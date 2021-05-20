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Новости Политика Украины
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В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий партнерство с Украиной в противодействии глобальным вызовам, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий партнерство с Украиной в противодействии глобальным вызовам, - посольство

На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США внесли двухпартийный законопроект, который среди прочего предусматривает партнерство с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

"Законопроект "О ​​безопасности трансатлантических коммуникаций" (Transatlantic Telecommunications Security Act) предусматривает создание коалиции демократических союзников и партнеров США среди стран Центральной и Восточной Европы для противодействия глобальным вызовам, в частности, со стороны России и Китая в сфере телекоммуникаций", - следует из сообщения.

Отмечается, что документ также предусматривает помощь Украине, Молдове, Грузии, странам Западных Балкан в усилении телекоммуникационной инфраструктуры и сетей трансграничных коммуникаций.

"Законопроект внесен на рассмотрение сопредседателем Украинского кокуса Конгресса (группа поддержки Украины. - Ред.) Марси Каптур, а также членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей Адамом Кинзингером. Соавторами являются 22 конгрессмена", - уточнили в посольстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова

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Бла бла бла продолжается, действий никаких не будет.
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20.05.2021 09:10 Ответить
Армія США замовила українські вантажівки марки КрАЗ виробництва Кременчуцького автомобілебудівного заводу
https://mil.in.ua/uk/news/armiya-ssha-zamovyla-vantazhivky-kraz/
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20.05.2021 09:30 Ответить
да! бу бу бу робить ничого небуду!!
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20.05.2021 09:42 Ответить
Бабок треба заодно нести,акції,земельні сертифікати і все одно будуть кацапську дупу лизати.
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20.05.2021 09:18 Ответить
Вже був будапешський меморандум. ДавайТЕ, байда, ще вошінгтонський!
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20.05.2021 09:22 Ответить
Байден а чего это мы исче не в Нато?

До Конгресу США внесли законопроєкт, який передбачає партнерство з Україною у протидії глобальним викликам, - посольство - Цензор.НЕТ 5954До Конгресу США внесли законопроєкт, який передбачає партнерство з Україною у протидії глобальним викликам, - посольство - Цензор.НЕТ 5469
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20.05.2021 09:47 Ответить
Лучше бы дали безвиз, а так это пустой базар.
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20.05.2021 11:23 Ответить
Добре діло, але якщо Єрмаки з Разумковими будуть і далі ваньку валяти, то буде гірше.
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20.05.2021 13:49 Ответить
 
 