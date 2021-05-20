Рада назначила Ляшко министром здравоохранения
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Верховная Рада назначении Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины.
Верховная Рада назначила на должность министра здравоохранения Виктора Ляшко, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 262 народных депутата.
Ляшко перед голосованием выступил с парламентской трибуны и рассказал про свои планы на должности.
"Поставленные передо мной цели амбициозные. Но они досягаемы... Для выполнения поставленных целей буду делать все от меня зависящее", - пообещал он.
Говоря о вакцинации, Ляшко подчеркнул, что до конца 2021 года каждый желающий украинец сможет вакцинироваться от коронавируса.
Отвечая на вопросы депутатов, кандидат в министры заявил, пребывая на должности главного санврача Украины, принимал адекватные для ситуации решения.
Ляшко обратился к врачам: если у кого-то из них есть проблемы с оформлением компенсаций, Минздрав открыт для рассмотрения таких вопросов и готово помочь.
Некоторые депутаты упрекали Ляшко за то, что он запрещал людям во время карантина гулять в парках и в поддержке действий Ульяны Супрун. На что тот подчеркнул: не может отвечать за то, что он "что-то разрушил, не построил", так как не был на должности министра.
В ходе обсуждения кандидатуры Ляшко депутаты, по просьбе нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича почтили минутой молчания погибших от COVID-19 граждан Украины.
Завершая свое выступление Шуфрич прокричал Ляшко: "Виктор - эти смерти на твоей совести".
После голосования Ляшко принял присягу.
Виктор Ляшко с декабря 2019 занимал должность замминистра здравоохранения, с февраля 2020 года – должность главного государственного санврача. Ранее Ляшко был членом проектного офиса реформ при Министерстве здравоохранения.
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И все проффесианалы, и все по конкурсу - как и обещали.
меняй не меняй министра, вакцин больше не станет.