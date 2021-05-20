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Ефективність третьої дози вакцини проти COVID-19 вивчать у Великій Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ефективність третьої дози вакцини проти COVID-19 вивчать у Великій Британії

У Великій Британії організували перше у світі клінічне випробування, щоб з'ясувати, чи може додаткова доза щеплення надійніше захистити від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Daily Record.

У межах клінічного випробування, на яке виділено 19,3 мільйона фунтів стерлінгів, будуть протестовані вакцини Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson, Valneva та CureVac.

Зазначається, що 18 медичних центрів по всій Британії будуть розділені на три групи, в кожній з яких тестуватимуть окремий набір вакцин.

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"Експерти очікують, що за наслідками експерименту, всі сім вакцин підвищать імунітет, а лабораторні дослідження дозволять перевірити їхню реакцію на різні штами COVID-19, що циркулюють у Великій Британії, зокрема "індійський" та "південноафриканський", - ідеться у публікації.

Як уточнює видання, дослідники мають намір залучити до участі в експерименті осіб, котрі отримали першу дозу вакцини Pfizer або AstraZeneca у грудні-січні, а також людей віком за 75 років.

За останніми даними Worldometer, у світі зафіксували понад 165,3 млн випадків зараження COVID-19, зокрема 3 426 935 летальних, одужали більш як 144,4 млн осіб.

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20.05.2021 00:54 Відповісти
Самая эффективная вакцина это рошеновские конфеты. Израильские учёные потвердили
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20.05.2021 01:00 Відповісти
Да теперь будут колоть раз в несколько месяцев. Белая раса должна быть уничтожена; в этом весь смысл ковидно-вакцинной истерии.
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20.05.2021 01:51 Відповісти
Буде і 3 і 10 і 30 раз .лохів будуть доїти вічно)
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20.05.2021 01:55 Відповісти
Было бы смешно, если бы, растратив 20 млн. фунтов пришли к результату "не, 3 доза нафиг не нужна". Естественно дополнительная доза защитит от ковида. И чем больше, тем лучше. А кто 10 доз себе всадит - тому кепочка в подарок.
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20.05.2021 02:04 Відповісти
Байден не прислал в Украину посла
не прислал ни единой дозы вакцины
сократил помощь
отменил санкции против РФ (СП-2)
Патамушта он ЛЮБИТ Украину! - так считают байданутые
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20.05.2021 04:02 Відповісти
да оно уже по трапу подняться не может, какая украина, какая любовь
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20.05.2021 06:48 Відповісти
Колоть всякую дрянь пока не сдохнешь, тогда тебя не то что коронавирус, а никакая дрянь больше не возьмёт!
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20.05.2021 06:40 Відповісти
"Эксперты ожидают, что по результатам эксперимента, все семь вакцин повысят иммунитет" Источник: https://censor.net/ru/n3266373

Вакцина повысит иммунитет! Это ж надо такой бред придумать! Эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19 изучат в Великобритании - Цензор.НЕТ 6965
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20.05.2021 07:57 Відповісти
 
 