Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я
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Верховна Рада призначила Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я України.
Верховна Рада призначила на посаду міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 262 народні депутати.
Ляшко перед голосуванням виступив з парламентської трибуни і розповів про свої плани на посаді.
"Поставлені переді мною цілі амбітні. Але вони досяжні ... Для виконання поставлених цілей робитиму все, що від мене залежить", - пообіцяв він.
Говорячи про вакцинацію, Ляшко наголосив, що до кінця 2021 року кожен українець зможе вакцинуватися проти коронавірусу.
Відповідаючи на запитання депутатів, кандидат у міністри заявив, що, перебуваючи на посаді головного санлікаря України, ухвалював адекватні для ситуації рішення.
Ляшко звернувся до лікарів: якщо у когось із них є проблеми з оформленням компенсацій, МОЗ відкрите для розгляду таких питань і готове допомогти.
Деякі депутати дорікали Ляшку за те, що він забороняв людям під час карантину гуляти в парках і в підтримці дій Уляни Супрун. На що той наголосив: не може відповідати за те, що він "щось зруйнував, не побудував", бо не був на посаді міністра.
У ході обговорення кандидатури Ляшка депутати, на прохання нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича, вшанували хвилиною мовчання загиблих від COVID-19 громадян України.
Завершуючи свій виступ, Шуфрич прокричав Ляшку: "Вікторе, ці смерті на твоїй совісті".
Після голосування Ляшко прийняв присягу.
Віктор Ляшко з грудня 2019 року обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я, з лютого 2020 року - посаду головного державного санлікаря. Раніше Ляшко був членом проектного офісу реформ при Міністерстві охорони здоров'я.
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И все проффесианалы, и все по конкурсу - как и обещали.
меняй не меняй министра, вакцин больше не станет.