Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я

Верховна Рада призначила Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я України.

Верховна Рада призначила на посаду міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 262 народні депутати.

Ляшко перед голосуванням виступив з парламентської трибуни і розповів про свої плани на посаді.

"Поставлені переді мною цілі амбітні. Але вони досяжні ... Для виконання поставлених цілей робитиму все, що від мене залежить", - пообіцяв він.

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Говорячи про вакцинацію, Ляшко наголосив, що до кінця 2021 року кожен українець зможе вакцинуватися проти коронавірусу.

Відповідаючи на запитання депутатів, кандидат у міністри заявив, що, перебуваючи на посаді головного санлікаря України, ухвалював адекватні для ситуації рішення.

Ляшко звернувся до лікарів: якщо у когось із них є проблеми з оформленням компенсацій, МОЗ відкрите для розгляду таких питань і готове допомогти.

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Деякі депутати дорікали Ляшку за те, що він забороняв людям під час карантину гуляти в парках і в підтримці дій Уляни Супрун. На що той наголосив: не може відповідати за те, що він "щось зруйнував, не побудував", бо не був на посаді міністра.

У ході обговорення кандидатури Ляшка депутати, на прохання нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича, вшанували хвилиною мовчання загиблих від COVID-19 громадян України.

Завершуючи свій виступ, Шуфрич прокричав Ляшку: "Вікторе, ці смерті на твоїй совісті".

Після голосування Ляшко прийняв присягу.

Віктор Ляшко з грудня 2019 року обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я, з лютого 2020 року - посаду головного державного санлікаря. Раніше Ляшко був членом проектного офісу реформ при Міністерстві охорони здоров'я.