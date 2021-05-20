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Новини Політика України
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Шабунін (458) Роттердам+ (169) Татаров Олег (357)

Шабунін: Татаров збирається закрити готову до передачі в суд справу "Роттердам+"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шабунін: Татаров збирається закрити готову до передачі в суд справу

Заступник голови ОП Олег Татаров пообіцяв прокурору Денису Демківу, який веде справу "Роттердам+", посаду керівника одного з відділів САП. Натомість Демків має закрити справу.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що попереднього прокурора у справі "Роттердам+" відсторонили після того, як він тричі намагався закрити справу. Його послідовник Денис Демків, за словами Шабуніна, не може похвалитися жодним вдалим завершенням серйозного провадження.

"Замість успішних кейсів щодо топпосадовців, Демків навпаки прославився закритими справами: наприклад, щодо судді, якого викрили на отриманні хабаря. Нас ще раніше здивувало, що він пішов на конкурс на керівника відділу САП. В Демківа просто не має результату, який він може продемонструвати", - пише Шабунін.

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За його даними, Татаров, що раніше надавав адвокатські послуги олігархові Ахметову, пообіцяв Демківу перемогу в конкурсі на посаду в обмін на закриття справи.

"Це дуже мило, бо окрім Демківу перемогу Татаров (саме він веде конкурс від ОП) пообіцяв також Слузі Костіну і львівському прокурору Войтенку. Всіх трьох "героїв" ОП тупо розводить, бо нікому не може нічого гарантувати (через блокуючий голос міжнардних експертів в комісії)", - стверджує Шабунін.

Він нагадав, що при найменшій спробі маніпулювати конкурсними балами вже через годину знатимуть "Західні столиці".

Шабунін: Татаров збирається закрити готову до передачі в суд справу Роттердам+ 01
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Топ коментарі
+8
Там другой прикол - счас зелебобики по этой же схеме Роттердам+ нефтепродукты барыжат Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5680
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20.05.2021 18:37
+6
цікаво, скільки Зе і ко отримали за ротердам????
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20.05.2021 18:12
+4
Шабунинские горы пока рождают только мухоморы.
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20.05.2021 18:20
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Та ви шоа?! Вони ще не все вугілля з порта Ротердам вивезли!
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20.05.2021 18:07 Відповісти
Там другой прикол - счас зелебобики по этой же схеме Роттердам+ нефтепродукты барыжат Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5680
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20.05.2021 18:37 Відповісти
Слухами земля полнится.Шабунин ,почему нет посадок от Набу?.Работают в мусорное ведро?
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20.05.2021 18:08 Відповісти
Кацапсиной изза поребрика заваняло. Хутин - Х*ло да псина?
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20.05.2021 18:10 Відповісти
Во-первых - Шабунин не руководит НАБУ.
Во-вторых - НАБУ никого посадить не может - НАБУ проводит расследования и задержания - дальше - дело прокуратуры и судей, а они у нас нереформированные и коррумпированные и поддерживают коррупционную систему, саботируя любые потуги НАБУ.
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20.05.2021 18:26 Відповісти
Я абсолютно согласен с Вами.Набу и антикорсуды -мертворожденные от общественника Шабунина.Ни одной посадки.Посадили кого-то за 3 украденные гривни.
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20.05.2021 18:36 Відповісти
"Набу и антикорсуды -мертворожденные от общественника Шабунина"

Это чушь и бред. Их не Шабунин "рожал", а украинские власти. Шабунин - продвигал их создание, а не формировал.
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20.05.2021 19:14 Відповісти
Кравченко,что вы плетете,хоть немного надо думать!!
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20.05.2021 19:36 Відповісти
ОЧЕНЬ СЛОЖНО
посадить "порохобота" за Роттердам+газ
и наградить "слугу" за Роттердам+нефть
Вам не кажется?
Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8533
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20.05.2021 18:10 Відповісти
Це одне і те ж!)))
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20.05.2021 18:11 Відповісти
да вы не догнали причины--
1.Роттердам + это не только
а) Интересы Ахметова какому олигарху хочется парится в камере у параши?
б) Порошенко к Роттердаму как Луна к Марсу..
в) в камеру также кандидат Вовк тот самый НКРЕКП в бегах в России....
г) И ГЛАВНОЕ РОТТЕРДАМ + ЭТО КАЛЬКА ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ШМЫГЛО И ВСЕЙ БАНДЫ ПО РОТТЕРДАМУ + сегодня украинцам КМу установил тарифы на газ.... по такому Роттердаму + установлены правила игры и тарифы на эл-энергию (будут установлены) тому и экспорт из России будет идти пока не поднимут тарифы если бы покупали в Европе то тариф надо было бы снижать на 20-35% минимально...как ни странно... по Роттердаму + сегодняшний КМУ установил гос- регулирование цен на топливо бензин 92-95 и дизель без класса премиум особый евро эко...
ВЫВОД ТАТАРОВ ПЕДАЛИРУЕТ ДЕЛО РОТТЕРДАМ + СПАСАЯ АХМЕТОВА КОСВЕННО не трогают Порошенко прикрывают прошлый состав НКРЕКП и Главу Вовка покрывают нелегитимный состав НКРЕКП сегодняшний их оборудки также прикрывают незаконные постановы КМУ имени Ахметки со Шмыглом во главе в части сегодняшнего тарифного ГЕНОЦИДА И ВОРОВСТВА..
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20.05.2021 18:44 Відповісти
Для багатьох це буде когнітивний дисонанс-Татаров, який захищає Порошенко.
Та при будь-яких розкладах Шабунін- козел!
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20.05.2021 18:10 Відповісти
Чому? Заважає "поважним" людям красти? Мутить воду?
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20.05.2021 18:28 Відповісти
цікаво, скільки Зе і ко отримали за ротердам????
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20.05.2021 18:12 Відповісти
Шабунинские горы пока рождают только мухоморы.
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20.05.2021 18:20 Відповісти
в чем проблема? закрыть это вонючее дело давно пора... уже и закрывали несколько раз.... и снова возобновляли... кому выгода??
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20.05.2021 18:54 Відповісти
"Деолігархізація" від зе.
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20.05.2021 19:06 Відповісти
Шабуня намагається відновити тухле діло ротердама брехнею що татарів намагається його закрити? А чого не азіров. Щоб наверняка. Було шавколю на замовлення і залишилось.
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20.05.2021 19:54 Відповісти
Всё: повезли дизтопливо из Роттердама. Перегружают его из танкеров на ж\д цистерны. Потом везут по ж/д дороге до Днепра. Там перегружают на автоцистерны и на АЗС. За это клиенты должны доплатить 7000 гривен за тонну, к той цене СИФ которая сложилась на доставке в Роттердам.
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20.05.2021 20:45 Відповісти
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
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21.05.2021 01:55 Відповісти
Полиция абсолютно импотентна
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20.09.2021 21:38 Відповісти
 
 