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Наступний парламент буде ще чистішим, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наступний парламент буде ще чистішим, - Зеленський

В Україні зараз активними темпами йде очищення влади. Наступний парламент буде ще "чистішим".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, перед новими молодими депутатами стоїть спокуса великих грошей.

"Великий спротив, великі люди, фінансові групи, багато інших керівників партій - вони всі говорять з цими молодими депутатами. Велика спокуса, великі гроші. Сильні люди, їх на жаль, небагато. В партії "Слуга народу" все ж їх більше, ніж в інших партіях. Я радий, що очищення Ради проходить. Наступний парламент буде ще чистішим. Це важливо", - зазначив президент.

Також читайте: Мені справді буває соромно за деякі кроки Тищенка. У нього є й інші сторони, СН правильно зробила, що дала йому другий шанс, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Любой следующий парламент без зеленого гавна будет чище..
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20.05.2021 15:12
+21
Да. Из "зелени" там будет только фикус и картина с клоуном, сидящего на кактусе.
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20.05.2021 15:13
+16
Хотя вероятность того, что его собьет грузовик больше, чем вероятность, что он расстреляет Раду Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3806
Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8994
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20.05.2021 15:18
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Правила форума Рада форумчан
будут чаще хадить у баню
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20.05.2021 15:12 Відповісти
Давай, ЗЕля, мочи их, мы в тебя верим! Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9267 Очищай
Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3893
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20.05.2021 15:17 Відповісти
Хотя вероятность того, что его собьет грузовик больше, чем вероятность, что он расстреляет Раду Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3806
Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8994
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20.05.2021 15:18 Відповісти
у каждого своя дорога
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20.05.2021 23:02 Відповісти
отут- то нам всем и звездец... Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 763
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20.05.2021 15:12 Відповісти
То есть все 100% будут или вата или просто окуни?
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20.05.2021 15:12 Відповісти
Любой следующий парламент без зеленого гавна будет чище..
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20.05.2021 15:12 Відповісти
100%
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20.05.2021 15:41 Відповісти
У кожного своя дорога
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20.05.2021 23:04 Відповісти
Шо взагалі полних нулєй заведе?
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20.05.2021 15:13 Відповісти
Да. Из "зелени" там будет только фикус и картина с клоуном, сидящего на кактусе.
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20.05.2021 15:13 Відповісти
ПЫСЫ: скажите, пожалуйста, у наркомана будет еще долго приход? Это ведь вредно столько времени быть "в приходе".
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20.05.2021 15:14 Відповісти
Это Зеля имеет в виду, что в следующую ВР наконец попадут представители ДНР и ЛНР.
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20.05.2021 15:13 Відповісти
Треба вичистить всіх особистостей. Самих ківушок лишити.
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20.05.2021 15:14 Відповісти
Во ідіота поперло...
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20.05.2021 15:14 Відповісти
так он что даже сам понимает что все слуги народа пойдут нах ? Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4046
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20.05.2021 15:14 Відповісти
та куда ж ещё? этот, чистый, не везём, хорош, уймись вовка
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20.05.2021 15:14 Відповісти
Куда уж чище
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20.05.2021 15:14 Відповісти
До наступного не всі доживуть...
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20.05.2021 15:15 Відповісти
...ибо... во многой мудрости много печали, а умножающий знания - умножает скорбь...
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20.05.2021 15:17 Відповісти
Не знаю чи "чище", а ось гірше це точно. Історія наша, на превеликий жаль, цю закономірність довела. (((
Дуже хочеться сподіватись на краще.
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20.05.2021 15:17 Відповісти
хіба що оцим засобом патріоти вичистять свинарник вр
Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4874
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20.05.2021 15:21 Відповісти
Щоб застрелитись "патріоту" треба пальцем ноги на гачок тиснути
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20.05.2021 16:31 Відповісти
Я понимал что он дурак дураком но сегодня он превзошел все мои представления о нем, он не просто дурак, он полнейший идиот и безграмотный балабол!!!! Таких страна еще не видела!!!!!!!!!!!!!!! Уровень ниже плинтуса, как же его можно было выбирать в президенты если его уровень это тазик в бане на его члене!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.05.2021 15:21 Відповісти
И тем не менее этого зебанутого дрыща, который брешет как дворовой пес, верит и готово выбрать 30% тупого быдла. А на втором месте Порох с 14%.
Как еще доказать тупому быдлу, что эпоха бедности закончилась у бубочки и его квартала, а он этими идиотами, которые готовы опять выбрать этого идиота президентом опять вытрет свою жопу мордами этих тупых дятлов..
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20.05.2021 15:36 Відповісти
Поверьте, что у него нет и 10%, а все эти рейтинги как и прошлые это для того что-бы убедить нас в этих цифры для будущих фальсификаций. Это уже старая технология которая была в прошлом. Вот Вы действительно верите что бойко опережает Тимошенко, я лично - нет!!!!
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20.05.2021 16:43 Відповісти
Может и так, но зло все-таки берет.
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20.05.2021 16:58 Відповісти
Там будет намного меньше зеленых мразей!
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20.05.2021 15:22 Відповісти
Он имеет ввиду, что он будет тщательней относится к кандидатам на предмет лояльности к нему. Но только он не понимает, что таким кол-вом в Раду он больше не зайдёт. Такой шанс, который у него был(монополия власти), даётся раз в 100лет.
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20.05.2021 15:24 Відповісти
А мені здається, що наступний парламент буде складатися із частини офісу преЗЕдента. Правда, якщо ще за 2 роки офіс президента не довалять.
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20.05.2021 15:25 Відповісти
Следующая партия кокса будут еще чище Наступний парламент буде ще чистішим, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2062
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20.05.2021 15:26 Відповісти
Без плісняви, точно.
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20.05.2021 15:26 Відповісти
Так и сказал, что опзж и песа не будет.
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20.05.2021 15:28 Відповісти
Перекладаю на людську мову. В цьому парламенті мізків і совісті мало, але і ту вичистимо, спільно з 73%. І так думаю, що дивлячись на ті рейтинги, це єдине, що козелі точно вийде зробити. Люди з IQ вище за 100 на вибори не хотять ходити, а ті, які не дотягають і до 80 - точно підуть, і точно оберуть. Ось ЦЕ, тільки ще більш рафіноване.
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20.05.2021 15:28 Відповісти
Сегодня лучше, чем вчера -- завтра лучше, чем сегодня! (с)
А я так ждал, надеялся и верил... (с)
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20.05.2021 15:29 Відповісти
Следующий парламент будет блестеть, как у Кивы яйца...
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20.05.2021 15:31 Відповісти
ЗЕленым цветом.
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20.05.2021 15:37 Відповісти
то есть перед очередным дерибаном - будут мыть руки.....
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20.05.2021 15:36 Відповісти
Презик тоже будет чище,мы же знаем с кем поработал кауфманьчик,кого он купил и почему его криминальная контора не платит штрафы.
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20.05.2021 15:58 Відповісти
ну в принципе так оно и будет -ведь в следующий парламент грязное зэ-быдло не переизберётся
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20.05.2021 15:58 Відповісти
...а следующий президент не такой дебил, как ЗЕ. Хуже просто не бывает)
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20.05.2021 16:05 Відповісти
Переконаний, що на наступні вибори Ради ЖОДЕН не захоче йти від Слуги Народу в Раду. Ця фейкова партія зникне так саме в нікуди, як з нікуди і з'явилась.
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20.05.2021 16:27 Відповісти
Про корупцію в Раді краще нехай роскаже Гордон. Що кожен "слуга" в місяць отримує додатковий конверт з 25 тис. доларів. А Зєля такий чесний і цього не знає.
Зєлю геть. Дострокові.
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20.05.2021 16:33 Відповісти
Ні, рано. Особисто ти не зробив ніяких висновків. Заміна одного популіста на іншу, нам нічого не дасть.
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20.05.2021 16:37 Відповісти
Стоп. Пєця йде за Зєлєй. Ти називаєш його "інша"? Він що, зовсім від грошей кукухою поїхав? Стать змінив? Наступний парламент буде ще чистішим, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1640
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20.05.2021 16:55 Відповісти
Я знаю про кого мрієш ти, тому усе вірно - інша. До того ж Пецю можно багато у чому звинуватити. У корупції, у подвійні моралі, кумовстві і т.п., але тільки не у популізмі, а от твоя "Бохіня" і популізм, дешевий і абсурдний, це одне ціле
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21.05.2021 10:03 Відповісти
Президент має на увазі що в наступну Раду вже "йде партія Удар", як заявив пан Кличко.
А знаючи як партія Удар будучи в Київраді по графіку, регулярно, всі разом фракцією ходила в баню з помічницями і іншими працівницями, з гітаркою, на якій грав відомий екс-забудовник...
Вони звичайно в цьому контексті "чисті", що сказати.
Ееех да очиститься же Рада з новоприбулими банщиками УДАРу..Амінь!!!
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20.05.2021 16:46 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·20 мин

За более чем 150 минут личных выступлений Зеленский не привел никаких статистических данных, хоть как то подтверждавших его тезисы. Окружение просто забило на него и выпустило на сцену "артиста разговорного жанра".
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20.05.2021 17:06 Відповісти
В Украине сейчас активными темпами идет очищение власти. Следующий парламент будет еще "чище". Источник: https://censor.net/ru/n3266517

НЕ ПЕРЕЖИВАЙ КЛОУН - ЦЕ БУДЕ БЕЗ ТЕБЕ Наступний парламент буде ще чистішим, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5964
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20.05.2021 17:19 Відповісти
Куда уж чище? - Зе -фракция просто стерильна, в смысле мозгов -ни одной здравой мыслии,только сексуальная озабоченность.
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20.05.2021 18:56 Відповісти
говноклоаан-колыван
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20.05.2021 21:36 Відповісти
Каждому депутату от "Слуги народа" ежемесячно платят взятку до 20 тыс. дол. за "правильные голосование",т.е. государственная коррупция в ВР налицо. Но ни Зеленский, ни все его силовики и ухом не ведут, как будто так и надо.
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20.05.2021 23:18 Відповісти
 
 