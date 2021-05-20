Наступний парламент буде ще чистішим, - Зеленський

В Україні зараз активними темпами йде очищення влади. Наступний парламент буде ще "чистішим".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, перед новими молодими депутатами стоїть спокуса великих грошей.

"Великий спротив, великі люди, фінансові групи, багато інших керівників партій - вони всі говорять з цими молодими депутатами. Велика спокуса, великі гроші. Сильні люди, їх на жаль, небагато. В партії "Слуга народу" все ж їх більше, ніж в інших партіях. Я радий, що очищення Ради проходить. Наступний парламент буде ще чистішим. Це важливо", - зазначив президент.

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