Шабунін: Татаров збирається закрити готову до передачі в суд справу "Роттердам+"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступник голови ОП Олег Татаров пообіцяв прокурору Денису Демківу, який веде справу "Роттердам+", посаду керівника одного з відділів САП. Натомість Демків має закрити справу.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що попереднього прокурора у справі "Роттердам+" відсторонили після того, як він тричі намагався закрити справу. Його послідовник Денис Демків, за словами Шабуніна, не може похвалитися жодним вдалим завершенням серйозного провадження.
"Замість успішних кейсів щодо топпосадовців, Демків навпаки прославився закритими справами: наприклад, щодо судді, якого викрили на отриманні хабаря. Нас ще раніше здивувало, що він пішов на конкурс на керівника відділу САП. В Демківа просто не має результату, який він може продемонструвати", - пише Шабунін.
За його даними, Татаров, що раніше надавав адвокатські послуги олігархові Ахметову, пообіцяв Демківу перемогу в конкурсі на посаду в обмін на закриття справи.
"Це дуже мило, бо окрім Демківу перемогу Татаров (саме він веде конкурс від ОП) пообіцяв також Слузі Костіну і львівському прокурору Войтенку. Всіх трьох "героїв" ОП тупо розводить, бо нікому не може нічого гарантувати (через блокуючий голос міжнардних експертів в комісії)", - стверджує Шабунін.
Він нагадав, що при найменшій спробі маніпулювати конкурсними балами вже через годину знатимуть "Західні столиці".
Будь ласка, зачекайте...
Во-вторых - НАБУ никого посадить не может - НАБУ проводит расследования и задержания - дальше - дело прокуратуры и судей, а они у нас нереформированные и коррумпированные и поддерживают коррупционную систему, саботируя любые потуги НАБУ.
Это чушь и бред. Их не Шабунин "рожал", а украинские власти. Шабунин - продвигал их создание, а не формировал.
посадить "порохобота" за Роттердам+газ
и наградить "слугу" за Роттердам+нефть
Вам не кажется?
1.Роттердам + это не только
а) Интересы Ахметова какому олигарху хочется парится в камере у параши?
б) Порошенко к Роттердаму как Луна к Марсу..
в) в камеру также кандидат Вовк тот самый НКРЕКП в бегах в России....
г) И ГЛАВНОЕ РОТТЕРДАМ + ЭТО КАЛЬКА ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ШМЫГЛО И ВСЕЙ БАНДЫ ПО РОТТЕРДАМУ + сегодня украинцам КМу установил тарифы на газ.... по такому Роттердаму + установлены правила игры и тарифы на эл-энергию (будут установлены) тому и экспорт из России будет идти пока не поднимут тарифы если бы покупали в Европе то тариф надо было бы снижать на 20-35% минимально...как ни странно... по Роттердаму + сегодняшний КМУ установил гос- регулирование цен на топливо бензин 92-95 и дизель без класса премиум особый евро эко...
ВЫВОД ТАТАРОВ ПЕДАЛИРУЕТ ДЕЛО РОТТЕРДАМ + СПАСАЯ АХМЕТОВА КОСВЕННО не трогают Порошенко прикрывают прошлый состав НКРЕКП и Главу Вовка покрывают нелегитимный состав НКРЕКП сегодняшний их оборудки также прикрывают незаконные постановы КМУ имени Ахметки со Шмыглом во главе в части сегодняшнего тарифного ГЕНОЦИДА И ВОРОВСТВА..
Та при будь-яких розкладах Шабунін- козел!
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.