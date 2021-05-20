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Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про Порошенка:

Президент Володимир Зеленський прокоментував ставлення до п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Порошенко дуже хотів говорити, як і Кличко, але вже не приходить. Мені так легше жити і працювати. Але всі хочуть зі мною "домовлятися", є таке поняття в українській політиці. Я вважаю, що їм не пощастило. Я вже став його вироком, він просто не усвідомлює, що сталося", - зазначив Зеленський.

"Він багато чого зробив серйозного, поганого, коли був президентом України. Все це дійде, це карма - крім правоохоронних органів, це і карма. Ми тільки поверхнево бачимо, що і для кого було зроблено. Це відбувалося у них кожен день. Це був жах", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти"

Зеленський зазначив, що став для Порошенка вироком, коли пішов в президенти.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+67
Після "Вагнергейту" буде видно хто чий вирок.
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20.05.2021 14:11
+58
Говорит, шо ссыться от одного упоминания фамилии Порошенко

и шо всё в мире, что есть плохого - это сделал Порошенко.
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20.05.2021 14:15
+42
ДА, профессор...
Зеленский о Порошенко: "Я уже стал его приговором" - Цензор.НЕТ 2409
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20.05.2021 14:14
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Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 6131

...
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20.05.2021 14:31 Відповісти
Ти явний ІДІОТ!!!!!! приклади проти Пороха, а не вякай в пустоту!!!!!! Що правда то ти чмо маломерне це точно сядеш, і за зраду і за велике крадівництво, і за порушення Конституції, та в те вже набралося достатньо!!!!!! так що готуйся членосос!!!!!!!!
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20.05.2021 14:32 Відповісти
Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 7120 Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 6978 Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 9269
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20.05.2021 14:34 Відповісти
Ну ось тут може вперше згоден з ЗЕ
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20.05.2021 14:37 Відповісти
І що Зєля зробив поганого Пєцє? Навіть його ботоферму не прикрив.
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20.05.2021 14:53 Відповісти
У тебя штаны станут чище,гуано исчезнет,которое тебе ,,порохоботы,, постоянно подкидывают?
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20.05.2021 15:16 Відповісти
Як той казав - Він собі знає а ви собі думайте -)
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20.05.2021 20:15 Відповісти
Зе Ленский - приговор Україні!
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20.05.2021 14:38 Відповісти
да, от таких тупых недоумков как ты и твой хозяин. Валите в свою рашку вместе с шоколадным королем и медведчуком.
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20.05.2021 17:23 Відповісти
мертвечук работодатель и бизнеспартнер зеленского, т.к. является совладельцем 1+1 на котором раскручивался зеленский и от которого получал бабки! Так что на рашку поедет зеленский с мертвечуком вместе... если смогут)))
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21.05.2021 01:59 Відповісти
То, что кто-то не осознаёт, что происходит - факт.
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20.05.2021 14:38 Відповісти
Кофе с кокой уже выветрились?
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20.05.2021 14:40 Відповісти
Человек-пароход, человек-оркестр, женщина-кошка, человек-паук,...А теперь ещё и ЭТО... - человек-приговор. УЖОС!
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20.05.2021 14:42 Відповісти
Бедолага, бредит наяву.
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20.05.2021 14:44 Відповісти
Ущербная зелёная сопля
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20.05.2021 14:46 Відповісти
Если выполнишь "Приоритет №1", то по настоящему станешь его приговором. А так, только Мертвечука чуть потрепать, этого мало.
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20.05.2021 14:49 Відповісти
Зєлін вирок Порошенку:
- Присудити Порошенку за 2020й додаткових півтора мільярди доларів до тих статків, що в нього вже є.
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20.05.2021 14:50 Відповісти
Реально, чмо само от себя дико тащится. Все время поминает « при мені «, «до мене». О , сейчас начал петь дифирамбы Ермаку, как он отдаёт все силы идее заморозки конфликта на Донбассе, и это после своих же слов час назад, что обязательно вернёт Донбасс. Наверное, собрался на 10 сроков президентства.
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20.05.2021 14:52 Відповісти
Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 4906
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20.05.2021 14:58 Відповісти
Боже, какой же он урод с манией величия!
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20.05.2021 14:58 Відповісти
а ты лучше?
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20.05.2021 17:06 Відповісти
А щодо карми , то тут я із Зе погоджуюсь , так як карма для Пороха буде позитивною !
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20.05.2021 14:59 Відповісти
Як пощастило зелі з Порохом)))Якби не Петро, на кого б зе свої провали вішав би))
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20.05.2021 15:07 Відповісти
Порошенко - сивый Гетьман!
Зеленский - сиплый скоморох.
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20.05.2021 15:09 Відповісти
сивый мерин, твой хозяин
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20.05.2021 17:06 Відповісти
Гундос...
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20.05.2021 21:11 Відповісти
То есть - уголовщина - это карма? Браво - Вова!
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20.05.2021 15:09 Відповісти
не ссы
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20.05.2021 17:07 Відповісти
Правду кажуть, що чим менше, тим вреднюче. Прислів'я не підвели. Окрему палату Наполеону, він вже визначив свою велич, хоча і мезинця Порошенко не вартий у державних справах. У інтригах і брехні - звичайно він чемпіон.
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20.05.2021 15:13 Відповісти
Відповіді президента - що сім мішків гречаної вовни.
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20.05.2021 15:15 Відповісти
правда, що "нє лох".....поц....просто поц.....
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20.05.2021 15:16 Відповісти
Ты, недоумок,даже подошвы туфлей Порошенко не достоин, которыми он тебя раздавит, как зекозявку.
Такое недоразумение как зеленский Украина ещё не видела.
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20.05.2021 15:24 Відповісти
да ты что!!!! вот это новость!!!!
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20.05.2021 17:07 Відповісти
Вова талантливый плагиатор кацапских телевизионных помоек: Шефир, у меня скоро прессуха и нужно подкинуть гавна на Петю. Ну-ка, подними архивы эфиров Скабеевой и Соловьева и выбери там все про Обаму...
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20.05.2021 15:24 Відповісти
А Порошенко знает, что Зеленский уже стал его приговором ?
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20.05.2021 15:36 Відповісти
конечно, он скоро сидеть будет
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20.05.2021 17:08 Відповісти
ты прав, зеленский будет посажен в тюрьму, если благодарная публика не разорвет его в клочья раньше)))
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21.05.2021 02:02 Відповісти
Станет Зеленский диктатором, и лет через тридцать на прессухе будет рассказывать про вырок и про масло Рошен.
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20.05.2021 15:37 Відповісти
у него цель уничтожение Украины и украинцев пока Путлер президент.
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20.05.2021 16:15 Відповісти
ты совсем тупой? это зеля, что ли, во время войны бабки с медведчуками делал?
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20.05.2021 17:09 Відповісти
Конечно. Есть сомнения?
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21.05.2021 10:09 Відповісти
Ссаныч и здесь обоссался.... Так бояться и ненавидеть это еще надо уметь.
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20.05.2021 15:54 Відповісти
Что ты о себе возомнил, зезасмоктышь???
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20.05.2021 16:07 Відповісти
он не возомнил, он в отличии отбарыги закрыл три канала и угол. дела против медведчука завел. Не слышал, не ?
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20.05.2021 17:10 Відповісти
И **** толку от этого закрытия и уголовных дел?
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20.05.2021 19:15 Відповісти
Палач Украины, актер, российский шпион Зеленский стал приговором Украинского Народа он просто не осознает, что произошло.

Так уже было, после развала и оккупации УНР 1918-1933.
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20.05.2021 16:13 Відповісти
Замість Скоропадського народ потягнувся до чЛеніна Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 3789
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20.05.2021 17:49 Відповісти
Насмешил Где ты и где Порошенко?!
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20.05.2021 16:30 Відповісти
барыга должен сидеть, ты прав
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20.05.2021 17:11 Відповісти
Он же давно в Ростове Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком" - Цензор.НЕТ 9330
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20.05.2021 18:15 Відповісти
номерное ватное быдло, а не пошло бы ты науйх?
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20.05.2021 19:17 Відповісти
верно.
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20.05.2021 17:27 Відповісти
Нда....
Вопрос только в том - Поршенко у Зеленского это пунктик или это серьёзная болезнь?
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20.05.2021 17:56 Відповісти
Болезнь. Маниакальный психоз.
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20.05.2021 20:21 Відповісти
И это лечится исключительно по радикальному методу Дункана МакКлаудаЮ увы...
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20.05.2021 21:14 Відповісти
вова ты долботятел
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20.05.2021 20:07 Відповісти
У зеленского явный комплекс неполноценности.

Дотянуться до уровня Пороха он не в силах, так он пытается Пороха облить дерьмом, чтобы на этом фоне выглядеть не полным ничтожеством!
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21.05.2021 02:06 Відповісти
Кончене.

Перепрошую. Інших слів не маю.
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21.05.2021 05:45 Відповісти
Посадять баригу,посадять!!!!!!!!!!!!
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21.05.2021 22:48 Відповісти
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