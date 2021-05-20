В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий партнерство с Украиной в противодействии глобальным вызовам, - посольство

На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США внесли двухпартийный законопроект, который среди прочего предусматривает партнерство с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

"Законопроект "О ​​безопасности трансатлантических коммуникаций" (Transatlantic Telecommunications Security Act) предусматривает создание коалиции демократических союзников и партнеров США среди стран Центральной и Восточной Европы для противодействия глобальным вызовам, в частности, со стороны России и Китая в сфере телекоммуникаций", - следует из сообщения.

Отмечается, что документ также предусматривает помощь Украине, Молдове, Грузии, странам Западных Балкан в усилении телекоммуникационной инфраструктуры и сетей трансграничных коммуникаций.

"Законопроект внесен на рассмотрение сопредседателем Украинского кокуса Конгресса (группа поддержки Украины. - Ред.) Марси Каптур, а также членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей Адамом Кинзингером. Соавторами являются 22 конгрессмена", - уточнили в посольстве.

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