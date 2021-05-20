Зеленский о Порошенко: "Я уже стал его приговором"

Зеленский о Порошенко: "Я уже стал его приговором"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский прокомментировал отношение к пятому президенту Петру Порошенко.
Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Порошенко очень хотел говорить, как и Кличко, но уже не приходит. Мне так легче жить и работать. Но все хотят со мной "договариваться", есть такое понятие в украинской политике. Я считаю, что им не повезло. Я уже стал его приговором, он просто не осознает, что произошло", - отметил Зеленский.
"Он много чего сделал серьезного, плохого, когда был президентом Украины. Все это дойдет, это карма – кроме правоохранительных органов, это и карма. Мы только поверхностно видим, что и для кого было сделано. Это происходило у них каждый день. Это был ужас", - добавил президент.
Зеленский отметил, что стал для Порошенко приговором, когда пошел в президенты.
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- Присудити Порошенку за 2020й додаткових півтора мільярди доларів до тих статків, що в нього вже є.
Зеленский - сиплый скоморох.
Такое недоразумение как зеленский Украина ещё не видела.
Так уже было, после развала и оккупации УНР 1918-1933.
Вопрос только в том - Поршенко у Зеленского это пунктик или это серьёзная болезнь?
Дотянуться до уровня Пороха он не в силах, так он пытается Пороха облить дерьмом, чтобы на этом фоне выглядеть не полным ничтожеством!
Перепрошую. Інших слів не маю.