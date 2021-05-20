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Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский

В Украине сейчас активными темпами идет очищение власти. Следующий парламент будет еще "чище".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, перед новыми молодыми депутатами стоит соблазн больших денег.

"Большое сопротивление, большие люди, финансовые группы, многие другие руководители партий - они все говорят с этими молодыми депутатами. Велик соблазн, большие деньги. Сильные люди, их к сожалению, немного. В партии "Слуга народа" все же их больше, чем в других партиях. Я рад, что очистка Рады проходит. Следующий парламент будет еще чище. Это важно", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - это приговор не Порошенко, а всей Украине, - заявление "ЕС"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+24
Любой следующий парламент без зеленого гавна будет чище..
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20.05.2021 15:12
+21
Да. Из "зелени" там будет только фикус и картина с клоуном, сидящего на кактусе.
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20.05.2021 15:13
+16
Хотя вероятность того, что его собьет грузовик больше, чем вероятность, что он расстреляет Раду Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3806
Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8994
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20.05.2021 15:18
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будут чаще хадить у баню
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20.05.2021 15:12 Ответить
Давай, ЗЕля, мочи их, мы в тебя верим! Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9267 Очищай
Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3893
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20.05.2021 15:17 Ответить
Хотя вероятность того, что его собьет грузовик больше, чем вероятность, что он расстреляет Раду Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3806
Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8994
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20.05.2021 15:18 Ответить
у каждого своя дорога
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20.05.2021 23:02 Ответить
отут- то нам всем и звездец... Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 763
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20.05.2021 15:12 Ответить
То есть все 100% будут или вата или просто окуни?
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20.05.2021 15:12 Ответить
Любой следующий парламент без зеленого гавна будет чище..
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20.05.2021 15:12 Ответить
100%
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20.05.2021 15:41 Ответить
У кожного своя дорога
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20.05.2021 23:04 Ответить
Шо взагалі полних нулєй заведе?
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20.05.2021 15:13 Ответить
Да. Из "зелени" там будет только фикус и картина с клоуном, сидящего на кактусе.
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20.05.2021 15:13 Ответить
ПЫСЫ: скажите, пожалуйста, у наркомана будет еще долго приход? Это ведь вредно столько времени быть "в приходе".
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20.05.2021 15:14 Ответить
Это Зеля имеет в виду, что в следующую ВР наконец попадут представители ДНР и ЛНР.
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20.05.2021 15:13 Ответить
Треба вичистить всіх особистостей. Самих ківушок лишити.
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20.05.2021 15:14 Ответить
Во ідіота поперло...
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20.05.2021 15:14 Ответить
так он что даже сам понимает что все слуги народа пойдут нах ? Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4046
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20.05.2021 15:14 Ответить
та куда ж ещё? этот, чистый, не везём, хорош, уймись вовка
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20.05.2021 15:14 Ответить
Куда уж чище
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20.05.2021 15:14 Ответить
До наступного не всі доживуть...
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20.05.2021 15:15 Ответить
...ибо... во многой мудрости много печали, а умножающий знания - умножает скорбь...
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20.05.2021 15:17 Ответить
Не знаю чи "чище", а ось гірше це точно. Історія наша, на превеликий жаль, цю закономірність довела. (((
Дуже хочеться сподіватись на краще.
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20.05.2021 15:17 Ответить
хіба що оцим засобом патріоти вичистять свинарник вр
Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4874
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20.05.2021 15:21 Ответить
Щоб застрелитись "патріоту" треба пальцем ноги на гачок тиснути
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20.05.2021 16:31 Ответить
Я понимал что он дурак дураком но сегодня он превзошел все мои представления о нем, он не просто дурак, он полнейший идиот и безграмотный балабол!!!! Таких страна еще не видела!!!!!!!!!!!!!!! Уровень ниже плинтуса, как же его можно было выбирать в президенты если его уровень это тазик в бане на его члене!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.05.2021 15:21 Ответить
И тем не менее этого зебанутого дрыща, который брешет как дворовой пес, верит и готово выбрать 30% тупого быдла. А на втором месте Порох с 14%.
Как еще доказать тупому быдлу, что эпоха бедности закончилась у бубочки и его квартала, а он этими идиотами, которые готовы опять выбрать этого идиота президентом опять вытрет свою жопу мордами этих тупых дятлов..
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20.05.2021 15:36 Ответить
Поверьте, что у него нет и 10%, а все эти рейтинги как и прошлые это для того что-бы убедить нас в этих цифры для будущих фальсификаций. Это уже старая технология которая была в прошлом. Вот Вы действительно верите что бойко опережает Тимошенко, я лично - нет!!!!
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20.05.2021 16:43 Ответить
Может и так, но зло все-таки берет.
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20.05.2021 16:58 Ответить
Там будет намного меньше зеленых мразей!
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20.05.2021 15:22 Ответить
Он имеет ввиду, что он будет тщательней относится к кандидатам на предмет лояльности к нему. Но только он не понимает, что таким кол-вом в Раду он больше не зайдёт. Такой шанс, который у него был(монополия власти), даётся раз в 100лет.
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20.05.2021 15:24 Ответить
А мені здається, що наступний парламент буде складатися із частини офісу преЗЕдента. Правда, якщо ще за 2 роки офіс президента не довалять.
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20.05.2021 15:25 Ответить
Следующая партия кокса будут еще чище Наступний парламент буде ще чистішим, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2062
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20.05.2021 15:26 Ответить
Без плісняви, точно.
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20.05.2021 15:26 Ответить
Так и сказал, что опзж и песа не будет.
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20.05.2021 15:28 Ответить
Перекладаю на людську мову. В цьому парламенті мізків і совісті мало, але і ту вичистимо, спільно з 73%. І так думаю, що дивлячись на ті рейтинги, це єдине, що козелі точно вийде зробити. Люди з IQ вище за 100 на вибори не хотять ходити, а ті, які не дотягають і до 80 - точно підуть, і точно оберуть. Ось ЦЕ, тільки ще більш рафіноване.
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20.05.2021 15:28 Ответить
Сегодня лучше, чем вчера -- завтра лучше, чем сегодня! (с)
А я так ждал, надеялся и верил... (с)
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20.05.2021 15:29 Ответить
Следующий парламент будет блестеть, как у Кивы яйца...
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20.05.2021 15:31 Ответить
ЗЕленым цветом.
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20.05.2021 15:37 Ответить
то есть перед очередным дерибаном - будут мыть руки.....
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20.05.2021 15:36 Ответить
Презик тоже будет чище,мы же знаем с кем поработал кауфманьчик,кого он купил и почему его криминальная контора не платит штрафы.
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20.05.2021 15:58 Ответить
ну в принципе так оно и будет -ведь в следующий парламент грязное зэ-быдло не переизберётся
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20.05.2021 15:58 Ответить
...а следующий президент не такой дебил, как ЗЕ. Хуже просто не бывает)
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20.05.2021 16:05 Ответить
Переконаний, що на наступні вибори Ради ЖОДЕН не захоче йти від Слуги Народу в Раду. Ця фейкова партія зникне так саме в нікуди, як з нікуди і з'явилась.
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20.05.2021 16:27 Ответить
Про корупцію в Раді краще нехай роскаже Гордон. Що кожен "слуга" в місяць отримує додатковий конверт з 25 тис. доларів. А Зєля такий чесний і цього не знає.
Зєлю геть. Дострокові.
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20.05.2021 16:33 Ответить
Ні, рано. Особисто ти не зробив ніяких висновків. Заміна одного популіста на іншу, нам нічого не дасть.
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20.05.2021 16:37 Ответить
Стоп. Пєця йде за Зєлєй. Ти називаєш його "інша"? Він що, зовсім від грошей кукухою поїхав? Стать змінив? Наступний парламент буде ще чистішим, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1640
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20.05.2021 16:55 Ответить
Я знаю про кого мрієш ти, тому усе вірно - інша. До того ж Пецю можно багато у чому звинуватити. У корупції, у подвійні моралі, кумовстві і т.п., але тільки не у популізмі, а от твоя "Бохіня" і популізм, дешевий і абсурдний, це одне ціле
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21.05.2021 10:03 Ответить
Президент має на увазі що в наступну Раду вже "йде партія Удар", як заявив пан Кличко.
А знаючи як партія Удар будучи в Київраді по графіку, регулярно, всі разом фракцією ходила в баню з помічницями і іншими працівницями, з гітаркою, на якій грав відомий екс-забудовник...
Вони звичайно в цьому контексті "чисті", що сказати.
Ееех да очиститься же Рада з новоприбулими банщиками УДАРу..Амінь!!!
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20.05.2021 16:46 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·20 мин

За более чем 150 минут личных выступлений Зеленский не привел никаких статистических данных, хоть как то подтверждавших его тезисы. Окружение просто забило на него и выпустило на сцену "артиста разговорного жанра".
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20.05.2021 17:06 Ответить
В Украине сейчас активными темпами идет очищение власти. Следующий парламент будет еще "чище". Источник: https://censor.net/ru/n3266517

НЕ ПЕРЕЖИВАЙ КЛОУН - ЦЕ БУДЕ БЕЗ ТЕБЕ Наступний парламент буде ще чистішим, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5964
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20.05.2021 17:19 Ответить
Куда уж чище? - Зе -фракция просто стерильна, в смысле мозгов -ни одной здравой мыслии,только сексуальная озабоченность.
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20.05.2021 18:56 Ответить
говноклоаан-колыван
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20.05.2021 21:36 Ответить
Каждому депутату от "Слуги народа" ежемесячно платят взятку до 20 тыс. дол. за "правильные голосование",т.е. государственная коррупция в ВР налицо. Но ни Зеленский, ни все его силовики и ухом не ведут, как будто так и надо.
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20.05.2021 23:18 Ответить
 
 