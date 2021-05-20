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Новости Политика Украины
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Зеленский (16498) Укрзализныця (2637)

Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Только силой и посадками можно навести порядок в

Акционерное общество "Укрзализныця", которое является стратегическим предприятием Украины, больше не должно брать непонятные кредиты, а должно налаживать сотрудничество с серьезными частными инвесторами, чтобы не быть убыточным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

"Сейчас мы, прежде всего правительство, снова давим, чтобы уволить руководство "Укрзализныци". И это будет постоянно, пока не изменятся все звенья, начиная с высшей, и до низших. Потому что это предприятие является банкротом уже много лет. И только силой, посадками можно там навести порядок", - сказал президент.

Зеленский отметил, что накопление кредитов, которые брались в прошлые годы под высокие ставки, фактически привело к банкротству "Укрзализныци".

"Укрзализныця" имеет кредитную задолженность на сотни миллионов долларов. Они брали кредиты на 100, 200, 300 миллионов  долларов под 10-12%. До меня - при мне этого не было. На этом зарабатывала та или иная "прокладка", - сказал Зеленский и отметил, что больше такого допускать нельзя.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
И шармом диджея Насти и ее куколда СерЛеща Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9722
Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9759
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20.05.2021 16:39
+11
Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4019
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20.05.2021 16:46
+6
Какие посадки, в УЗ АТОвцев врядли найдесь. Садить некого... усе свои.
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20.05.2021 16:42
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Совок, що з нього взяти? Сралін голодомором намагався навести лад у колгоспах, навів?
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20.05.2021 16:38 Ответить
только насильным повышением зарплат и посадками друзей в теплые кресла укрзализными...! Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5253
лещенко и найем - зуб дают что только так! Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4667
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20.05.2021 16:43 Ответить
И шармом диджея Насти и ее куколда СерЛеща Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9722
Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9759
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20.05.2021 16:39 Ответить
Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4019
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20.05.2021 16:46 Ответить
осталось продемонстрировать эту силу и применить - я за порядок
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20.05.2021 16:40 Ответить
Всё за порядок, у каждого своё понятие порядка..
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20.05.2021 16:57 Ответить
"Посадку давай!"

Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3860
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20.05.2021 16:40 Ответить
Нафига, тогда, нужны эти? Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1969
Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3575
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20.05.2021 16:42 Ответить
"Насадили"уже,пля... Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8403
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20.05.2021 16:42 Ответить
Какие посадки, в УЗ АТОвцев врядли найдесь. Садить некого... усе свои.
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20.05.2021 16:42 Ответить
Шоб вбити собаку,треба голову рубати,а не хвіст))
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20.05.2021 16:43 Ответить
Набсовет - хвост или голова? Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5472
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20.05.2021 16:47 Ответить
Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1027
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20.05.2021 16:48 Ответить
сєрлєща нє трогать! он своє место чесно насосал
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20.05.2021 16:48 Ответить
Ще смоктав в попуредників...
ХАМелеОН!!
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20.05.2021 16:55 Ответить
Ніжно ніжкою Топнув?
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20.05.2021 16:53 Ответить
Ай біда...Підвищити зарплати і премії так і не спрацювало? Розганяйте наглядову раду с консфіскацією.
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20.05.2021 16:55 Ответить
Пока членограя с его шоблой не посадят порядка не будет ни в УЗ, ни в Украине
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20.05.2021 16:58 Ответить
УЗ кормушка для руководства УЗ и силовиков всех уровней.
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20.05.2021 17:15 Ответить
правильно.
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20.05.2021 17:33 Ответить
да на протяжении всей независимости только и дербанили эту УЗ, а бабки никто не хотел вкладывать ни в обновление парка и прочий ремонт, а сейчас когда и пути изношены более чем на 50% и подвижной состав, вспомнили ... ляди, ща и мвф подтянется - типа хотите денег, покупайте подвижной состав у прибалтов, он им не нужен, транзит то кончился, или еще какую аферу замутят, все эти приближенные к верхушке только и думают как хапнуть и свалить из страны, они то там не собираются жить
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20.05.2021 17:52 Ответить
Всех не пересадищь, там даже уборщицы УЗ обворовывают.
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20.05.2021 17:58 Ответить
да посадит их в СВ-вагон
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20.05.2021 18:31 Ответить
Спочатку знайди чесного суддю в Україні. Це не по роялю хріном бити. Тільки силою і посадками можна навести порядок в "Укрзалізниці", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7273
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20.05.2021 18:37 Ответить
в Укрзализныце есть такой кадр, как сырожа. Так эта сырожа регулярно садится... на свою "вазу".
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20.05.2021 18:54 Ответить
Леща на нары!
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20.05.2021 20:12 Ответить
 
 