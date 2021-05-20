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Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я

Верховна Рада призначила Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я України.

Верховна Рада призначила на посаду міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 262 народні депутати.

Ляшко перед голосуванням виступив з парламентської трибуни і розповів про свої плани на посаді.

"Поставлені переді мною цілі амбітні. Але вони досяжні ... Для виконання поставлених цілей робитиму все, що від мене залежить", - пообіцяв він.

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Говорячи про вакцинацію, Ляшко наголосив, що до кінця 2021 року кожен українець зможе вакцинуватися проти коронавірусу.

Відповідаючи на запитання депутатів, кандидат у міністри заявив, що, перебуваючи на посаді головного санлікаря України, ухвалював адекватні для ситуації рішення.

Ляшко звернувся до лікарів: якщо у когось із них є проблеми з оформленням компенсацій, МОЗ відкрите для розгляду таких питань і готове допомогти.

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Деякі депутати дорікали Ляшку за те, що він забороняв людям під час карантину гуляти в парках і в підтримці дій Уляни Супрун. На що той наголосив: не може відповідати за те, що він "щось зруйнував, не побудував", бо не був на посаді міністра.

У ході обговорення кандидатури Ляшка депутати, на прохання нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича, вшанували хвилиною мовчання загиблих від COVID-19 громадян України.

Завершуючи свій виступ, Шуфрич прокричав Ляшку: "Вікторе, ці смерті на твоїй совісті".

Після голосування Ляшко прийняв присягу.

Рада призначила Ляшка міністром охорони здоровя 01

Віктор Ляшко з грудня 2019 року обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я, з лютого 2020 року - посаду головного державного санлікаря. Раніше Ляшко був членом проектного офісу реформ при Міністерстві охорони здоров'я.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Шило на мило?
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20.05.2021 11:03
+5
4-й менистр за 2 года.
И все проффесианалы, и все по конкурсу - как и обещали. Рада назначила Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 6930
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20.05.2021 11:06
+4
Імітація бурхливої діяльності.
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20.05.2021 11:07
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Шило на мило?
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20.05.2021 11:03 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
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20.05.2021 11:07 Відповісти
так немає, з кого обирати. тільки пробувати у роботі.
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20.05.2021 12:02 Відповісти
Он же с виду некатит по масти.
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20.05.2021 12:14 Відповісти
Первый из 5-ти миллионов! Рада назначила Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 7751
Рада назначила Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 8870
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20.05.2021 11:06 Відповісти
У него был хороший учител. Так шо Ляшко не пропадет!
Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 161
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20.05.2021 11:16 Відповісти
4-й менистр за 2 года.
И все проффесианалы, и все по конкурсу - как и обещали. Рада назначила Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 6930
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20.05.2021 11:06 Відповісти
Головне, що У курсі схем по відкатах.
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20.05.2021 11:09 Відповісти
у середньому по одному на півроку.
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20.05.2021 12:03 Відповісти
Один Ляшко с вилами всё носился, а этот таки теперь всех заколет...
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20.05.2021 11:10 Відповісти
Вітаю Олега Валєровича з призначенням на відповідальну посаду! Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 1123
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20.05.2021 11:11 Відповісти
Не розумію, чому міністрів міняють як шкарпетки, а Гідранта сидить в тилу і тільки в відосиках знімається. Його теж можна було би поміняти на Ляшка, але не з шприцами, а з вилами)
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20.05.2021 11:11 Відповісти
Меняй. В чём проблема? Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 9305
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20.05.2021 11:14 Відповісти
Як шкапетки то ще норм, а якби міняли як презервативи? Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 5389
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20.05.2021 11:15 Відповісти
бо не виростили достойних, знаєш у школі є "метод наукового тику"? так ось і тут йому знайшли примінення.
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20.05.2021 12:04 Відповісти
Держись. А лучше беги.
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20.05.2021 11:16 Відповісти
Без должного финансирования и коррупции в медсфере, тоже не долго на своём посту задержится.
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20.05.2021 11:16 Відповісти
недолго
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20.05.2021 11:59 Відповісти
"упрекали Ляшко .... в поддержке действий Ульяны Супрун" - цирк, театр абсурда. Можно воспринять только как комплимент, а Уляну - в том, что долго раскачивалась. Удачи и успехов новому министру, хоть сейчас это и кажется Mission Impossible.
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20.05.2021 11:19 Відповісти
Вангую. Першим заступником Міністра охорони здоров'я буде призначено Максима Степанова.
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20.05.2021 11:23 Відповісти
Ну теперь все наконец успокоятся.)
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20.05.2021 12:21 Відповісти
санитар будет министром - круто !!!
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20.05.2021 13:33 Відповісти
да на хрена оно ему надо. С виду вроде нормальный человек- не дебил,как некоторые. А через месяц эта публика начнет вешать всех собак, как шуфрич "мертвых с косами". И все - дальнейшая жизнь в руководстве насмарку - опозорят с его же согласия.
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20.05.2021 14:13 Відповісти
Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 7324
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20.05.2021 15:26 Відповісти
если даже Индия не экспортирует, то дело швах.
меняй не меняй министра, вакцин больше не станет.
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20.05.2021 16:39 Відповісти
 
 