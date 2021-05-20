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Рада поддержала десоветизацию украинского законодательства
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада приняла за основу законопроект о десоветизации украинского законодательства.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение проголосовали 264 народных депутаа.
Выступая в парламенте, первый вице-спикер Руслан Стефанчук подчеркнул, что документом предлагается убрать из законов Украины любое упоминание СССР.
"Это не о политике, а о качестве украинского законодательства", - сказал он.
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vaau
показать весь комментарий20.05.2021 14:49 Ответить Мне нравится 0
Andry Asmodeus
показать весь комментарий20.05.2021 19:36 Ответить Мне нравится 0
Vitaliy Darmits
показать весь комментарий20.05.2021 21:42 Ответить Мне нравится 0
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