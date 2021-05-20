Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский

Акционерное общество "Укрзализныця", которое является стратегическим предприятием Украины, больше не должно брать непонятные кредиты, а должно налаживать сотрудничество с серьезными частными инвесторами, чтобы не быть убыточным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

"Сейчас мы, прежде всего правительство, снова давим, чтобы уволить руководство "Укрзализныци". И это будет постоянно, пока не изменятся все звенья, начиная с высшей, и до низших. Потому что это предприятие является банкротом уже много лет. И только силой, посадками можно там навести порядок", - сказал президент.

Зеленский отметил, что накопление кредитов, которые брались в прошлые годы под высокие ставки, фактически привело к банкротству "Укрзализныци".

"Укрзализныця" имеет кредитную задолженность на сотни миллионов долларов. Они брали кредиты на 100, 200, 300 миллионов долларов под 10-12%. До меня - при мне этого не было. На этом зарабатывала та или иная "прокладка", - сказал Зеленский и отметил, что больше такого допускать нельзя.

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