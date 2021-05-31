РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10614 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 557 24
Шабунин (462) Роттердам+ (165) Татаров Олег (348)

Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело "Роттердам+"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело

Замглавы ОП Олег Татаров пообещал прокурору Денису Демкиву, который ведет дело "Роттердам+", должность руководителя одного из отделов САП. Взамен Демкив должен закрыть дело.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что предыдущего прокурора по делу "Роттердам+" отстранили после того, как он трижды пытался закрыть дело. Его последователь Денис Демкив, по словам Шабунина, не может похвастаться ни одним удачным завершением серьезного производства.

Читайте также: Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ. ВИДЕО

"Вместо успешных кейсов относительно топ-чиновников Демкив, наоборот, прославился закрытыми делами: например, в отношении судьи, которого уличили в получении взятки. Нас еще раньше удивило, что он пошел на конкурс на руководителя отдела САП. У Демкива просто нет результата, который он может продемонстрировать", - пишет Шабунин.

По его данным, Татаров, ранее оказывавший адвокатские услуги олигарху Ахметову, пообещал Демкиву победу в конкурсе на должность в обмен на закрытие дела.

Читайте также: Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины

"Это очень мило, потому что, кроме Демкива, победу Татаров (именно он ведет конкурс от ОП) пообещал также "слуге" Костину и львовскому прокурору Войтенко. Всех трех "героев" ОП тупо разводит, потому что никому не может ничего гарантировать (из-за блокирующего голоса международных экспертов в комиссии)", - утверждает Шабунин.

Он напомнил, что при малейшей попытке манипулировать конкурсными баллами уже через час будут знать "Западные столицы".

Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело Роттердам+ 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Там другой прикол - счас зелебобики по этой же схеме Роттердам+ нефтепродукты барыжат Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5680
показать весь комментарий
20.05.2021 18:37
+6
цікаво, скільки Зе і ко отримали за ротердам????
показать весь комментарий
20.05.2021 18:12
+4
Шабунинские горы пока рождают только мухоморы.
показать весь комментарий
20.05.2021 18:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ви шоа?! Вони ще не все вугілля з порта Ротердам вивезли!
показать весь комментарий
20.05.2021 18:07 Ответить
Там другой прикол - счас зелебобики по этой же схеме Роттердам+ нефтепродукты барыжат Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5680
показать весь комментарий
20.05.2021 18:37 Ответить
Слухами земля полнится.Шабунин ,почему нет посадок от Набу?.Работают в мусорное ведро?
показать весь комментарий
20.05.2021 18:08 Ответить
Кацапсиной изза поребрика заваняло. Хутин - Х*ло да псина?
показать весь комментарий
20.05.2021 18:10 Ответить
Во-первых - Шабунин не руководит НАБУ.
Во-вторых - НАБУ никого посадить не может - НАБУ проводит расследования и задержания - дальше - дело прокуратуры и судей, а они у нас нереформированные и коррумпированные и поддерживают коррупционную систему, саботируя любые потуги НАБУ.
показать весь комментарий
20.05.2021 18:26 Ответить
Я абсолютно согласен с Вами.Набу и антикорсуды -мертворожденные от общественника Шабунина.Ни одной посадки.Посадили кого-то за 3 украденные гривни.
показать весь комментарий
20.05.2021 18:36 Ответить
"Набу и антикорсуды -мертворожденные от общественника Шабунина"

Это чушь и бред. Их не Шабунин "рожал", а украинские власти. Шабунин - продвигал их создание, а не формировал.
показать весь комментарий
20.05.2021 19:14 Ответить
Кравченко,что вы плетете,хоть немного надо думать!!
показать весь комментарий
20.05.2021 19:36 Ответить
ОЧЕНЬ СЛОЖНО
посадить "порохобота" за Роттердам+газ
и наградить "слугу" за Роттердам+нефть
Вам не кажется?
Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8533
показать весь комментарий
20.05.2021 18:10 Ответить
Це одне і те ж!)))
показать весь комментарий
20.05.2021 18:11 Ответить
да вы не догнали причины--
1.Роттердам + это не только
а) Интересы Ахметова какому олигарху хочется парится в камере у параши?
б) Порошенко к Роттердаму как Луна к Марсу..
в) в камеру также кандидат Вовк тот самый НКРЕКП в бегах в России....
г) И ГЛАВНОЕ РОТТЕРДАМ + ЭТО КАЛЬКА ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ШМЫГЛО И ВСЕЙ БАНДЫ ПО РОТТЕРДАМУ + сегодня украинцам КМу установил тарифы на газ.... по такому Роттердаму + установлены правила игры и тарифы на эл-энергию (будут установлены) тому и экспорт из России будет идти пока не поднимут тарифы если бы покупали в Европе то тариф надо было бы снижать на 20-35% минимально...как ни странно... по Роттердаму + сегодняшний КМУ установил гос- регулирование цен на топливо бензин 92-95 и дизель без класса премиум особый евро эко...
ВЫВОД ТАТАРОВ ПЕДАЛИРУЕТ ДЕЛО РОТТЕРДАМ + СПАСАЯ АХМЕТОВА КОСВЕННО не трогают Порошенко прикрывают прошлый состав НКРЕКП и Главу Вовка покрывают нелегитимный состав НКРЕКП сегодняшний их оборудки также прикрывают незаконные постановы КМУ имени Ахметки со Шмыглом во главе в части сегодняшнего тарифного ГЕНОЦИДА И ВОРОВСТВА..
показать весь комментарий
20.05.2021 18:44 Ответить
Для багатьох це буде когнітивний дисонанс-Татаров, який захищає Порошенко.
Та при будь-яких розкладах Шабунін- козел!
показать весь комментарий
20.05.2021 18:10 Ответить
Чому? Заважає "поважним" людям красти? Мутить воду?
показать весь комментарий
20.05.2021 18:28 Ответить
цікаво, скільки Зе і ко отримали за ротердам????
показать весь комментарий
20.05.2021 18:12 Ответить
Шабунинские горы пока рождают только мухоморы.
показать весь комментарий
20.05.2021 18:20 Ответить
в чем проблема? закрыть это вонючее дело давно пора... уже и закрывали несколько раз.... и снова возобновляли... кому выгода??
показать весь комментарий
20.05.2021 18:54 Ответить
"Деолігархізація" від зе.
показать весь комментарий
20.05.2021 19:06 Ответить
Шабуня намагається відновити тухле діло ротердама брехнею що татарів намагається його закрити? А чого не азіров. Щоб наверняка. Було шавколю на замовлення і залишилось.
показать весь комментарий
20.05.2021 19:54 Ответить
Всё: повезли дизтопливо из Роттердама. Перегружают его из танкеров на ж\д цистерны. Потом везут по ж/д дороге до Днепра. Там перегружают на автоцистерны и на АЗС. За это клиенты должны доплатить 7000 гривен за тонну, к той цене СИФ которая сложилась на доставке в Роттердам.
показать весь комментарий
20.05.2021 20:45 Ответить
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
показать весь комментарий
21.05.2021 01:55 Ответить
Полиция абсолютно импотентна
показать весь комментарий
20.09.2021 21:38 Ответить
 
 