Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело "Роттердам+"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Замглавы ОП Олег Татаров пообещал прокурору Денису Демкиву, который ведет дело "Роттердам+", должность руководителя одного из отделов САП. Взамен Демкив должен закрыть дело.
Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что предыдущего прокурора по делу "Роттердам+" отстранили после того, как он трижды пытался закрыть дело. Его последователь Денис Демкив, по словам Шабунина, не может похвастаться ни одним удачным завершением серьезного производства.
"Вместо успешных кейсов относительно топ-чиновников Демкив, наоборот, прославился закрытыми делами: например, в отношении судьи, которого уличили в получении взятки. Нас еще раньше удивило, что он пошел на конкурс на руководителя отдела САП. У Демкива просто нет результата, который он может продемонстрировать", - пишет Шабунин.
По его данным, Татаров, ранее оказывавший адвокатские услуги олигарху Ахметову, пообещал Демкиву победу в конкурсе на должность в обмен на закрытие дела.
"Это очень мило, потому что, кроме Демкива, победу Татаров (именно он ведет конкурс от ОП) пообещал также "слуге" Костину и львовскому прокурору Войтенко. Всех трех "героев" ОП тупо разводит, потому что никому не может ничего гарантировать (из-за блокирующего голоса международных экспертов в комиссии)", - утверждает Шабунин.
Он напомнил, что при малейшей попытке манипулировать конкурсными баллами уже через час будут знать "Западные столицы".
Пожалуйста, подождите...
Во-вторых - НАБУ никого посадить не может - НАБУ проводит расследования и задержания - дальше - дело прокуратуры и судей, а они у нас нереформированные и коррумпированные и поддерживают коррупционную систему, саботируя любые потуги НАБУ.
Это чушь и бред. Их не Шабунин "рожал", а украинские власти. Шабунин - продвигал их создание, а не формировал.
посадить "порохобота" за Роттердам+газ
и наградить "слугу" за Роттердам+нефть
Вам не кажется?
1.Роттердам + это не только
а) Интересы Ахметова какому олигарху хочется парится в камере у параши?
б) Порошенко к Роттердаму как Луна к Марсу..
в) в камеру также кандидат Вовк тот самый НКРЕКП в бегах в России....
г) И ГЛАВНОЕ РОТТЕРДАМ + ЭТО КАЛЬКА ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ШМЫГЛО И ВСЕЙ БАНДЫ ПО РОТТЕРДАМУ + сегодня украинцам КМу установил тарифы на газ.... по такому Роттердаму + установлены правила игры и тарифы на эл-энергию (будут установлены) тому и экспорт из России будет идти пока не поднимут тарифы если бы покупали в Европе то тариф надо было бы снижать на 20-35% минимально...как ни странно... по Роттердаму + сегодняшний КМУ установил гос- регулирование цен на топливо бензин 92-95 и дизель без класса премиум особый евро эко...
ВЫВОД ТАТАРОВ ПЕДАЛИРУЕТ ДЕЛО РОТТЕРДАМ + СПАСАЯ АХМЕТОВА КОСВЕННО не трогают Порошенко прикрывают прошлый состав НКРЕКП и Главу Вовка покрывают нелегитимный состав НКРЕКП сегодняшний их оборудки также прикрывают незаконные постановы КМУ имени Ахметки со Шмыглом во главе в части сегодняшнего тарифного ГЕНОЦИДА И ВОРОВСТВА..
Та при будь-яких розкладах Шабунін- козел!
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.