Дії РФ і Китаю загрожують міжнародній морській безпеці, - Байден

Дії Росії та Китаю є руйнівними для норм міжнародної морської безпеки, яка створювалася і зміцнювалася протягом десятиліть.

Про це заявив Джо Байден під час виступу в Академії берегової охорони США в штаті Коннектикут, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом десятиліть США забезпечували міжнародну морську безпеку. Ми та наші партнери тримали морські шляхи відкритими й безпечними", - зазначив американський лідер.

Президент США підкреслив, що чіткі правила судноплавства та поведінки дозволяють мирно користуватися природними щедротами морів і океанів. Протягом десятиліть ці правила підтримували глобальну економіку, яка приносила користь усьому світу.

"Але ми дедалі частіше бачимо, що ці правила ставляться під сумнів як швидким розвитком технологій, так і руйнівними діями таких країн, як Китай і Росія, з якими я безпосередньо обговорював це - з президентом Сі, а також президентом Путіним", - повідомив Байден.

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Він підкреслив, що головні морські принципи, насамперед свобода судноплавства, залишаються основою глобальної безпеки, в тому числі економічної. А коли окремі країни намагаються обманути систему та схилити правила на свою користь, це порушує рівновагу у світі, констатував американський лідер.