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Наступний парламент буде ще чистішим, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні зараз активними темпами йде очищення влади. Наступний парламент буде ще "чистішим".
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, перед новими молодими депутатами стоїть спокуса великих грошей.
"Великий спротив, великі люди, фінансові групи, багато інших керівників партій - вони всі говорять з цими молодими депутатами. Велика спокуса, великі гроші. Сильні люди, їх на жаль, небагато. В партії "Слуга народу" все ж їх більше, ніж в інших партіях. Я радий, що очищення Ради проходить. Наступний парламент буде ще чистішим. Це важливо", - зазначив президент.
Топ коментарі
+24 Привет
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+21 jklpqrs
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+16 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.05.2021 15:18
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Будь ласка, зачекайте...
Дуже хочеться сподіватись на краще.
Как еще доказать тупому быдлу, что эпоха бедности закончилась у бубочки и его квартала, а он этими идиотами, которые готовы опять выбрать этого идиота президентом опять вытрет свою жопу мордами этих тупых дятлов..
А я так ждал, надеялся и верил... (с)
Зєлю геть. Дострокові.
А знаючи як партія Удар будучи в Київраді по графіку, регулярно, всі разом фракцією ходила в баню з помічницями і іншими працівницями, з гітаркою, на якій грав відомий екс-забудовник...
Вони звичайно в цьому контексті "чисті", що сказати.
Ееех да очиститься же Рада з новоприбулими банщиками УДАРу..Амінь!!!
tZE inform
@tZEinform
·20 мин
За более чем 150 минут личных выступлений Зеленский не привел никаких статистических данных, хоть как то подтверждавших его тезисы. Окружение просто забило на него и выпустило на сцену "артиста разговорного жанра".
НЕ ПЕРЕЖИВАЙ КЛОУН - ЦЕ БУДЕ БЕЗ ТЕБЕ