Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком"
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Президент Володимир Зеленський прокоментував ставлення до п'ятого президента Петра Порошенка.
Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Порошенко дуже хотів говорити, як і Кличко, але вже не приходить. Мені так легше жити і працювати. Але всі хочуть зі мною "домовлятися", є таке поняття в українській політиці. Я вважаю, що їм не пощастило. Я вже став його вироком, він просто не усвідомлює, що сталося", - зазначив Зеленський.
"Він багато чого зробив серйозного, поганого, коли був президентом України. Все це дійде, це карма - крім правоохоронних органів, це і карма. Ми тільки поверхнево бачимо, що і для кого було зроблено. Це відбувалося у них кожен день. Це був жах", - додав президент.
Зеленський зазначив, що став для Порошенка вироком, коли пішов в президенти.
Будь ласка, зачекайте...
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- Присудити Порошенку за 2020й додаткових півтора мільярди доларів до тих статків, що в нього вже є.
Зеленский - сиплый скоморох.
Такое недоразумение как зеленский Украина ещё не видела.
Так уже было, после развала и оккупации УНР 1918-1933.
Вопрос только в том - Поршенко у Зеленского это пунктик или это серьёзная болезнь?
Дотянуться до уровня Пороха он не в силах, так он пытается Пороха облить дерьмом, чтобы на этом фоне выглядеть не полным ничтожеством!
Перепрошую. Інших слів не маю.