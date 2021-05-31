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Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию

Франция не будет предоставлять преимущества для допуска на территорию страны лицам, привитым против коронавируса российской вакциной Sputnik V.

Такое разъяснение опубликовало Министерство Европы и иностранных дел Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На этом этапе все прибытия во Францию, а также все отбытия с нашей территории в страны вне Евросоюза строго запрещены, кроме весомых причин", - заявили во французском МИД, комментируя позицию Греции, которая разрешила доступ на свою территорию лицам, привитым российской вакциной Sputnik V.

Напомним, российская вакцина Sputnik V не получила авторизации у регулятора ЕС - Европейском агентстве медицинских препаратов.

Также читайте: Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие

Сейчас на уровне Евросоюза в условиях пандемии действует запрет на въезд путешественников из третьих стран - за исключением некоторых весомых причин.

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Топ комментарии
+18
Ой, как я люблю такую русофобию на ночь прочитать.... Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию - Цензор.НЕТ 4889
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19.05.2021 23:17
+14
Есть дебилы, которые летают из Германии в рашку вакцинироваться Спутником.
Вы бы видели эту вакцину - раша-врачи вписывают от руки в паспорт прививок номер ампулы.
А все цивилизованные вакцины имеют стикер-наклейку с кодом, который зарегистрирован в базе ВОЗ, и по которому, собственно, и можно человека проверить.
Короче, все деньги пошли на Соловьёва и Скабееву, а стикеры фабрично изготовить не удосужились.
Не мудрено, что в Европе понимают, что рашисты будут себе сами филькины грамоты выдавать, а им - грош цена.
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19.05.2021 23:18
+12
Вколотим "спутніком" не те що перевагу надавати не можна, а й взагалі нікуди не пускати як хворих сказом.
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19.05.2021 23:14
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А шо? Так счас все начнут из любой лужи "прививаться" - их всех потом во Францию пускать? Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию - Цензор.НЕТ 4709
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19.05.2021 23:10 Ответить
Вколотим "спутніком" не те що перевагу надавати не можна, а й взагалі нікуди не пускати як хворих сказом.
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19.05.2021 23:14 Ответить
Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию - Цензор.НЕТ 7887
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19.05.2021 23:18 Ответить
Ой, как я люблю такую русофобию на ночь прочитать.... Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию - Цензор.НЕТ 4889
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19.05.2021 23:17 Ответить
😄😄😄👍
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19.05.2021 23:43 Ответить
Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 7071 Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 7801
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20.05.2021 01:45 Ответить
Есть дебилы, которые летают из Германии в рашку вакцинироваться Спутником.
Вы бы видели эту вакцину - раша-врачи вписывают от руки в паспорт прививок номер ампулы.
А все цивилизованные вакцины имеют стикер-наклейку с кодом, который зарегистрирован в базе ВОЗ, и по которому, собственно, и можно человека проверить.
Короче, все деньги пошли на Соловьёва и Скабееву, а стикеры фабрично изготовить не удосужились.
Не мудрено, что в Европе понимают, что рашисты будут себе сами филькины грамоты выдавать, а им - грош цена.
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19.05.2021 23:18 Ответить
бугогагага Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 7166
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19.05.2021 23:28 Ответить
Лучше шмурдяка для мишей и крис точно нет
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19.05.2021 23:30 Ответить
В Германии ваты столько, что если сказать им, что Спутник - плохая вакцина, то человека побьют. Они конкретно сидят на Соловьёве и Скабеевой и лезут в драку, если узнают, что оппонент негативно к рашке относится.
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19.05.2021 23:30 Ответить
Вам пора на форум по боярышнику.
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19.05.2021 23:34 Ответить
Тебя кто то жестоко обманул ватнег, никакая она не лучшая
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19.05.2021 23:41 Ответить
Уймись, дурак !!! (с)
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19.05.2021 23:43 Ответить
скоріш за все то для внутрішнього бидла без стікера. Якби ЕМА признала вакцину, то і стікери б для поставки назовні зробили б. Але у рашки не одна вакцина, там ще одна є.
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19.05.2021 23:39 Ответить
а вскрыть ампулу, вылить, и номер наклейки записать в паспорт - не?? Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 723
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19.05.2021 23:57 Ответить
Уколотых Спутником будут пускать в противогазах и намордниках.
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19.05.2021 23:19 Ответить
І тільки в Монголію
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19.05.2021 23:28 Ответить
и в Индию
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20.05.2021 01:11 Ответить
и в Никарагуа
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20.05.2021 01:48 Ответить
Даешь ОППОблоку Sputnik V !
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19.05.2021 23:20 Ответить
Да! В ..оппу его!
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19.05.2021 23:30 Ответить
Вот стикеры Пфайзера - всё цивилизованно, код пробивается по базе.
Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию - Цензор.НЕТ 1575
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19.05.2021 23:20 Ответить
Это наверно кaсаeтся только Pfizer. Я кололся Moderna, никaкого стикера, код внесен рукой
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20.05.2021 00:27 Ответить
ты кацап селёдки хочешь...?
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19.05.2021 23:27 Ответить
Отсчёт до бана пошёл.
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19.05.2021 23:33 Ответить
ты свиноцабака на вопрос ответь...
за ваше кацапское сало будешь бабушке своей рассказывать...
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19.05.2021 23:33 Ответить
и вьі им давитесь "56-летний москвич умер, подавившись салом. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/incidents/42915915/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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19.05.2021 23:42 Ответить
не дрыгай ногами кацап...!
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19.05.2021 23:30 Ответить
а то что будет...?
ты с бутылки слезешь...?
ладно - не слазь, не буду больше на такую свиноцабаку время тратить...!
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19.05.2021 23:36 Ответить
по возрасту не подхожу - а вот вашим кацапам мог отрезать бошки в Чечне...!
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19.05.2021 23:46 Ответить
Узпагойся чмо кацапське , сьогдня ЄС вже об,явили що пускатимуть без проблем всіх поза ЄС якщо піпл буде вакцінований , але не твоім кацапським шмурдяком
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19.05.2021 23:33 Ответить
Ти тупий .. безнадійно.
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19.05.2021 23:36 Ответить
Це видно було ще до того як ти розкрив свій брудний кацапський ) канешно ти не украінець бо ти звичайне мокшанське чмо )
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19.05.2021 23:38 Ответить
Звичайно кацапське чмо ни панимает ))) і після цього вони ще мукають що вони слов,яне ))
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19.05.2021 23:41 Ответить
Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 5949
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19.05.2021 23:42 Ответить
у них там ще одна вакцина є. вони місцеве бидло двома колять.

В Росії схвалено такі вакцини проти COVID-19:EpiVacCoronaSputnik V
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19.05.2021 23:45 Ответить
Та нехай хоч боярою колються )
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19.05.2021 23:51 Ответить
Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 3194
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19.05.2021 23:37 Ответить
уколотых спутником надо изолировать не только от Франции, но и от всего человечества, команды рашистам давать по мегафону, а разглядывать только через оптику прицелов. Кстати COVID из мордора и попал в Ухань на учениях.
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19.05.2021 23:50 Ответить
Правду говорите, бо кацапы в прошлом году, в январе , ковид-19 еще и не добрался тогда к нам, спешно заявили , шо у каазлабада уже имеются 5 вакцин от ковид-19. Тау-кетайцы тогда заявили, шо имеют тока две готовых вакцины.
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20.05.2021 01:08 Ответить
я дико извиняюсь, а можно сразу список огласить?

а то я думал себе купить паспорт, что типа укололся, а потом выяснится, что короновак и АЗ тоже не признают. Деньги на ветер Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 4310
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20.05.2021 00:00 Ответить
Это вы перечислили разновидность спутника?
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20.05.2021 01:32 Ответить
Пипец - индусам... - Франция для них закрыта, бо они тока шо закупили для себя спутник-5.
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20.05.2021 01:01 Ответить
заявили во французском МИД, комментируя позицию Греции, которая разрешила доступ на свою территорию лицам, привитым российской вакциной Sputnik V. Источник: https://censor.net/ru/n3266366
Вот так нам сообщают неприятные новости, ласково, почти между строк, прикрытые приятным заголовком Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 4084
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20.05.2021 01:48 Ответить
С какого перепуга привелегии ************?
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20.05.2021 09:19 Ответить
 
 