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Новини Політика України
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Рада підтримала дерадянізацію українського законодавства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада підтримала дерадянізацію українського законодавства

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про дерадянізацію українського законодавства.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 264 народні депутати.

Виступаючи в парламенті, перший віцеспікер Руслан Стефанчук підкреслив, що документом пропонується прибрати із законів України будь-яку згадку про СРСР.

"Це не про політику, а про якість українського законодавства", - сказав він.

Також читайте: Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт Стефанчука про дерадянізацію українського законодавства, - "слуга народу" Кравчук

Автор: Анастасія Потіха
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а про політику - ні?
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20.05.2021 14:49 Відповісти
кому-то наверное мешают госты, так как убрать "любое упоминание", наверное, просто все похерив. хотя с другой стороны - это очень удобное занятие во время войны и оккупации территорий, типа, все при деле, не зря бабло получают, да и выполнять действующие законы, типа, не обязательно.
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20.05.2021 19:36 Відповісти
Бо це була окупація .
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20.05.2021 21:42 Відповісти
 
 