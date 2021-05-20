Мені справді буває соромно за деякі кроки Тищенка. У нього є й інші сторони, СН правильно зробила, що дала йому другий шанс, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за дії людей, які разом з ним прийшли до влади.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що сам завжди дає людям кілька шансів, якщо тільки вони "не злочинці".

"Іноді про це шкодую", - зазначив Зеленський.

"Це не стосується Милованова - він крутий спеціаліст", - уточнив глава держави.

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"Микола Тищенко є депутатом "Слуги народу". Мені справді буває соромно за деякі його кроки, він був неправий. Він повинен це розуміти. Він доросла людина і сам повинен нести відповідальність за свої дії. Партія розглядала його питання і дали йому шанс. Я знаю, що у нього є й інші сторони. Я думаю, партія правильно зробила, що дала йому другий шанс", - додав президент.

Він визнав, що такі люди б'ють по президенту особисто і по його рейтингу.

"Вони повинні самі відповідати, але і я розумію, що тут і моя відповідальність. Я думаю, що людям потрібно давати другий шанс, але якщо вони беруть хабарі, або в чомусь такому беруть участь - другий шанс давати не можна. Тому іноді ви бачите кроки зі звільнення чиновників або очищення "СН", - підсумував він.