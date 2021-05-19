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Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію

Франція не надаватиме переваги для допуску на територію країни особам, щепленим проти коронавірусу російською вакциною Sputnik V.

Таке роз'яснення опублікувало Міністерство Європи і закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На цьому етапі всі прибуття до Франції, а також всі відбуття з нашої території в країни поза Євросоюзом строго заборонені, крім вагомих причин", - заявили у французькому МЗС, коментуючи позицію Греції, яка дозволила доступ на свою територію особам, щепленим російською вакциною Sputnik V.

Нагадаємо, російська вакцина Sputnik V не отримала авторизації у регулятора ЄС - Європейського агентства медичних препаратів.

Зараз на рівні Євросоюзу в умовах пандемії діє заборона на в'їзд мандрівників із третіх країн - за винятком деяких вагомих причин.

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Топ коментарі
+18
Ой, как я люблю такую русофобию на ночь прочитать.... Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию - Цензор.НЕТ 4889
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19.05.2021 23:17
+14
Есть дебилы, которые летают из Германии в рашку вакцинироваться Спутником.
Вы бы видели эту вакцину - раша-врачи вписывают от руки в паспорт прививок номер ампулы.
А все цивилизованные вакцины имеют стикер-наклейку с кодом, который зарегистрирован в базе ВОЗ, и по которому, собственно, и можно человека проверить.
Короче, все деньги пошли на Соловьёва и Скабееву, а стикеры фабрично изготовить не удосужились.
Не мудрено, что в Европе понимают, что рашисты будут себе сами филькины грамоты выдавать, а им - грош цена.
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19.05.2021 23:18
+12
Вколотим "спутніком" не те що перевагу надавати не можна, а й взагалі нікуди не пускати як хворих сказом.
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19.05.2021 23:14
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А шо? Так счас все начнут из любой лужи "прививаться" - их всех потом во Францию пускать? Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию - Цензор.НЕТ 4709
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19.05.2021 23:10 Відповісти
Вколотим "спутніком" не те що перевагу надавати не можна, а й взагалі нікуди не пускати як хворих сказом.
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19.05.2021 23:14 Відповісти
Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию - Цензор.НЕТ 7887
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19.05.2021 23:18 Відповісти
Ой, как я люблю такую русофобию на ночь прочитать.... Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию - Цензор.НЕТ 4889
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19.05.2021 23:17 Відповісти
😄😄😄👍
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19.05.2021 23:43 Відповісти
Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 7071 Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 7801
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20.05.2021 01:45 Відповісти
Есть дебилы, которые летают из Германии в рашку вакцинироваться Спутником.
Вы бы видели эту вакцину - раша-врачи вписывают от руки в паспорт прививок номер ампулы.
А все цивилизованные вакцины имеют стикер-наклейку с кодом, который зарегистрирован в базе ВОЗ, и по которому, собственно, и можно человека проверить.
Короче, все деньги пошли на Соловьёва и Скабееву, а стикеры фабрично изготовить не удосужились.
Не мудрено, что в Европе понимают, что рашисты будут себе сами филькины грамоты выдавать, а им - грош цена.
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19.05.2021 23:18 Відповісти
бугогагага Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 7166
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19.05.2021 23:28 Відповісти
Лучше шмурдяка для мишей и крис точно нет
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19.05.2021 23:30 Відповісти
В Германии ваты столько, что если сказать им, что Спутник - плохая вакцина, то человека побьют. Они конкретно сидят на Соловьёве и Скабеевой и лезут в драку, если узнают, что оппонент негативно к рашке относится.
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19.05.2021 23:30 Відповісти
Вам пора на форум по боярышнику.
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19.05.2021 23:34 Відповісти
Тебя кто то жестоко обманул ватнег, никакая она не лучшая
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19.05.2021 23:41 Відповісти
Уймись, дурак !!! (с)
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19.05.2021 23:43 Відповісти
скоріш за все то для внутрішнього бидла без стікера. Якби ЕМА признала вакцину, то і стікери б для поставки назовні зробили б. Але у рашки не одна вакцина, там ще одна є.
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19.05.2021 23:39 Відповісти
а вскрыть ампулу, вылить, и номер наклейки записать в паспорт - не?? Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 723
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19.05.2021 23:57 Відповісти
Уколотых Спутником будут пускать в противогазах и намордниках.
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19.05.2021 23:19 Відповісти
І тільки в Монголію
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19.05.2021 23:28 Відповісти
и в Индию
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20.05.2021 01:11 Відповісти
и в Никарагуа
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20.05.2021 01:48 Відповісти
Даешь ОППОблоку Sputnik V !
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19.05.2021 23:20 Відповісти
Да! В ..оппу его!
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19.05.2021 23:30 Відповісти
Вот стикеры Пфайзера - всё цивилизованно, код пробивается по базе.
Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию - Цензор.НЕТ 1575
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19.05.2021 23:20 Відповісти
Это наверно кaсаeтся только Pfizer. Я кололся Moderna, никaкого стикера, код внесен рукой
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20.05.2021 00:27 Відповісти
ты кацап селёдки хочешь...?
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19.05.2021 23:27 Відповісти
Отсчёт до бана пошёл.
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19.05.2021 23:33 Відповісти
ты свиноцабака на вопрос ответь...
за ваше кацапское сало будешь бабушке своей рассказывать...
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19.05.2021 23:33 Відповісти
и вьі им давитесь "56-летний москвич умер, подавившись салом. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/incidents/42915915/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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19.05.2021 23:42 Відповісти
не дрыгай ногами кацап...!
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19.05.2021 23:30 Відповісти
а то что будет...?
ты с бутылки слезешь...?
ладно - не слазь, не буду больше на такую свиноцабаку время тратить...!
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19.05.2021 23:36 Відповісти
по возрасту не подхожу - а вот вашим кацапам мог отрезать бошки в Чечне...!
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19.05.2021 23:46 Відповісти
Узпагойся чмо кацапське , сьогдня ЄС вже об,явили що пускатимуть без проблем всіх поза ЄС якщо піпл буде вакцінований , але не твоім кацапським шмурдяком
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19.05.2021 23:33 Відповісти
Ти тупий .. безнадійно.
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19.05.2021 23:36 Відповісти
Це видно було ще до того як ти розкрив свій брудний кацапський ) канешно ти не украінець бо ти звичайне мокшанське чмо )
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19.05.2021 23:38 Відповісти
Звичайно кацапське чмо ни панимает ))) і після цього вони ще мукають що вони слов,яне ))
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19.05.2021 23:41 Відповісти
Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 5949
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19.05.2021 23:42 Відповісти
у них там ще одна вакцина є. вони місцеве бидло двома колять.

В Росії схвалено такі вакцини проти COVID-19:EpiVacCoronaSputnik V
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19.05.2021 23:45 Відповісти
Та нехай хоч боярою колються )
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19.05.2021 23:51 Відповісти
Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 3194
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19.05.2021 23:37 Відповісти
уколотых спутником надо изолировать не только от Франции, но и от всего человечества, команды рашистам давать по мегафону, а разглядывать только через оптику прицелов. Кстати COVID из мордора и попал в Ухань на учениях.
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19.05.2021 23:50 Відповісти
Правду говорите, бо кацапы в прошлом году, в январе , ковид-19 еще и не добрался тогда к нам, спешно заявили , шо у каазлабада уже имеются 5 вакцин от ковид-19. Тау-кетайцы тогда заявили, шо имеют тока две готовых вакцины.
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20.05.2021 01:08 Відповісти
я дико извиняюсь, а можно сразу список огласить?

а то я думал себе купить паспорт, что типа укололся, а потом выяснится, что короновак и АЗ тоже не признают. Деньги на ветер Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 4310
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20.05.2021 00:00 Відповісти
Это вы перечислили разновидность спутника?
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20.05.2021 01:32 Відповісти
Пипец - индусам... - Франция для них закрыта, бо они тока шо закупили для себя спутник-5.
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20.05.2021 01:01 Відповісти
заявили во французском МИД, комментируя позицию Греции, которая разрешила доступ на свою территорию лицам, привитым российской вакциной Sputnik V. Источник: https://censor.net/ru/n3266366
Вот так нам сообщают неприятные новости, ласково, почти между строк, прикрытые приятным заголовком Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію - Цензор.НЕТ 4084
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20.05.2021 01:48 Відповісти
С какого перепуга привелегии ************?
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20.05.2021 09:19 Відповісти
 
 