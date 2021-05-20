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Рада підтримала дерадянізацію українського законодавства
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада прийняла за основу законопроект про дерадянізацію українського законодавства.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 264 народні депутати.
Виступаючи в парламенті, перший віцеспікер Руслан Стефанчук підкреслив, що документом пропонується прибрати із законів України будь-яку згадку про СРСР.
"Це не про політику, а про якість українського законодавства", - сказав він.
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vaau
показати весь коментар20.05.2021 14:49 Відповісти Мені подобається 0
Andry Asmodeus
показати весь коментар20.05.2021 19:36 Відповісти Мені подобається 0
Vitaliy Darmits
показати весь коментар20.05.2021 21:42 Відповісти Мені подобається 0
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