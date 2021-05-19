Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Франція не надаватиме переваги для допуску на територію країни особам, щепленим проти коронавірусу російською вакциною Sputnik V.
Таке роз'яснення опублікувало Міністерство Європи і закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На цьому етапі всі прибуття до Франції, а також всі відбуття з нашої території в країни поза Євросоюзом строго заборонені, крім вагомих причин", - заявили у французькому МЗС, коментуючи позицію Греції, яка дозволила доступ на свою територію особам, щепленим російською вакциною Sputnik V.
Нагадаємо, російська вакцина Sputnik V не отримала авторизації у регулятора ЄС - Європейського агентства медичних препаратів.
Зараз на рівні Євросоюзу в умовах пандемії діє заборона на в'їзд мандрівників із третіх країн - за винятком деяких вагомих причин.
Будь ласка, зачекайте...
Вы бы видели эту вакцину - раша-врачи вписывают от руки в паспорт прививок номер ампулы.
А все цивилизованные вакцины имеют стикер-наклейку с кодом, который зарегистрирован в базе ВОЗ, и по которому, собственно, и можно человека проверить.
Короче, все деньги пошли на Соловьёва и Скабееву, а стикеры фабрично изготовить не удосужились.
Не мудрено, что в Европе понимают, что рашисты будут себе сами филькины грамоты выдавать, а им - грош цена.
за ваше кацапское сало будешь бабушке своей рассказывать...
ты с бутылки слезешь...?
ладно - не слазь, не буду больше на такую свиноцабаку время тратить...!
В Росії схвалено такі вакцини проти COVID-19:EpiVacCoronaSputnik V
а то я думал себе купить паспорт, что типа укололся, а потом выяснится, что короновак и АЗ тоже не признают. Деньги на ветер
Вот так нам сообщают неприятные новости, ласково, почти между строк, прикрытые приятным заголовком