Рада поддержала десоветизацию украинского законодательства

Верховная Рада приняла за основу законопроект о десоветизации украинского законодательства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 264 народных депутаа.

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Выступая в парламенте, первый вице-спикер Руслан Стефанчук подчеркнул, что документом предлагается убрать из законов Украины любое упоминание СССР.

"Это не о политике, а о качестве украинского законодательства", - сказал он.