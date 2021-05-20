Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский

В Украине сейчас активными темпами идет очищение власти. Следующий парламент будет еще "чище".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, перед новыми молодыми депутатами стоит соблазн больших денег.

"Большое сопротивление, большие люди, финансовые группы, многие другие руководители партий - они все говорят с этими молодыми депутатами. Велик соблазн, большие деньги. Сильные люди, их к сожалению, немного. В партии "Слуга народа" все же их больше, чем в других партиях. Я рад, что очистка Рады проходит. Следующий парламент будет еще чище. Это важно", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - это приговор не Порошенко, а всей Украине, - заявление "ЕС"