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Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине сейчас активными темпами идет очищение власти. Следующий парламент будет еще "чище".
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, перед новыми молодыми депутатами стоит соблазн больших денег.
"Большое сопротивление, большие люди, финансовые группы, многие другие руководители партий - они все говорят с этими молодыми депутатами. Велик соблазн, большие деньги. Сильные люди, их к сожалению, немного. В партии "Слуга народа" все же их больше, чем в других партиях. Я рад, что очистка Рады проходит. Следующий парламент будет еще чище. Это важно", - отметил президент.
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Дуже хочеться сподіватись на краще.
Как еще доказать тупому быдлу, что эпоха бедности закончилась у бубочки и его квартала, а он этими идиотами, которые готовы опять выбрать этого идиота президентом опять вытрет свою жопу мордами этих тупых дятлов..
А я так ждал, надеялся и верил... (с)
Зєлю геть. Дострокові.
А знаючи як партія Удар будучи в Київраді по графіку, регулярно, всі разом фракцією ходила в баню з помічницями і іншими працівницями, з гітаркою, на якій грав відомий екс-забудовник...
Вони звичайно в цьому контексті "чисті", що сказати.
Ееех да очиститься же Рада з новоприбулими банщиками УДАРу..Амінь!!!
tZE inform
@tZEinform
·20 мин
За более чем 150 минут личных выступлений Зеленский не привел никаких статистических данных, хоть как то подтверждавших его тезисы. Окружение просто забило на него и выпустило на сцену "артиста разговорного жанра".
НЕ ПЕРЕЖИВАЙ КЛОУН - ЦЕ БУДЕ БЕЗ ТЕБЕ