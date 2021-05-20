Тільки силою і посадками можна навести порядок в "Укрзалізниці", - Зеленський

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", яке є стратегічним підприємством України, більше не повинно брати незрозумілі кредити, а має налагоджувати співпрацю з серйозними приватними інвесторами, щоб не бути збитковим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Зараз ми, перш за все уряд, знову тиснемо, щоб звільнити керівництво "Укрзалізниці". І це буде постійно, поки не зміняться всі ланки, починаючи з вищої, і до нижчих. Тому що це підприємство є банкрутом вже багато років. І тільки силою, посадками можна там навести порядок", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що накопичення кредитів, які бралися в минулі роки під високі ставки, фактично призвело до банкрутства "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" має кредитну заборгованість на сотні мільйонів доларів. Вони брали кредити на 100, 200, 300 мільйонів доларів під 10-12%. До мене - при мені цього не було. На цьому заробляла та чи інша "прокладка", - сказав Зеленський і зазначив, що більше такого допускати не можна.

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