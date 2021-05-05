Справа "Роттердам +": Венедіктова замінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова замінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні у справі "Роттердам +".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Венедіктова повідомила в Facebook.
"Є одне кримінальне провадження, в ході розслідування якого я змушена звернути увагу на повну відсутність ефективної робочої комунікації між детективами НАБУ і прокурорами САП. Зазвичай, співробітники цих двох органів працюють злагоджено і продуктивно. Мова йде про так звану справу "Р +". Три рази прокурор САП приймав рішення про закриття провадження, три рази його рішення були скасовані: 1 раз виніс ухвалу про скасування ВАКС і ще 2 рази відповідні постанови скасував Максим Грищук", - йдеться в повідомленні.
За словами Венедіктової, СРІ рази і детективи НАБУ, і сторона, яка отримала статус потерпілої у справі, зверталися в ВАКС з тим, щоб компетентний суд знайшов підстави для відводу прокурора САП, однак такі підстави знайдені не були і у відводі було відмовлено.
"Виключно з кримінально-процесуальної точки зору - ситуація складна. Я не повинна і не стану ігнорувати статус цієї справи і ступінь її чутливості для громадянського суспільства. Я не робила цього і раніше: кожне своє рішення, якщо вважала за необхідне, пояснювала у себе на сторінці в ФБ або ж в розмовах з журналістами. Три рази закрити справу і три рази отримати скасування постанови про закриття - це багато. Питання настільки важливе і резонансне, що місця для процесуальних помилок немає. Сьогодні вранці мною прийнято рішення про заміну старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Р +"", - підсумувала Венедіктова.
Нагадаємо, вперше справу було закрито через відсутність складу злочину 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд, рішення якого набуло чинності 17 листопада 2020 року.
Під час розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більше 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну та юридичну обґрунтованість.
Такого ж висновку про відсутність шкоди від формули "Роттердам +" дійшла комплексна експертиза СБУ й Антимонопольний комітет України, який проводив власне незалежне розслідування.
Однак восени 2020 року за позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справу було на деякий час відновлено. Через кілька місяців її було повторно закрито, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.
Після цього Вищий антикорупційний суд ще двічі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.
У квітні 2021 прокуратура втретє закрила справу "Роттердам +"
Будь ласка, зачекайте...
Если то была коррупция то шо сейчас?
Фуууу!
Отака демократiя.
Під час розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули.
"Однак восени 2020 року за позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справу було на деякий час відновлено. Через кілька місяців її було повторно закрито, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.
Після цього Вищий антикорупційний суд ще двічі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину".
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