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Зеленский (16493) Порошенко (19359)

Зеленский о Порошенко: "Я уже стал его приговором"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о Порошенко:

Президент Владимир Зеленский прокомментировал отношение к пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Порошенко очень хотел говорить, как и Кличко, но уже не приходит. Мне так легче жить и работать. Но все хотят со мной "договариваться", есть такое понятие в украинской политике. Я считаю, что им не повезло. Я уже стал его приговором, он просто не осознает, что произошло", - отметил Зеленский.

"Он много чего сделал серьезного, плохого, когда был президентом Украины. Все это дойдет, это карма – кроме правоохранительных органов, это и карма. Мы только поверхностно видим, что и для кого было сделано. Это происходило у них каждый день. Это был ужас", - добавил президент.

Зеленский отметил, что стал для Порошенко приговором, когда пошел в президенты.

Читайте также: Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+67
Після "Вагнергейту" буде видно хто чий вирок.
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20.05.2021 14:11
+58
Говорит, шо ссыться от одного упоминания фамилии Порошенко

и шо всё в мире, что есть плохого - это сделал Порошенко.
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20.05.2021 14:15
+42
ДА, профессор...
Зеленский о Порошенко: "Я уже стал его приговором" - Цензор.НЕТ 2409
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20.05.2021 14:14
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Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 6131

...
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20.05.2021 14:31 Ответить
Ти явний ІДІОТ!!!!!! приклади проти Пороха, а не вякай в пустоту!!!!!! Що правда то ти чмо маломерне це точно сядеш, і за зраду і за велике крадівництво, і за порушення Конституції, та в те вже набралося достатньо!!!!!! так що готуйся членосос!!!!!!!!
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20.05.2021 14:32 Ответить
Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 7120 Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 6978 Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 9269
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20.05.2021 14:34 Ответить
Ну ось тут може вперше згоден з ЗЕ
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20.05.2021 14:37 Ответить
І що Зєля зробив поганого Пєцє? Навіть його ботоферму не прикрив.
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20.05.2021 14:53 Ответить
У тебя штаны станут чище,гуано исчезнет,которое тебе ,,порохоботы,, постоянно подкидывают?
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20.05.2021 15:16 Ответить
Як той казав - Він собі знає а ви собі думайте -)
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20.05.2021 20:15 Ответить
Зе Ленский - приговор Україні!
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20.05.2021 14:38 Ответить
да, от таких тупых недоумков как ты и твой хозяин. Валите в свою рашку вместе с шоколадным королем и медведчуком.
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20.05.2021 17:23 Ответить
мертвечук работодатель и бизнеспартнер зеленского, т.к. является совладельцем 1+1 на котором раскручивался зеленский и от которого получал бабки! Так что на рашку поедет зеленский с мертвечуком вместе... если смогут)))
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21.05.2021 01:59 Ответить
То, что кто-то не осознаёт, что происходит - факт.
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20.05.2021 14:38 Ответить
Кофе с кокой уже выветрились?
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20.05.2021 14:40 Ответить
Человек-пароход, человек-оркестр, женщина-кошка, человек-паук,...А теперь ещё и ЭТО... - человек-приговор. УЖОС!
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20.05.2021 14:42 Ответить
Бедолага, бредит наяву.
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20.05.2021 14:44 Ответить
Ущербная зелёная сопля
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20.05.2021 14:46 Ответить
Если выполнишь "Приоритет №1", то по настоящему станешь его приговором. А так, только Мертвечука чуть потрепать, этого мало.
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20.05.2021 14:49 Ответить
Зєлін вирок Порошенку:
- Присудити Порошенку за 2020й додаткових півтора мільярди доларів до тих статків, що в нього вже є.
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20.05.2021 14:50 Ответить
Реально, чмо само от себя дико тащится. Все время поминает « при мені «, «до мене». О , сейчас начал петь дифирамбы Ермаку, как он отдаёт все силы идее заморозки конфликта на Донбассе, и это после своих же слов час назад, что обязательно вернёт Донбасс. Наверное, собрался на 10 сроков президентства.
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20.05.2021 14:52 Ответить
Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 4906
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20.05.2021 14:58 Ответить
Боже, какой же он урод с манией величия!
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20.05.2021 14:58 Ответить
а ты лучше?
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20.05.2021 17:06 Ответить
А щодо карми , то тут я із Зе погоджуюсь , так як карма для Пороха буде позитивною !
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20.05.2021 14:59 Ответить
Як пощастило зелі з Порохом)))Якби не Петро, на кого б зе свої провали вішав би))
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20.05.2021 15:07 Ответить
Порошенко - сивый Гетьман!
Зеленский - сиплый скоморох.
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20.05.2021 15:09 Ответить
сивый мерин, твой хозяин
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20.05.2021 17:06 Ответить
Гундос...
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20.05.2021 21:11 Ответить
То есть - уголовщина - это карма? Браво - Вова!
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20.05.2021 15:09 Ответить
не ссы
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20.05.2021 17:07 Ответить
Правду кажуть, що чим менше, тим вреднюче. Прислів'я не підвели. Окрему палату Наполеону, він вже визначив свою велич, хоча і мезинця Порошенко не вартий у державних справах. У інтригах і брехні - звичайно він чемпіон.
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20.05.2021 15:13 Ответить
Відповіді президента - що сім мішків гречаної вовни.
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20.05.2021 15:15 Ответить
правда, що "нє лох".....поц....просто поц.....
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20.05.2021 15:16 Ответить
Ты, недоумок,даже подошвы туфлей Порошенко не достоин, которыми он тебя раздавит, как зекозявку.
Такое недоразумение как зеленский Украина ещё не видела.
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20.05.2021 15:24 Ответить
да ты что!!!! вот это новость!!!!
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20.05.2021 17:07 Ответить
Вова талантливый плагиатор кацапских телевизионных помоек: Шефир, у меня скоро прессуха и нужно подкинуть гавна на Петю. Ну-ка, подними архивы эфиров Скабеевой и Соловьева и выбери там все про Обаму...
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20.05.2021 15:24 Ответить
А Порошенко знает, что Зеленский уже стал его приговором ?
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20.05.2021 15:36 Ответить
конечно, он скоро сидеть будет
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20.05.2021 17:08 Ответить
ты прав, зеленский будет посажен в тюрьму, если благодарная публика не разорвет его в клочья раньше)))
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21.05.2021 02:02 Ответить
Станет Зеленский диктатором, и лет через тридцать на прессухе будет рассказывать про вырок и про масло Рошен.
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20.05.2021 15:37 Ответить
у него цель уничтожение Украины и украинцев пока Путлер президент.
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20.05.2021 16:15 Ответить
ты совсем тупой? это зеля, что ли, во время войны бабки с медведчуками делал?
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20.05.2021 17:09 Ответить
Конечно. Есть сомнения?
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21.05.2021 10:09 Ответить
Ссаныч и здесь обоссался.... Так бояться и ненавидеть это еще надо уметь.
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20.05.2021 15:54 Ответить
Что ты о себе возомнил, зезасмоктышь???
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20.05.2021 16:07 Ответить
он не возомнил, он в отличии отбарыги закрыл три канала и угол. дела против медведчука завел. Не слышал, не ?
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20.05.2021 17:10 Ответить
И **** толку от этого закрытия и уголовных дел?
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20.05.2021 19:15 Ответить
Палач Украины, актер, российский шпион Зеленский стал приговором Украинского Народа он просто не осознает, что произошло.

Так уже было, после развала и оккупации УНР 1918-1933.
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20.05.2021 16:13 Ответить
Замість Скоропадського народ потягнувся до чЛеніна Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 3789
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20.05.2021 17:49 Ответить
Насмешил Где ты и где Порошенко?!
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20.05.2021 16:30 Ответить
барыга должен сидеть, ты прав
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20.05.2021 17:11 Ответить
Он же давно в Ростове Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 9330
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20.05.2021 18:15 Ответить
номерное ватное быдло, а не пошло бы ты науйх?
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20.05.2021 19:17 Ответить
верно.
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20.05.2021 17:27 Ответить
Нда....
Вопрос только в том - Поршенко у Зеленского это пунктик или это серьёзная болезнь?
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20.05.2021 17:56 Ответить
Болезнь. Маниакальный психоз.
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20.05.2021 20:21 Ответить
И это лечится исключительно по радикальному методу Дункана МакКлаудаЮ увы...
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20.05.2021 21:14 Ответить
вова ты долботятел
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20.05.2021 20:07 Ответить
У зеленского явный комплекс неполноценности.

Дотянуться до уровня Пороха он не в силах, так он пытается Пороха облить дерьмом, чтобы на этом фоне выглядеть не полным ничтожеством!
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21.05.2021 02:06 Ответить
Кончене.

Перепрошую. Інших слів не маю.
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21.05.2021 05:45 Ответить
Посадять баригу,посадять!!!!!!!!!!!!
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21.05.2021 22:48 Ответить
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