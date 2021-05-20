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Дії РФ і Китаю загрожують міжнародній морській безпеці, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дії РФ і Китаю загрожують міжнародній морській безпеці, - Байден

Дії Росії та Китаю є руйнівними для норм міжнародної морської безпеки, яка створювалася і зміцнювалася протягом десятиліть.

Про це заявив Джо Байден під час виступу в Академії берегової охорони США в штаті Коннектикут, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом десятиліть США забезпечували міжнародну морську безпеку. Ми та наші партнери тримали морські шляхи відкритими й безпечними", - зазначив американський лідер.

Президент США підкреслив, що чіткі правила судноплавства та поведінки дозволяють мирно користуватися природними щедротами морів і океанів. Протягом десятиліть ці правила підтримували глобальну економіку, яка приносила користь усьому світу.

"Але ми дедалі частіше бачимо, що ці правила ставляться під сумнів як швидким розвитком технологій, так і руйнівними діями таких країн, як Китай і Росія, з якими я безпосередньо обговорював це - з президентом Сі, а також президентом Путіним", - повідомив Байден.

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Він підкреслив, що головні морські принципи, насамперед свобода судноплавства, залишаються основою глобальної безпеки, в тому числі економічної. А коли окремі країни намагаються обманути систему та схилити правила на свою користь, це порушує рівновагу у світі, констатував американський лідер.

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Топ коментарі
+5
Собака яка гавкає,не кусає))
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20.05.2021 09:00
+3
Фотографию такую отвратительную подобрали - может это не любовь к Байдену у журналиста ?
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20.05.2021 08:58
+3
согласен на 100 %
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20.05.2021 09:03
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Фотографию такую отвратительную подобрали - может это не любовь к Байдену у журналиста ?
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20.05.2021 08:58 Відповісти
Собака яка гавкає,не кусає))
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20.05.2021 09:00 Відповісти
согласен на 100 %
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20.05.2021 09:03 Відповісти
Та ты шо? Смешная поговорка. Абсолютно неправдоподобная. Действия РФ и Китая угрожают международной морской безопасности, - Байден - Цензор.НЕТ 7006
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20.05.2021 09:05 Відповісти
Действия РФ и Китая угрожают международной морской безопасности, - Байден - Цензор.НЕТ 1006он клоун писдунский ящик -на деле хер простой
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20.05.2021 09:10 Відповісти
маразматику байдену и его ублюдочной администрации всё равно на происходящее в мире, по этому и начался хаос в мире. У них проблемы с легитемизацией своей власти после украденных выборов и все силы, средства и внимание направлено на уничтожение президента Трампа и недопущение аудитов фальшивых выборов, конкретно сейчас - в округе Марикопа, штат Аризона, там специалисты сумели восстановить стёртую базу данных с машин доминион, но СМИ всячески умалчивают, а ФБР и прочие карманные минюсты пытаются не допустить результатов выхода в свет. Хотя и так всё ясно.
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20.05.2021 09:09 Відповісти
Абсолютна непрада, от сьогодні стратегіний розвідник США з ночі працює над Донбасом, і вилітають кожен день як глобал хоуки так і посейдони. такі активні дії стали саме з приходом нової адміністрації
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20.05.2021 09:17 Відповісти
Чемодан вокзал раша, троль 😀😀😀
Вам лучше жить в разваленной козломордии
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20.05.2021 10:18 Відповісти
Тому що вони тебе,шльондра,купили.
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20.05.2021 09:26 Відповісти
Не коментарі, а бесіда ватанів- трамполюбів. Дії РФ і Китаю загрожують міжнародній морській безпеці, - Байден - Цензор.НЕТ 1650
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20.05.2021 10:09 Відповісти
 
 