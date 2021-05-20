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Ляшко о выплатах льгот и компенсаций медикам: "Минздрав будет помогать всем"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ляшко о выплатах льгот и компенсаций медикам:

Кандидат на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко обещает помогать всем медикам, которые имеют проблемы с выплатой льгот и компенсаций после заболевания коронавирусом на работе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Факты.

"Готов ли я изменить нормативно-правовую базу, чтобы врачи, которые заболели коронавирусной болезнью, получили все предусмотренные действующим законодательством льготы и компенсации? Да, готов. И не только готов это делать, а уже сделал", – подчеркнул Виктор Ляшко.

По его словам, сегодня значительно упростили механизм проведения расследования профессионального заболевания среди медицинских работников, работающих в ковидных больницах, которые работают в первичном звене медицинской помощи и которые работают в бригадах экстренной медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Ляшко министром здравоохранения

"Хочу обратиться ко всем врачам, у кого есть проблемы с оформлением профессионального заболевания, выплат льгот и компенсаций, а также к семьям медиков, если есть летальные случаи. Минздрав открыт для рассмотрения таких случаев и будет помогать всем", – пообещал Ляшко.
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Еще один братик обещалкин у Зели!
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20.05.2021 11:06 Ответить
Вакциною Pfizer масово щеплюють представників влади, - Сюмар.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар заявила, що в Україні вакциною з найвищим рівнем захисту від Pfizer масово імунізовують представників влади.
Як передає "Новинарня", про це нардепка сказала під час виступу в парламенті в четвер, 20 травня.

"Масова вакцинація "Пфайзером" сьогодні відбувається в міністерствах і відомствах, в апараті РНБО, в МЗС. Тобто, вакцину з найвищим рівнем захисту дають не лікарям, які щоденно ризикують власним життям, не вчителям чи групам ризику, нею щеплюють представників влади.
Все відбувається максимально просто: ніхто не створює жодної логістики для масштабної вакцинації, а на територію міністерств і відомств приїжджає автомобіль, де проходить вакцинація", - сказала Вікторія Сюмар.
"Коли мільйони українців сидять вдома вже понад рік… Це пенсіонери, люди з важкими хворобами, онкохворі… А наші чиновники отримують вже другу дозу Pfizer для того, щоби мати паспорти вакцинації та безперешкодно подорожувати до Європейського Союзу", - наголосила народна депутатка.
Нагадаємо, у квітні головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що вакцину від Pfizer насамперед скерують в будинки для людей похилого віку.
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20.05.2021 11:12 Ответить
Ляшко про виплати пільг і компенсацій медикам: "Міністерство охорони здоров'я допомагатиме всім" - Цензор.НЕТ 9491
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20.05.2021 11:15 Ответить
 
 