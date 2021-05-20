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Действия РФ и Китая угрожают международной морской безопасности, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Действия РФ и Китая угрожают международной морской безопасности, - Байден

Действия России и Китая являются разрушительными для норм международной морской безопасности, которая создавалась и укреплялась в течение десятилетий.

Об этом заявил Джо Байден во время выступления в Академии береговой охраны США в штате Коннектикут, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение десятилетий США обеспечивали международную морскую безопасность. Мы и наши партнеры держали морские пути открытыми и безопасными", - отметил американский лидер.

Президент США подчеркнул, что четкие правила судоходства и поведения позволяют мирно пользоваться природными щедротами морей и океанов. В течение десятилетий эти правила поддерживали глобальную экономику, которая приносила пользу всему миру.

"Но мы все чаще видим, что эти правила ставятся под сомнение как быстрым развитием технологий, так и разрушительными действиями таких стран, как Китай и Россия, с которыми я непосредственно обсуждал это - с президентом Си, а также президентом Путиным", - сообщил Байден.

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Он подчеркнул, что главные морские принципы, прежде всего свобода судоходства, остаются основой глобальной безопасности, в том числе экономической. А когда отдельные страны пытаются обмануть систему и склонить правила в свою пользу, это нарушает равновесие в мире, констатировал американский лидер.

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Топ комментарии
+5
Собака яка гавкає,не кусає))
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20.05.2021 09:00
+3
Фотографию такую отвратительную подобрали - может это не любовь к Байдену у журналиста ?
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20.05.2021 08:58
+3
согласен на 100 %
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20.05.2021 09:03
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Фотографию такую отвратительную подобрали - может это не любовь к Байдену у журналиста ?
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20.05.2021 08:58 Ответить
Собака яка гавкає,не кусає))
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20.05.2021 09:00 Ответить
согласен на 100 %
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20.05.2021 09:03 Ответить
Та ты шо? Смешная поговорка. Абсолютно неправдоподобная. Действия РФ и Китая угрожают международной морской безопасности, - Байден - Цензор.НЕТ 7006
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20.05.2021 09:05 Ответить
Действия РФ и Китая угрожают международной морской безопасности, - Байден - Цензор.НЕТ 1006он клоун писдунский ящик -на деле хер простой
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20.05.2021 09:10 Ответить
маразматику байдену и его ублюдочной администрации всё равно на происходящее в мире, по этому и начался хаос в мире. У них проблемы с легитемизацией своей власти после украденных выборов и все силы, средства и внимание направлено на уничтожение президента Трампа и недопущение аудитов фальшивых выборов, конкретно сейчас - в округе Марикопа, штат Аризона, там специалисты сумели восстановить стёртую базу данных с машин доминион, но СМИ всячески умалчивают, а ФБР и прочие карманные минюсты пытаются не допустить результатов выхода в свет. Хотя и так всё ясно.
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20.05.2021 09:09 Ответить
Абсолютна непрада, от сьогодні стратегіний розвідник США з ночі працює над Донбасом, і вилітають кожен день як глобал хоуки так і посейдони. такі активні дії стали саме з приходом нової адміністрації
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20.05.2021 09:17 Ответить
Чемодан вокзал раша, троль 😀😀😀
Вам лучше жить в разваленной козломордии
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20.05.2021 10:18 Ответить
Тому що вони тебе,шльондра,купили.
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20.05.2021 09:26 Ответить
Не коментарі, а бесіда ватанів- трамполюбів. Дії РФ і Китаю загрожують міжнародній морській безпеці, - Байден - Цензор.НЕТ 1650
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20.05.2021 10:09 Ответить
 
 