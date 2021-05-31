Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Франция не будет предоставлять преимущества для допуска на территорию страны лицам, привитым против коронавируса российской вакциной Sputnik V.
Такое разъяснение опубликовало Министерство Европы и иностранных дел Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На этом этапе все прибытия во Францию, а также все отбытия с нашей территории в страны вне Евросоюза строго запрещены, кроме весомых причин", - заявили во французском МИД, комментируя позицию Греции, которая разрешила доступ на свою территорию лицам, привитым российской вакциной Sputnik V.
Напомним, российская вакцина Sputnik V не получила авторизации у регулятора ЕС - Европейском агентстве медицинских препаратов.
Сейчас на уровне Евросоюза в условиях пандемии действует запрет на въезд путешественников из третьих стран - за исключением некоторых весомых причин.
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Вы бы видели эту вакцину - раша-врачи вписывают от руки в паспорт прививок номер ампулы.
А все цивилизованные вакцины имеют стикер-наклейку с кодом, который зарегистрирован в базе ВОЗ, и по которому, собственно, и можно человека проверить.
Короче, все деньги пошли на Соловьёва и Скабееву, а стикеры фабрично изготовить не удосужились.
Не мудрено, что в Европе понимают, что рашисты будут себе сами филькины грамоты выдавать, а им - грош цена.
за ваше кацапское сало будешь бабушке своей рассказывать...
ты с бутылки слезешь...?
ладно - не слазь, не буду больше на такую свиноцабаку время тратить...!
В Росії схвалено такі вакцини проти COVID-19:EpiVacCoronaSputnik V
а то я думал себе купить паспорт, что типа укололся, а потом выяснится, что короновак и АЗ тоже не признают. Деньги на ветер
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