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Новости Политика Украины
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конфискация (532) Кива (397) САП (1947)

У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных на сдаче в аренду чужой жомовой ямы, - САП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных на сдаче в аренду чужой жомовой ямы, - САП

Следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что нардеп ОПЗЖ Илья Кива сдал чужую яму для отходов от производства сахара в аренду фиктивной фирме.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомовой ямы) и не имеет правомочности относительно владения, пользования и распоряжения им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности. За аренду указанный народный избранник противоправно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тыс. гривен были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций", - сказано в сообщении САП.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционного суд с иском о признании принадлежащих Киве 1,2 млн грн неправомочными. Их хотят взыскать в пользу государства.

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Напомним, в декларации за 2019 год Кива указал в качестве источника своего дохода сдачу в аренду жомовой ямы на Полтавщине. Журналисты отправились на место - и выяснилось, что яму давно не используют, она даже заросла бурьяном.

В декларации Кивы за 2020 год жомовая яма уже отсутствует .

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
У мене по сусідству є велика розлога береза. Можу сдати не дорого в аренду. Так дуже зручно вішати москалів. )))
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20.05.2021 16:49
+12
А вот и ответ, с каких барышей дисер У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 2888
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20.05.2021 16:43
+9
Вы хотели сказать не жомовой, а жоповой? У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 2454
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20.05.2021 16:43
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А вот и ответ, с каких барышей дисер У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 2888
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20.05.2021 16:43 Ответить
У мене по сусідству є велика розлога береза. Можу сдати не дорого в аренду. Так дуже зручно вішати москалів. )))
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20.05.2021 16:49 Ответить
Ківу першим?
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20.05.2021 20:39 Ответить
Не дисер а высер
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20.05.2021 17:59 Ответить
Ну как смог У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн грн, зароблених за здачу в оренду чужої жомової ями, - САП - Цензор.НЕТ 7266
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20.05.2021 19:53 Ответить
Он старался и.... тужился 😂
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20.05.2021 21:51 Ответить
Вы хотели сказать не жомовой, а жоповой? У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 2454
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20.05.2021 16:43 Ответить
"Чужой"...
Не твоей ли? У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 2755
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20.05.2021 16:45 Ответить
"сдачей"? У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 5140
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20.05.2021 16:43 Ответить
он сдал в аренду чужую яму))
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20.05.2021 16:44 Ответить
"талант", а с виду имбицил
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20.05.2021 16:52 Ответить
Ну як же ж не "талант"? "Талантищще" Скоро буде не кИндидатом,а доХтором клептоматійних наук,вот так!
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20.05.2021 20:01 Ответить
Крипту надо было декларировать. А он по красивому хотел...
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20.05.2021 16:44 Ответить
Надо было, только вот где Кива а где крипта? Не удивлюсь если он эти деньги в погребе гаража хранит рядом с наганом....
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20.05.2021 16:48 Ответить
А навіщо вченому рівня Коперника,якась там жомова яма?
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20.05.2021 16:44 Ответить
Это, как чужой погреб продал? У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 1054
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20.05.2021 16:45 Ответить
Как же так можно с молодым учЁным?!
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20.05.2021 16:45 Ответить
У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 5087
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20.05.2021 16:46 Ответить
І в жопову яму заштовхаю? У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн грн, зароблених за здачу в оренду чужої жомової ями, - САП - Цензор.НЕТ 881
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20.05.2021 17:26 Ответить
Чтоб до такого додуматься нужна проффесорская голова.
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20.05.2021 16:47 Ответить
пора, давать прафесара
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20.05.2021 16:49 Ответить
Доктор онанистических наук
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20.05.2021 16:55 Ответить
просто драчун
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20.05.2021 17:10 Ответить
Фу,нищеброд...
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20.05.2021 16:47 Ответить
жомовая ківа
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20.05.2021 16:48 Ответить
кандыдат наук оконфузилси
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20.05.2021 16:49 Ответить
Мдя... Прекрасно! Гівно заробляло на чужому відстійнику.
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20.05.2021 16:49 Ответить
Яке "заробляло"? Це називається легалізація доходів, добутих злочинним шляхом.
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20.05.2021 19:19 Ответить
ну как такое попадает в раду?
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20.05.2021 16:49 Ответить
Я бы иначе сформулировал вопрос - как за такое можно голосовать?
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20.05.2021 17:44 Ответить
если бы народ проголосовал за умку кутаиского черножопую было бы то же самое
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20.05.2021 18:52 Ответить
В декларации ошибка. Там была не жомовая яма, а выгребная.
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20.05.2021 16:49 Ответить
Жом это сам Кива.
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20.05.2021 16:50 Ответить
теперь будет как и другие учёные в Украине-нищим...
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20.05.2021 16:50 Ответить
Нутк откуда возьмутся в стране учёные? Если даже тех, которые есть, давят!
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20.05.2021 16:51 Ответить
Он даже ямой своей не владеет!
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20.05.2021 16:51 Ответить
во всём виноваты врачи))) зачем выпустили из палаты У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных на сдаче в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 525
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20.05.2021 16:51 Ответить
У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных на сдаче в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 8300
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20.05.2021 16:51 Ответить
Репрессии против интеллигенции это не хороший знак... Скоро погромы начнутся...
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20.05.2021 16:51 Ответить
Уровень этого придурка кивы это охрана компостных ям!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.05.2021 16:52 Ответить
за науку можно и пострадать чуток)
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20.05.2021 16:55 Ответить
Не охрана, а владение. Назови хоть одного нормального украинца, имеющего яму, приносящую столько бабла.
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20.05.2021 16:57 Ответить
У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных на сдаче в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 7662
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20.05.2021 16:54 Ответить
При спогляданні цього фото моя внучка тричі перехрестилася, хоча і не віруюча.
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20.05.2021 18:34 Ответить
Ну как так можно? Кива настоящий кандидат наук, почти академик. и они посмели забрать у киканутого дрочилы самое ценное его достояние, яму, которой владели все Кивы, даже растрелянный бандеровцами его дед.
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20.05.2021 16:55 Ответить
то есть стыреный мильйон просто конфисковали и гуляй? Хорошо.
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20.05.2021 16:57 Ответить
сап с 95 конкуренты
анонс прекрасен, ржал, шо лошадь
чувствую здоровье прибавляется
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20.05.2021 17:00 Ответить
Мрази,эта операция называется отмывание преступно нажитых средств и предусматиривает длительное тюремное заключение с полной конфискацией личного майна,а они его под левую статью за взятку подвели,оденьте на прокурора наручники.
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20.05.2021 17:05 Ответить
есть такие страны где прокуроры -неподсудные
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20.05.2021 17:10 Ответить
люди добрые . шо это творится . науку уничтожают . ученого с мировым именем хотят лишить средств к существованию
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20.05.2021 17:11 Ответить
Вкинути його в ту яму і нехай там дрочить
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20.05.2021 17:11 Ответить
Кива должен вернуть и сам жом.
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20.05.2021 17:29 Ответить
Надо еще разобраться кто за эту яму ему заплатил.
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20.05.2021 18:02 Ответить
А вы уверены,що это жомовая яма,а не налоговая? У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн грн, зароблених за здачу в оренду чужої жомової ями, - САП - Цензор.НЕТ 6519
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20.05.2021 18:05 Ответить
Мне такую яму, чтоб каждый месяц по 100 тыс. приносила.
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20.05.2021 18:08 Ответить
А не могла вартість аренди тієї ями бути більшою за вартість закладеного в неї жому?
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20.05.2021 18:32 Ответить
З нашим керівництвом Україна стає жОПОвою ямою. вОвчику респект
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20.05.2021 18:47 Ответить
Ага!? Хрен вам, а не бабулети! Кива - кандидат наук и по сто раз на дню делает украинскую науку - задавит интеллектом.
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20.05.2021 20:00 Ответить
 
 