Рада підтримала дерадянізацію українського законодавства

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про дерадянізацію українського законодавства.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 264 народні депутати.

Виступаючи в парламенті, перший віцеспікер Руслан Стефанчук підкреслив, що документом пропонується прибрати із законів України будь-яку згадку про СРСР.

"Це не про політику, а про якість українського законодавства", - сказав він.

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