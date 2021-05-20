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Новости Политика Украины
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Рада поддержала десоветизацию украинского законодательства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада поддержала десоветизацию украинского законодательства

Верховная Рада приняла за основу законопроект о десоветизации украинского законодательства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали  264 народных депутаа.

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Выступая в парламенте, первый вице-спикер Руслан Стефанчук подчеркнул, что документом предлагается убрать из законов Украины любое упоминание СССР.

"Это не о политике, а о качестве украинского законодательства", - сказал он.
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а про політику - ні?
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20.05.2021 14:49 Ответить
кому-то наверное мешают госты, так как убрать "любое упоминание", наверное, просто все похерив. хотя с другой стороны - это очень удобное занятие во время войны и оккупации территорий, типа, все при деле, не зря бабло получают, да и выполнять действующие законы, типа, не обязательно.
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20.05.2021 19:36 Ответить
Бо це була окупація .
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20.05.2021 21:42 Ответить
 
 