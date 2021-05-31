Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию

Франция не будет предоставлять преимущества для допуска на территорию страны лицам, привитым против коронавируса российской вакциной Sputnik V.

Такое разъяснение опубликовало Министерство Европы и иностранных дел Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На этом этапе все прибытия во Францию, а также все отбытия с нашей территории в страны вне Евросоюза строго запрещены, кроме весомых причин", - заявили во французском МИД, комментируя позицию Греции, которая разрешила доступ на свою территорию лицам, привитым российской вакциной Sputnik V.

Напомним, российская вакцина Sputnik V не получила авторизации у регулятора ЕС - Европейском агентстве медицинских препаратов.

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Сейчас на уровне Евросоюза в условиях пандемии действует запрет на въезд путешественников из третьих стран - за исключением некоторых весомых причин.