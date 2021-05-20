Ефективність третьої дози вакцини проти COVID-19 вивчать у Великій Британії

У Великій Британії організували перше у світі клінічне випробування, щоб з'ясувати, чи може додаткова доза щеплення надійніше захистити від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Daily Record.

У межах клінічного випробування, на яке виділено 19,3 мільйона фунтів стерлінгів, будуть протестовані вакцини Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson, Valneva та CureVac.

Зазначається, що 18 медичних центрів по всій Британії будуть розділені на три групи, в кожній з яких тестуватимуть окремий набір вакцин.

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"Експерти очікують, що за наслідками експерименту, всі сім вакцин підвищать імунітет, а лабораторні дослідження дозволять перевірити їхню реакцію на різні штами COVID-19, що циркулюють у Великій Британії, зокрема "індійський" та "південноафриканський", - ідеться у публікації.

Як уточнює видання, дослідники мають намір залучити до участі в експерименті осіб, котрі отримали першу дозу вакцини Pfizer або AstraZeneca у грудні-січні, а також людей віком за 75 років.

За останніми даними Worldometer, у світі зафіксували понад 165,3 млн випадків зараження COVID-19, зокрема 3 426 935 летальних, одужали більш як 144,4 млн осіб.