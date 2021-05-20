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Рада назначила Ляшко министром здравоохранения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада назначила Ляшко министром здравоохранения

Верховная Рада назначении Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины.

Верховная Рада назначила на должность министра здравоохранения Виктора Ляшко, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 262 народных депутата.

Ляшко перед голосованием выступил с парламентской трибуны и рассказал про свои планы на должности.

"Поставленные передо мной цели амбициозные. Но они досягаемы... Для выполнения поставленных целей буду делать все от меня зависящее", - пообещал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Кравчук уверена, что ВР сегодня назначит всех 3 министров: Ляшко на фракции подтвердил обещание вакцинировать за лето 5 млн украинцев

Говоря о вакцинации, Ляшко подчеркнул, что до конца 2021 года каждый желающий украинец сможет вакцинироваться от коронавируса.

Отвечая на вопросы депутатов, кандидат в министры заявил, пребывая на должности главного санврача Украины, принимал адекватные для ситуации решения.

Ляшко обратился к врачам: если у кого-то из них есть проблемы с оформлением компенсаций, Минздрав открыт для рассмотрения таких вопросов и готово помочь.

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Некоторые депутаты упрекали Ляшко за то, что он запрещал людям во время карантина гулять в парках и в поддержке действий Ульяны Супрун. На что тот подчеркнул: не может отвечать за то, что он "что-то разрушил, не построил", так как не был на должности министра.

В ходе обсуждения кандидатуры Ляшко депутаты, по просьбе нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича почтили минутой молчания погибших от COVID-19 граждан Украины.

Завершая свое выступление Шуфрич прокричал Ляшко: "Виктор - эти смерти на твоей совести".

После голосования Ляшко принял присягу.

Рада назначила Ляшко министром здравоохранения 01

Виктор Ляшко с декабря 2019 занимал должность замминистра здравоохранения, с февраля 2020 года – должность главного государственного санврача. Ранее Ляшко был членом проектного офиса реформ при Министерстве здравоохранения.
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Топ комментарии
+6
Шило на мило?
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20.05.2021 11:03
+5
4-й менистр за 2 года.
И все проффесианалы, и все по конкурсу - как и обещали. Рада назначила Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 6930
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20.05.2021 11:06
+4
Імітація бурхливої діяльності.
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20.05.2021 11:07
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Шило на мило?
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20.05.2021 11:03 Ответить
Імітація бурхливої діяльності.
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20.05.2021 11:07 Ответить
так немає, з кого обирати. тільки пробувати у роботі.
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20.05.2021 12:02 Ответить
Он же с виду некатит по масти.
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20.05.2021 12:14 Ответить
Первый из 5-ти миллионов! Рада назначила Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 7751
Рада назначила Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 8870
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20.05.2021 11:06 Ответить
У него был хороший учител. Так шо Ляшко не пропадет!
Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 161
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20.05.2021 11:16 Ответить
4-й менистр за 2 года.
И все проффесианалы, и все по конкурсу - как и обещали. Рада назначила Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 6930
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20.05.2021 11:06 Ответить
Головне, що У курсі схем по відкатах.
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20.05.2021 11:09 Ответить
у середньому по одному на півроку.
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20.05.2021 12:03 Ответить
Один Ляшко с вилами всё носился, а этот таки теперь всех заколет...
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20.05.2021 11:10 Ответить
Вітаю Олега Валєровича з призначенням на відповідальну посаду! Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 1123
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20.05.2021 11:11 Ответить
Не розумію, чому міністрів міняють як шкарпетки, а Гідранта сидить в тилу і тільки в відосиках знімається. Його теж можна було би поміняти на Ляшка, але не з шприцами, а з вилами)
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20.05.2021 11:11 Ответить
Меняй. В чём проблема? Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 9305
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20.05.2021 11:14 Ответить
Як шкапетки то ще норм, а якби міняли як презервативи? Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 5389
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20.05.2021 11:15 Ответить
бо не виростили достойних, знаєш у школі є "метод наукового тику"? так ось і тут йому знайшли примінення.
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20.05.2021 12:04 Ответить
Держись. А лучше беги.
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20.05.2021 11:16 Ответить
Без должного финансирования и коррупции в медсфере, тоже не долго на своём посту задержится.
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20.05.2021 11:16 Ответить
недолго
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20.05.2021 11:59 Ответить
"упрекали Ляшко .... в поддержке действий Ульяны Супрун" - цирк, театр абсурда. Можно воспринять только как комплимент, а Уляну - в том, что долго раскачивалась. Удачи и успехов новому министру, хоть сейчас это и кажется Mission Impossible.
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20.05.2021 11:19 Ответить
Вангую. Першим заступником Міністра охорони здоров'я буде призначено Максима Степанова.
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20.05.2021 11:23 Ответить
Ну теперь все наконец успокоятся.)
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20.05.2021 12:21 Ответить
санитар будет министром - круто !!!
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20.05.2021 13:33 Ответить
да на хрена оно ему надо. С виду вроде нормальный человек- не дебил,как некоторые. А через месяц эта публика начнет вешать всех собак, как шуфрич "мертвых с косами". И все - дальнейшая жизнь в руководстве насмарку - опозорят с его же согласия.
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20.05.2021 14:13 Ответить
Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 7324
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20.05.2021 15:26 Ответить
если даже Индия не экспортирует, то дело швах.
меняй не меняй министра, вакцин больше не станет.
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20.05.2021 16:39 Ответить
 
 