РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15199 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1688 9
вакцина (3504) Великобритания (1488) карантин (15793) COVID-19 (17504) коронавирус (16340)

Эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19 изучат в Великобритании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19 изучат в Великобритании

В Великобритании организовали первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза прививки надежнее защитить от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Daily Record.

В рамках клинического испытания, на которое выделено 19,3 миллиона фунтов стерлингов, будут протестированы вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson, Valneva и CureVac.

Отмечается, что 18 медицинских центров по всей Британии будут разделены на три группы, в каждой из которых будут тестировать отдельный набор вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Великобритании изучают возможность комбинирования вакцин Moderna и Novavax

"Эксперты ожидают, что по результатам эксперимента, все семь вакцин повысят иммунитет, а лабораторные исследования позволят проверить их реакцию на различные штаммы COVID-19, циркулирующие в Великобритании, в частности "индийский" и "южноафриканский", - говорится в публикации.

Как уточняет издание, исследователи намерены привлечь к участию в эксперименте лиц, получивших первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca в декабре-январе, а также людей старше 75 лет.

По последним данным Worldometer, в мире зафиксировали свыше 165,3 млн случаев заражения COVID-19, в частности 3 426 935 летальных, выздоровели более 144,4 млн человек.

Также читайте: ЕС планирует разрешить въезд вакцинированным от коронавируса туристам из третьих стран, - представитель Еврокомиссии Виганд

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вечный эфффект
показать весь комментарий
20.05.2021 00:54 Ответить
Самая эффективная вакцина это рошеновские конфеты. Израильские учёные потвердили
показать весь комментарий
20.05.2021 01:00 Ответить
Да теперь будут колоть раз в несколько месяцев. Белая раса должна быть уничтожена; в этом весь смысл ковидно-вакцинной истерии.
показать весь комментарий
20.05.2021 01:51 Ответить
Буде і 3 і 10 і 30 раз .лохів будуть доїти вічно)
показать весь комментарий
20.05.2021 01:55 Ответить
Было бы смешно, если бы, растратив 20 млн. фунтов пришли к результату "не, 3 доза нафиг не нужна". Естественно дополнительная доза защитит от ковида. И чем больше, тем лучше. А кто 10 доз себе всадит - тому кепочка в подарок.
показать весь комментарий
20.05.2021 02:04 Ответить
Байден не прислал в Украину посла
не прислал ни единой дозы вакцины
сократил помощь
отменил санкции против РФ (СП-2)
Патамушта он ЛЮБИТ Украину! - так считают байданутые
показать весь комментарий
20.05.2021 04:02 Ответить
да оно уже по трапу подняться не может, какая украина, какая любовь
показать весь комментарий
20.05.2021 06:48 Ответить
Колоть всякую дрянь пока не сдохнешь, тогда тебя не то что коронавирус, а никакая дрянь больше не возьмёт!
показать весь комментарий
20.05.2021 06:40 Ответить
"Эксперты ожидают, что по результатам эксперимента, все семь вакцин повысят иммунитет" Источник: https://censor.net/ru/n3266373

Вакцина повысит иммунитет! Это ж надо такой бред придумать! Эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19 изучат в Великобритании - Цензор.НЕТ 6965
показать весь комментарий
20.05.2021 07:57 Ответить
 
 