05.2021 00:50 Відповісти
Куда нам злыдням до молдовы
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20.05.2021 07:17 Відповісти
а все потому, что там степанова нет.....
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20.05.2021 10:29 Відповісти
Молдова лет на 10 идёт впереди нас.
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20.05.2021 16:07 Відповісти
 
 