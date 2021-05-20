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Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты в Украине постепенно приближаются к зарплатам в Польше.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского пандемия COVID-19 действительно убивает малый и средний бизнес.

"Однако, если вы посмотрите среднюю заработную плату все же в Польше для наших украинцев, и сравните ее со средней заработной платой сегодня уже во многих городах Украины, она очень сильно приближается к той сумме, которую люди в Польше зарабатывают, потому что они там снимают жилье, оно там намного дороже, когда они там платят коммунальные гораздо дороже", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войну нужно прекратить уже сейчас, когда Путин - президент РФ, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+52
Всеукраинский День дурака в самом разгаре !

Нас сегодня ждёт ещё множество открытий !

Кстати, кто знает, на сколько часов цепляет кокс ?
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20.05.2021 14:30
+48
Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3032 Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2478
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20.05.2021 14:29
+40
Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7397 Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9890

бедные поляки.. а они в курсе что бесноватый вовка-шут урезал им сегодня зарплаты в 5 раз? Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9890
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20.05.2021 14:28
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МИНИМАЛЬНУЮ польскую 21000 делим на МИНИМАЛЬНУЮ украинскую 6000 получаем разницу в 3,5 раза. Это и есть точный показатель благосостояния народа, и неважно что кто-то получает больше, важно то, что если есть минималка значит кто-то ее получает и на нее выживает (Украина) и живет (Польша). Кстати у вас в таблице 3500 злотых равно 15000 гривен или ошибка или таблица старая.
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20.05.2021 14:57 Ответить
Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7952
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20.05.2021 14:41 Ответить
Чому Вова надів російську косоворотку, а Лєнка без відповідного кокошніка?
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20.05.2021 14:44 Ответить
слободка полу кизячья полу еврейская- работяги фабрики Антраль вавка сопля и ленка помойка Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3751
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20.05.2021 14:46 Ответить
Я й кажу - навіть тут обісрався. Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8029
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20.05.2021 14:47 Ответить
куди нам з святом Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9698 Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9301
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20.05.2021 14:49 Ответить
А ось красень з Канади в правильному одязі. Міністр самі знаєте чого )
Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9120
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20.05.2021 14:50 Ответить
Зліва хлоп - тричі явно не москаль! Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3482
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20.05.2021 14:56 Ответить
Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2071
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20.05.2021 16:16 Ответить
Даже канадский сикх больше проукраинский чем хриплое обрезанное убожество.
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20.05.2021 15:00 Ответить
Ленка штаны с вентиляцией вместо рубашки одела. Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1185
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20.05.2021 14:58 Ответить
платят коммунальные гораздо дорожче. То ти так і кажи, що ви підари хочете ще більше комуналку підвищити. Якщо б в Україні була така зп як у Польщі то хіба б люди так масово виїжджали. А ти не можеш сказати, чому в Україні продукти вищі і менш якісні?
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20.05.2021 14:43 Ответить
Ахахахаааа 🤣🤣🤣, брехло фееричное зелёное)))
Кого вы выбрали?Зебильные недоумки?)))
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20.05.2021 14:45 Ответить
У зебила ломка?
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20.05.2021 14:46 Ответить
Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5594
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20.05.2021 14:48 Ответить
С кокса перешел на герыч. Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6510
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20.05.2021 14:48 Ответить
Страна с таким тупым населением обречена.
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20.05.2021 14:48 Ответить
У обкуреной твари передоз. Ему бы прокапаться
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20.05.2021 14:49 Ответить
А где зебилоиды с криками "браво" и громким гиканьем?
Или телевизоры обцеловывают?
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20.05.2021 14:50 Ответить
он злотые забыл по курсу перевести или что?
он забыл про цены вспомнить? Весь OLX забит товарами с Польши которые там покупают и у нас перепродают что-то зарабатывая сверху и даже в этом случае оно на много дешевле чем в наших мгазинах!! Про жрачку вообще молчу.
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20.05.2021 14:51 Ответить
Мільйони, які не були в Польщі, йому повірять.
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20.05.2021 18:26 Ответить
Шут он и есть шут

сегодня День зеленой лакшини
Не включайте тв там просто мракобесие 95 квартала
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20.05.2021 14:51 Ответить
хвантазьор, ти мєня називала Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 456
пі.сі. ціни в нас вже я в європі...от інше
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20.05.2021 14:51 Ответить
Старик ,ты под чем?
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20.05.2021 16:02 Ответить
даже польская зарплата будет всегда оставаться, как асимптота )) украинская будет приближатся к ней бесконечно долго, но никогда ни не достигнет её и уж тем более не пересечёт )
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20.05.2021 14:53 Ответить
Зарплаты приближаются к польским с какого конца ?
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20.05.2021 14:55 Ответить
У владної аристократії зарплата вже перевищила усі адекватні лінії -- і червоні, і захмарні...
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20.05.2021 18:30 Ответить
ась? Где? когда? Куда не сунешься, предлагают не. офф. зарплату в размере 350 грн день. Какая польская? У них хотя бы работа есть, а тут даже з дешевое место дерутся.
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20.05.2021 14:55 Ответить
По офіціальних даних із архівів середньостатистичний фабричний робітник в Росії заробляв за день "на два кило говядиньі". Це у 1913 році, коли в Німеччині готували Леніна і Баумана до страйків і революції. А тепер на 350 гривень якраз і купиш 2 кг яловичини, а баранини -- 1 кг.
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20.05.2021 18:40 Ответить
За 350 грн? 2 кг яловичини і кг баранини? Де ви живете, я їду до вас))
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20.05.2021 19:14 Ответить
ещё Кларк знал про телевизор ))
"Эпитафия
нашей расе, написанная бегущими светящимися буквами, будет гласить: «Тем, кого
боги хотят уничтожить, они сначала дают телевизор». Мы становимся расой
созерцателей, а не созидателей. Но с другой стороны, смотреть телевизор - все
равно что дышать: без него не обойтись. Человек может дольше прожить без еды,
чем без информации. Загвоздка - в образовательной системе: людей надо обучать
разборчивости. Только самодисциплина сможет противостоять тем волшебным силам,
которые еще только будут вызваны нами к жизни. Иначе все станем морскими
губками".
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20.05.2021 14:55 Ответить


tZE inform
@tZEinform
·1 чГ-да журналисты ! Мы ждем вопросов по СОЦИАЛЬНОЙ сфере ! Где вопросы о тарифах? Вот об этом "... під час опалювального періоду 2020/2021 років тарифи на опалення будуть зменшені «майже наполовину»
Кстати Зеленский очень символично выглядит на фоне самолета, заказ которого анонсировал еще в начале года, НО ДЕНЕГ ДО СИХ ПОР ТАК И ВЫДЕЛЕНО ! А "Антонов" по Вовино слово кредитов набрал вывод - все слова Зеленского не стоят ничего.
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20.05.2021 14:56 Ответить
Пля...95 квартал жжот Да, по сумме приближаются к польским. Но, клоун забыл сказать какой курс злотого к доллару.
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20.05.2021 14:58 Ответить
И кто после такого ещё сомневается, что оно наркоман?
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20.05.2021 15:02 Ответить
Нет, он просто торчок.
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20.05.2021 15:05 Ответить
30,2% быдла, если верить помойке "Рейтинг"...
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20.05.2021 15:26 Ответить
Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2312
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20.05.2021 16:06 Ответить
полякам прекратили платить?
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20.05.2021 15:08 Ответить
У вас, Вальдемар, давно вже перевалила і за американські, а як у наріда?
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20.05.2021 15:11 Ответить
Так, тому пів України у Польщі - виглядають свої зарплати....
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20.05.2021 15:14 Ответить
Пойду обрадую плачущих зелебобиков, что зарплата у них офигенная, а то что то ныть стали...
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20.05.2021 15:20 Ответить
95-й квартал...
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20.05.2021 15:20 Ответить
Бедные поляки, аж жалко их
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20.05.2021 15:23 Ответить
Лікарям поднимут? А у учителей давно по 112 000грн
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20.05.2021 15:24 Ответить
Скоро зарплаты станут такие как в Польше. У меня вопрос, а что такого произойдёт в Польше ?
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20.05.2021 15:26 Ответить
Забыл зеля сказать что большинство граждан занимают гроши до зарплаты в банках и других сомнительных организациях.
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20.05.2021 15:29 Ответить
Африканська континентальна плита теж рухається до Європи, залишилося 250 мільйонів років до злиття,,,
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20.05.2021 15:30 Ответить
Курва! Я працював в Польщі за 15 злотих в час (або ж 1050 гривень у день). В Україні - 300 гривень в день. І в якому місці є те "наближення"?
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20.05.2021 15:35 Ответить
На пшеках ти працює 12 годин, а в Україні 8? чи 6? чи може взагалі 4???
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20.05.2021 16:20 Ответить
Нi шановний ви тролль, зовсiм нi так, ти курва!
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20.05.2021 17:46 Ответить
Курва це ти. Я в Україні маю "німецьку зарплату", а хто ти, що тут нездатний заробити? Що ти вмієш???
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21.05.2021 10:01 Ответить
При Порошенко Г+Г рассказывал, что люди с голоду пухнут. Нарид верил Сейчас Зеленский нариду рассказывает, что зарплата как в Польше. Нарид опять верит. Вывод: главное - не делать, главное - говорить.
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20.05.2021 15:35 Ответить
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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20.05.2021 15:35 Ответить
Что, нашим судьям и прокурорам уже урезали зарплаты до польских? Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1364
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20.05.2021 15:35 Ответить
Ахтышпадла! Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6458
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20.05.2021 15:39 Ответить
идиот....
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20.05.2021 15:40 Ответить
А пенсії і прожитковий мінімум в Україні наближаються до відвертого геноциду людей старшого покоління.
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20.05.2021 15:55 Ответить
Він що, зовсім обкурився?
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20.05.2021 16:11 Ответить
Він про офіційні, чи про реальні (з конвертами)? До того ж, в Україні коректніше сказати - прибутки українців наближаються до прибутків поляків. Бо зарплата в нашій країні, це дуже слизька тема. Сотні тисяч ніде офіційно десятиліттями не працюють, не мають взагалі зарплат, але купують житло, машини, відпочивають за кордоном.
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20.05.2021 16:19 Ответить
Ахахахаха)))) Та нарешті, хто-небудь, зловіть цього наркомана!
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20.05.2021 16:23 Ответить
Брехло, пусть приедет в небольшой городок и попробует найти зарплату в 10 тыс.
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20.05.2021 16:35 Ответить
Ага, годовая українская зарплата упорно прібліжаєтся к польской квартальной.
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20.05.2021 16:45 Ответить
Поинтересуйся зароботком монтажника интернета в подрядных организациях Киевстар...клоун поганый
Сколько стоит подключение абонента в разных городах...
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20.05.2021 16:54 Ответить
Только неадекватный человек может такое говорить !
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20.05.2021 16:59 Ответить
Отнюдь! Ещё это может заявлять отъявленный, наглый подлец.
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20.05.2021 19:12 Ответить
Хуцпа.настоящий еврей
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20.05.2021 20:11 Ответить
А цены к американским Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 656
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20.05.2021 17:34 Ответить
Цены похоже уверенно обгоняют.
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20.05.2021 21:50 Ответить
він же ясно сказав середня зарплата. Зарплата суддів, Кобалевих і тому подібних + зарплати інших. В результаті поляки навіть отримують менше.
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20.05.2021 17:44 Ответить
Да зарплата уже, как два года приблизилась к польским, с того времени, как клоун стал ************. Но вот только жаль, что она приблизилась только лишь к слугам олигархам, да и к всей ВР. А вот простой народ, как жил в нищете, так там же и остался.
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20.05.2021 19:32 Ответить
Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью изданию Polsat News пожаловался на финансовые проблемы(с)
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20.05.2021 19:33 Ответить
дешёвый трепач
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20.05.2021 21:34 Ответить
Наркотики - зло........
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20.05.2021 21:49 Ответить
А еще быстрее - пенсии, к 2024 укр. пенсии обгонят польские, выйдут на околоземную орбиту, а к 2027 долетят до Солнца и там с концами останутся.
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20.05.2021 21:53 Ответить
А похвалиться можно будет тем, что Украина наладила выпуск чистейшего кокаина, причем он сбывается исключительно на внутреннем рынке. Крупнейший покупатель - некая ОПа
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20.05.2021 23:06 Ответить
12 тысяч грн средняя зарплата в Украине, а в Польше 20000 грн. минималка.
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20.05.2021 22:06 Ответить
вот же *****, елдак опять дал наркоту перед пресс-конференцией
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20.05.2021 22:09 Ответить
Цены у нас по всему выше чем в Польше, а на еду особенно.
Даже если заказывать товар с Алиэкспрес в Польшу и в Украину, то в Польшу этот самый товар почему то стоит на 20% дешевле.
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20.05.2021 22:10 Ответить
Зарплаты остались такие самые как при Порошенку, а цены выросли значительно. Тратишь 200 грн в магазине, а домой приходишь почти с пустыми руками. Только разменяешь 500 грн так сразу они как испаряются.
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20.05.2021 22:17 Ответить
Это он ихние зарплаты сравнил.
Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський - Цензор.НЕТ 883
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20.05.2021 22:24 Ответить
А сколько каждый их них ворует в месяц?
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21.05.2021 06:09 Ответить
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