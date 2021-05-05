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Справа "Роттердам +": Венедіктова замінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова замінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні у справі "Роттердам +".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Венедіктова повідомила в Facebook.

"Є одне кримінальне провадження, в ході розслідування якого я змушена звернути увагу на повну відсутність ефективної робочої комунікації між детективами НАБУ і прокурорами САП. Зазвичай, співробітники цих двох органів працюють злагоджено і продуктивно. Мова йде про так звану справу "Р +". Три рази прокурор САП приймав рішення про закриття провадження, три рази його рішення були скасовані: 1 раз виніс ухвалу про скасування ВАКС і ще 2 рази відповідні постанови скасував Максим Грищук", - йдеться в повідомленні.

За словами Венедіктової, СРІ рази і детективи НАБУ, і сторона, яка отримала статус потерпілої у справі, зверталися в ВАКС з тим, щоб компетентний суд знайшов підстави для відводу прокурора САП, однак такі підстави знайдені не були і у відводі було відмовлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справою "Роттердам+" має займатися новий глава САП, - Венедіктова

"Виключно з кримінально-процесуальної точки зору - ситуація складна. Я не повинна і не стану ігнорувати статус цієї справи і ступінь її чутливості для громадянського суспільства. Я не робила цього і раніше: кожне своє рішення, якщо вважала за необхідне, пояснювала у себе на сторінці в ФБ або ж в розмовах з журналістами. Три рази закрити справу і три рази отримати скасування постанови про закриття - це багато. Питання настільки важливе і резонансне, що місця для процесуальних помилок немає. Сьогодні вранці мною прийнято рішення про заміну старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Р +"", - підсумувала Венедіктова.

Нагадаємо, вперше справу було закрито через відсутність складу злочину 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд, рішення якого набуло чинності 17 листопада 2020 року.

Під час розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більше 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну та юридичну обґрунтованість.

Такого ж висновку про відсутність шкоди від формули "Роттердам +" дійшла комплексна експертиза СБУ й Антимонопольний комітет України, який проводив власне незалежне розслідування.

Читайте також: Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова

Однак восени 2020 року за позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справу було на деякий час відновлено. Через кілька місяців її було повторно закрито, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.

Після цього Вищий антикорупційний суд ще двічі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.

У квітні 2021 прокуратура втретє закрила справу "Роттердам +"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
зебилы у вас е/е уже в два раза дороже чем при Роттердам.
Если то была коррупция то шо сейчас?
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05.05.2021 14:29
+4
Дело "Роттердам +": Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве - Цензор.НЕТ 7130
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05.05.2021 14:33
+3
Для простих українців ера зубожіння закінчилася. Готові підтримувати зубожілих олігархів.
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05.05.2021 14:31
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как бы не крутили - а народу все равно получится ВротТЕдам
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05.05.2021 14:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fiRXGCsWgb4 Классика)))
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05.05.2021 14:34 Відповісти
Справа "Роттердам +": Венедіктова замінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - Цензор.НЕТ 1951
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05.05.2021 14:45 Відповісти
Як це не було збитків. Льоня гудок, бородата бабушка, та інші бариги на енергоринку таку звіздюлину отримали. А тепер вавандер поставив рулящіх, які гарно рулять без Ротердам+, але правда все що звязано з енергетикою в повній дупі, а ми платимо вдвічі більше, а через два місяці ще накинуть до тарифів. Так що вибрали без ротердамму, то тепер жріть гівно зелене
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05.05.2021 15:04 Відповісти
она шо даже в школе не училась - даже индейцы и то знают - от перестановки слагаемых ,сумма не меняется)))
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05.05.2021 14:27 Відповісти
Это такая ЗЕ-тактика : меняют должностных лиц, увольняют / назначают, создают видимость того, что-то происходит, что они, типа, работают, а дела стоят на месте.
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05.05.2021 18:38 Відповісти
зебилы у вас е/е уже в два раза дороже чем при Роттердам.
Если то была коррупция то шо сейчас?
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05.05.2021 14:29 Відповісти
Для простих українців ера зубожіння закінчилася. Готові підтримувати зубожілих олігархів.
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05.05.2021 14:31 Відповісти
зима 2019- тариф 8,3, так что две зимы было все равно меньше- не будем врать
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05.05.2021 14:46 Відповісти
які 8.3))) - роттердам це ціна електрики
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05.05.2021 14:50 Відповісти
8.3 грв это ВКЛЮЧАЯ розподил, а этой зимой было 7грв газ+ 2грв розподiл( где-то и выше), так что этой зимой минимальная цена на газ была 9 грв и то после повсеместных протестов, а следующей зимой цена от 10 грв до 15 грв ( цены годовых контрактов уже есть).
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05.05.2021 22:09 Відповісти
Венедиктова уже давно заработала себе срок, ей видимо мало. НУ пусть пока ещё поиграется...
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05.05.2021 14:29 Відповісти
я конечно извенаюсь - а таки за шо? - интересно же))
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05.05.2021 14:31 Відповісти
Зеля+Бєнядіктова - вперті віслюки.
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05.05.2021 14:31 Відповісти
Дело "Роттердам +": Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве - Цензор.НЕТ 7130
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05.05.2021 14:33 Відповісти
Ну никак не могут найти, кому же деньги упали на карман и кто-же будет отвечать и будет ли вообще, за уголь из Лугандона по цене биржи в Роттердаме. Кто-то ещё помнит уголь из ЮАР и Пенсильвании?... Дело "Роттердам +": Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве - Цензор.НЕТ 7461
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05.05.2021 14:34 Відповісти
>По словам Венедиктовой, сри разаИсточник: https://censor.net/ru/n3263649
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05.05.2021 14:45 Відповісти
а вы друзья как не садитесь но в ______ не годитесь Справа "Роттердам +": Венедіктова замінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - Цензор.НЕТ 2666
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05.05.2021 14:58 Відповісти
"По словам Венедиктовой, сри ..."
Фуууу!
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05.05.2021 14:58 Відповісти
Кто-нибудь помнит как голосовал за неё, Шмыгаля, Степанова, Ляшко, Кулебу, Ермака ?
Отака демократiя.
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05.05.2021 15:05 Відповісти
"справу було закрито через відсутність складу злочину 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд, рішення якого набуло чинності 17 листопада 2020 року".
Під час розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули.

"Однак восени 2020 року за позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справу було на деякий час відновлено. Через кілька місяців її було повторно закрито, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.
Після цього Вищий антикорупційний суд ще двічі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину".
Якесь нове криворізько-харківське судочинство приймати знову рішення по прийнятим судами рішеннях. Як це називається? А хто буде відповідати за "підтасовку" і виконання заказу "банкової"?
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05.05.2021 15:18 Відповісти
А саме головне, що після відміни формули "Ротердам+" ціни полетіли вверх, та замість американського і африканського вугілля пішло російське вугілля. Беня виконує через свого "слугу" обіцянки вбивцю і терористу № 1.
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05.05.2021 15:19 Відповісти
все экспертизы подтвердили юридическую обоснованность поддельных документов , по которым серый уголь из Донецка стоит столько , сколько Р+ из роттердама..
Кстати , о дамах... Дамам гораздо сложнее ссать в глаза людям...Но дама Венедиктова научилась, проявив упёртость....
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05.05.2021 15:54 Відповісти
а скільки має коштувати донецьке вугілля??
Чи шахтарі України мають заробляти на порядок менше німецьких, чи навіть польських?
Чи держава має дотувати видобуток вугілля, щоб покрити собівартість його видобутку? До речі, до Яценюка так і було...
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05.05.2021 17:31 Відповісти
"А вы, друзья, как ни садитесь, - всё в музыканты не годитесь!" 💩
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05.05.2021 19:07 Відповісти
Никогда еще так тупо и явно генпрокурор( по указке зебила) не защищал одну сторону в деле, а конкретно бородатую бабушку с его иском)))
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05.05.2021 22:12 Відповісти
 
 