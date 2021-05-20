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Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты в Украине постепенно приближаются к зарплатам в Польше.
Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского пандемия COVID-19 действительно убивает малый и средний бизнес.
"Однако, если вы посмотрите среднюю заработную плату все же в Польше для наших украинцев, и сравните ее со средней заработной платой сегодня уже во многих городах Украины, она очень сильно приближается к той сумме, которую люди в Польше зарабатывают, потому что они там снимают жилье, оно там намного дороже, когда они там платят коммунальные гораздо дороже", - отметил президент.
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Кого вы выбрали?Зебильные недоумки?)))
Или телевизоры обцеловывают?
он забыл про цены вспомнить? Весь OLX забит товарами с Польши которые там покупают и у нас перепродают что-то зарабатывая сверху и даже в этом случае оно на много дешевле чем в наших мгазинах!! Про жрачку вообще молчу.
сегодня День зеленой лакшини
Не включайте тв там просто мракобесие 95 квартала
пі.сі. ціни в нас вже я в європі...от інше
"Эпитафия
нашей расе, написанная бегущими светящимися буквами, будет гласить: «Тем, кого
боги хотят уничтожить, они сначала дают телевизор». Мы становимся расой
созерцателей, а не созидателей. Но с другой стороны, смотреть телевизор - все
равно что дышать: без него не обойтись. Человек может дольше прожить без еды,
чем без информации. Загвоздка - в образовательной системе: людей надо обучать
разборчивости. Только самодисциплина сможет противостоять тем волшебным силам,
которые еще только будут вызваны нами к жизни. Иначе все станем морскими
губками".
tZE inform
@tZEinform
·1 чГ-да журналисты ! Мы ждем вопросов по СОЦИАЛЬНОЙ сфере ! Где вопросы о тарифах? Вот об этом "... під час опалювального періоду 2020/2021 років тарифи на опалення будуть зменшені «майже наполовину»
Кстати Зеленский очень символично выглядит на фоне самолета, заказ которого анонсировал еще в начале года, НО ДЕНЕГ ДО СИХ ПОР ТАК И ВЫДЕЛЕНО ! А "Антонов" по Вовино слово кредитов набрал вывод - все слова Зеленского не стоят ничего.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
Сколько стоит подключение абонента в разных городах...
Даже если заказывать товар с Алиэкспрес в Польшу и в Украину, то в Польшу этот самый товар почему то стоит на 20% дешевле.