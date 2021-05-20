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Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зарплати в Україні поступово наближаються до зарплат у Польщі.
Про це Зеленський заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського пандемія COVID-19 дійсно вбиває малий і середній бізнес.
"Однак, якщо ви подивитеся середню заробітну плату все ж у Польщі для наших українців, і порівняєте її із середньою заробітною платою сьогодні вже у багатьох містах України, вона дуже сильно наближається до тієї суми, яку люди в Польщі заробляють, тому що вони там знімають житло, воно там набагато дорожче, коли вони там платять комунальні набагато дорожче", - зазначив президент.
Топ коментарі
+52 133133
показати весь коментар20.05.2021 14:30
+48 Топ Ган
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+40 Scorpman Y
показати весь коментар20.05.2021 14:28
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Будь ласка, зачекайте...
Кого вы выбрали?Зебильные недоумки?)))
Или телевизоры обцеловывают?
он забыл про цены вспомнить? Весь OLX забит товарами с Польши которые там покупают и у нас перепродают что-то зарабатывая сверху и даже в этом случае оно на много дешевле чем в наших мгазинах!! Про жрачку вообще молчу.
сегодня День зеленой лакшини
Не включайте тв там просто мракобесие 95 квартала
пі.сі. ціни в нас вже я в європі...от інше
"Эпитафия
нашей расе, написанная бегущими светящимися буквами, будет гласить: «Тем, кого
боги хотят уничтожить, они сначала дают телевизор». Мы становимся расой
созерцателей, а не созидателей. Но с другой стороны, смотреть телевизор - все
равно что дышать: без него не обойтись. Человек может дольше прожить без еды,
чем без информации. Загвоздка - в образовательной системе: людей надо обучать
разборчивости. Только самодисциплина сможет противостоять тем волшебным силам,
которые еще только будут вызваны нами к жизни. Иначе все станем морскими
губками".
tZE inform
@tZEinform
·1 чГ-да журналисты ! Мы ждем вопросов по СОЦИАЛЬНОЙ сфере ! Где вопросы о тарифах? Вот об этом "... під час опалювального періоду 2020/2021 років тарифи на опалення будуть зменшені «майже наполовину»
Кстати Зеленский очень символично выглядит на фоне самолета, заказ которого анонсировал еще в начале года, НО ДЕНЕГ ДО СИХ ПОР ТАК И ВЫДЕЛЕНО ! А "Антонов" по Вовино слово кредитов набрал вывод - все слова Зеленского не стоят ничего.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
Сколько стоит подключение абонента в разных городах...
Даже если заказывать товар с Алиэкспрес в Польшу и в Украину, то в Польшу этот самый товар почему то стоит на 20% дешевле.