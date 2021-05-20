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Новини Політика України
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Зеленський (17387) Тищенко Микола (290)

Мені справді буває соромно за деякі кроки Тищенка. У нього є й інші сторони, СН правильно зробила, що дала йому другий шанс, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мені справді буває соромно за деякі кроки Тищенка. У нього є й інші сторони, СН правильно зробила, що дала йому другий шанс, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за дії людей, які разом з ним прийшли до влади.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що сам завжди дає людям кілька шансів, якщо тільки вони "не злочинці".

"Іноді про це шкодую", - зазначив Зеленський.

"Це не стосується Милованова - він крутий спеціаліст", - уточнив глава держави.

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"Микола Тищенко є депутатом "Слуги народу". Мені справді буває соромно за деякі його кроки, він був неправий. Він повинен це розуміти. Він доросла людина і сам повинен нести відповідальність за свої дії. Партія розглядала його питання і дали йому шанс. Я знаю, що у нього є й інші сторони. Я думаю, партія правильно зробила, що дала йому другий шанс", - додав президент.

Він визнав, що такі люди б'ють по президенту особисто і по його рейтингу.

"Вони повинні самі відповідати, але і я розумію, що тут і моя відповідальність. Я думаю, що людям потрібно давати другий шанс, але якщо вони беруть хабарі, або в чомусь такому беруть участь - другий шанс давати не можна. Тому іноді ви бачите кроки зі звільнення чиновників або очищення "СН", - підсумував він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Какие другие стороньі есть у Тищенко?
Такие?

Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4694
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20.05.2021 14:08
+11
"другая сторона" тищенко, которую так полюбил зеленский: Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7021

Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3198
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20.05.2021 14:12
+9
Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 621

...
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20.05.2021 14:06
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"другая сторона" тищенко, которую так полюбил зеленский: Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7021

Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3198
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20.05.2021 14:12 Відповісти
Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 621

...
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20.05.2021 14:06 Відповісти
бєнєфіс бєніного блазнюка
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20.05.2021 14:06 Відповісти
ЗєШмаркля і Гітлеру дав би другий шанс.
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20.05.2021 14:07 Відповісти
"...такие люди бьют по президенту лично и по его рейтингу."

Такие люди бьют хреном по котлете, а другие- хреном по роялю.
Оба поднимают рейтинг зебилов среди дебилов, и оба им полезны. Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5365
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20.05.2021 14:07 Відповісти
б"ют по рейтингу, але добре дати шанс!!! когнитивний дисонанс.
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20.05.2021 14:26 Відповісти
Какие другие стороньі есть у Тищенко?
Такие?

Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4694
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20.05.2021 14:08 Відповісти
возможно зеленскому больше нравится не эта, а другая сторона (от *опы) тищенко.. все ж таки любовь зла - полюбил же вова тищенко за что-то ... ммм.. личное Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1946
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20.05.2021 14:14 Відповісти
А какие он даёт чаевые
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20.05.2021 15:41 Відповісти
Другий шанс- штрафбат!!
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20.05.2021 14:08 Відповісти
"Банкрутство уЗЕ повязано" Вова, це найкраща хохма з твого виступу. Але, ти, здається, її навіть не помітив=)
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20.05.2021 14:08 Відповісти
Что-то часто мелькает тезис "взрослый человек". Уж не сомневается ли наш ифантильный наполеончик в своей взрослости ?
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20.05.2021 14:09 Відповісти
Блін , шо не фраза так мем з бубочкиного коксоприйомника вилітає. Він по ходу навмисне затіяв цей стендап шоб бурлєнієм в соцсєтях затміть розслідування Беллінгкета.
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20.05.2021 14:10 Відповісти
Какой второй шанс?
1. Ресторан во время карантина...
2. "На колени..." на выборах.
3. ДР жены.

Ну это так.... по быстрому....
Уже как мин 4й шанс.
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20.05.2021 14:11 Відповісти
Браток Коля-Котлета - кумир Зебила. Комментарии не нужны...
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20.05.2021 14:12 Відповісти
Второй шанс надо заработать... и шоб тебе дали...50×50 луччий вариант....😜
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20.05.2021 14:15 Відповісти
Ойц...Як воєнний мав на увазі..ВИБАЧАЮСЬ...🤗
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20.05.2021 14:18 Відповісти
Коля им силовое воздействие на оппонентов делает. Ценный кадр.
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20.05.2021 14:20 Відповісти
***, когнитивно-дисонансний клоун: мені стидно, але добре дати шанс!!! 🤮
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20.05.2021 14:25 Відповісти
тищенко продимонстрировал основное качество Работать на коллектив СН видео )
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20.05.2021 15:19 Відповісти
Да ложил коля сцищенко на вашу партию
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20.05.2021 15:33 Відповісти
А ему за твои поступки Ссаныч - не стыдно.
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20.05.2021 15:55 Відповісти
что за идиот!!!!!!
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20.05.2021 15:56 Відповісти
 
 