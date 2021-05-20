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Зеленський (17387) Укрзалізниця (2038)

Тільки силою і посадками можна навести порядок в "Укрзалізниці", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тільки силою і посадками можна навести порядок в

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", яке є стратегічним підприємством України, більше не повинно брати незрозумілі кредити, а має налагоджувати співпрацю з серйозними приватними інвесторами, щоб не бути збитковим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Зараз ми, перш за все уряд, знову тиснемо, щоб звільнити керівництво "Укрзалізниці". І це буде постійно, поки не зміняться всі ланки, починаючи з вищої, і до нижчих. Тому що це підприємство є банкрутом вже багато років. І тільки силою, посадками можна там навести порядок", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що накопичення кредитів, які бралися в минулі роки під високі ставки, фактично призвело до банкрутства "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" має кредитну заборгованість на сотні мільйонів доларів. Вони брали кредити на 100, 200, 300 мільйонів доларів під 10-12%. До мене - при мені цього не було. На цьому заробляла та чи інша "прокладка", - сказав Зеленський і зазначив, що більше такого допускати не можна.

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Топ коментарі
+11
И шармом диджея Насти и ее куколда СерЛеща Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9722
Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9759
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20.05.2021 16:39
+11
Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4019
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20.05.2021 16:46
+6
Какие посадки, в УЗ АТОвцев врядли найдесь. Садить некого... усе свои.
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20.05.2021 16:42
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Совок, що з нього взяти? Сралін голодомором намагався навести лад у колгоспах, навів?
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20.05.2021 16:38 Відповісти
только насильным повышением зарплат и посадками друзей в теплые кресла укрзализными...! Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5253
лещенко и найем - зуб дают что только так! Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4667
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20.05.2021 16:43 Відповісти
И шармом диджея Насти и ее куколда СерЛеща Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9722
Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9759
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20.05.2021 16:39 Відповісти
Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4019
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20.05.2021 16:46 Відповісти
осталось продемонстрировать эту силу и применить - я за порядок
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20.05.2021 16:40 Відповісти
Всё за порядок, у каждого своё понятие порядка..
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20.05.2021 16:57 Відповісти
"Посадку давай!"

Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3860
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20.05.2021 16:40 Відповісти
Нафига, тогда, нужны эти? Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1969
Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3575
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20.05.2021 16:42 Відповісти
"Насадили"уже,пля... Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8403
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20.05.2021 16:42 Відповісти
Какие посадки, в УЗ АТОвцев врядли найдесь. Садить некого... усе свои.
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20.05.2021 16:42 Відповісти
Шоб вбити собаку,треба голову рубати,а не хвіст))
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20.05.2021 16:43 Відповісти
Набсовет - хвост или голова? Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5472
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20.05.2021 16:47 Відповісти
Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1027
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20.05.2021 16:48 Відповісти
сєрлєща нє трогать! он своє место чесно насосал
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20.05.2021 16:48 Відповісти
Ще смоктав в попуредників...
ХАМелеОН!!
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20.05.2021 16:55 Відповісти
Ніжно ніжкою Топнув?
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20.05.2021 16:53 Відповісти
Ай біда...Підвищити зарплати і премії так і не спрацювало? Розганяйте наглядову раду с консфіскацією.
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20.05.2021 16:55 Відповісти
Пока членограя с его шоблой не посадят порядка не будет ни в УЗ, ни в Украине
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20.05.2021 16:58 Відповісти
УЗ кормушка для руководства УЗ и силовиков всех уровней.
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20.05.2021 17:15 Відповісти
правильно.
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20.05.2021 17:33 Відповісти
да на протяжении всей независимости только и дербанили эту УЗ, а бабки никто не хотел вкладывать ни в обновление парка и прочий ремонт, а сейчас когда и пути изношены более чем на 50% и подвижной состав, вспомнили ... ляди, ща и мвф подтянется - типа хотите денег, покупайте подвижной состав у прибалтов, он им не нужен, транзит то кончился, или еще какую аферу замутят, все эти приближенные к верхушке только и думают как хапнуть и свалить из страны, они то там не собираются жить
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20.05.2021 17:52 Відповісти
Всех не пересадищь, там даже уборщицы УЗ обворовывают.
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20.05.2021 17:58 Відповісти
да посадит их в СВ-вагон
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20.05.2021 18:31 Відповісти
Спочатку знайди чесного суддю в Україні. Це не по роялю хріном бити. Тільки силою і посадками можна навести порядок в "Укрзалізниці", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7273
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20.05.2021 18:37 Відповісти
в Укрзализныце есть такой кадр, как сырожа. Так эта сырожа регулярно садится... на свою "вазу".
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20.05.2021 18:54 Відповісти
Леща на нары!
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20.05.2021 20:12 Відповісти
 
 