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Новости Политика Украины
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Дело "Роттердам +": Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве по делу "Роттердам +".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова сообщила в Facebook.

"Есть одно уголовное производство, в ходе расследования которого я вынуждена обратить внимание на полное отсутствие эффективной рабочей коммуникации между детективами НАБУ и прокурорами САП. Обычно, сотрудники этих двух органов работают слаженно и продуктивно. Речь идет о так называемом деле "Р+". Три раза прокурор САП принимал решение о закрытии производства, три раза его решения были отменены: 1 раз вынес постановление об отмене ВАКС и еще 2 раза соответствующие постановления отменил Максим Грищук", - говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, сри раза и детективы НАБУ, и сторона, которая получила статус потерпевшей по делу, обращались в ВАКС с тем, чтобы компетентный суд нашел основания для отвода прокурора САП, однако такие основания найдены не были и в отводе было отказано.

"Исключительно с уголовно-процессуальной точки зрения - ситуация сложная. Я не должна и не стану игнорировать статус этого дела и степень ее чувствительности для гражданского общества. Я не делала этого и раньше: каждое свое решение, если считала необходимым, объясняла у себя на странице в ФБ или в разговорах с журналистами. Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Р+", - подытожила Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова

Напомним, первый раз дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в законную силу 17 ноября 2020 года.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

К такому же выводу от отсутствии вреда от формулы "Роттердам+" пришла комплексная экспертиза СБУ и Антимонопольный комитет Украины, проводивший собственное независимое расследование.

Однако осенью 2020 года по иску Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского дело было на время возобновлено. Спустя несколько месяцев оно было повторно закрыто, поскольку никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.

После этого Высший антикоррупционный суд еще дважды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

В апреле 2021 прокуратура в третий раз закрыла дело "Роттердам+"

Читайте: Дело "Роттердам +": ВАКС третий раз подтвердил законность действий прокурора, который закрыл дело за отсутствием состава преступления

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
зебилы у вас е/е уже в два раза дороже чем при Роттердам.
Если то была коррупция то шо сейчас?
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05.05.2021 14:29
+4
Дело "Роттердам +": Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве - Цензор.НЕТ 7130
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05.05.2021 14:33
+3
Для простих українців ера зубожіння закінчилася. Готові підтримувати зубожілих олігархів.
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05.05.2021 14:31
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Правила форума Совет форумчан
как бы не крутили - а народу все равно получится ВротТЕдам
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05.05.2021 14:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fiRXGCsWgb4 Классика)))
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05.05.2021 14:34 Ответить
Справа "Роттердам +": Венедіктова замінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - Цензор.НЕТ 1951
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05.05.2021 14:45 Ответить
Як це не було збитків. Льоня гудок, бородата бабушка, та інші бариги на енергоринку таку звіздюлину отримали. А тепер вавандер поставив рулящіх, які гарно рулять без Ротердам+, але правда все що звязано з енергетикою в повній дупі, а ми платимо вдвічі більше, а через два місяці ще накинуть до тарифів. Так що вибрали без ротердамму, то тепер жріть гівно зелене
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05.05.2021 15:04 Ответить
она шо даже в школе не училась - даже индейцы и то знают - от перестановки слагаемых ,сумма не меняется)))
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05.05.2021 14:27 Ответить
Это такая ЗЕ-тактика : меняют должностных лиц, увольняют / назначают, создают видимость того, что-то происходит, что они, типа, работают, а дела стоят на месте.
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05.05.2021 18:38 Ответить
зебилы у вас е/е уже в два раза дороже чем при Роттердам.
Если то была коррупция то шо сейчас?
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05.05.2021 14:29 Ответить
Для простих українців ера зубожіння закінчилася. Готові підтримувати зубожілих олігархів.
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05.05.2021 14:31 Ответить
зима 2019- тариф 8,3, так что две зимы было все равно меньше- не будем врать
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05.05.2021 14:46 Ответить
які 8.3))) - роттердам це ціна електрики
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05.05.2021 14:50 Ответить
8.3 грв это ВКЛЮЧАЯ розподил, а этой зимой было 7грв газ+ 2грв розподiл( где-то и выше), так что этой зимой минимальная цена на газ была 9 грв и то после повсеместных протестов, а следующей зимой цена от 10 грв до 15 грв ( цены годовых контрактов уже есть).
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05.05.2021 22:09 Ответить
Венедиктова уже давно заработала себе срок, ей видимо мало. НУ пусть пока ещё поиграется...
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05.05.2021 14:29 Ответить
я конечно извенаюсь - а таки за шо? - интересно же))
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05.05.2021 14:31 Ответить
Зеля+Бєнядіктова - вперті віслюки.
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05.05.2021 14:31 Ответить
Дело "Роттердам +": Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве - Цензор.НЕТ 7130
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05.05.2021 14:33 Ответить
Ну никак не могут найти, кому же деньги упали на карман и кто-же будет отвечать и будет ли вообще, за уголь из Лугандона по цене биржи в Роттердаме. Кто-то ещё помнит уголь из ЮАР и Пенсильвании?... Дело "Роттердам +": Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве - Цензор.НЕТ 7461
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05.05.2021 14:34 Ответить
>По словам Венедиктовой, сри разаИсточник: https://censor.net/ru/n3263649
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05.05.2021 14:45 Ответить
а вы друзья как не садитесь но в ______ не годитесь Справа "Роттердам +": Венедіктова замінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - Цензор.НЕТ 2666
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05.05.2021 14:58 Ответить
"По словам Венедиктовой, сри ..."
Фуууу!
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05.05.2021 14:58 Ответить
Кто-нибудь помнит как голосовал за неё, Шмыгаля, Степанова, Ляшко, Кулебу, Ермака ?
Отака демократiя.
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05.05.2021 15:05 Ответить
"справу було закрито через відсутність складу злочину 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд, рішення якого набуло чинності 17 листопада 2020 року".
Під час розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули.

"Однак восени 2020 року за позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справу було на деякий час відновлено. Через кілька місяців її було повторно закрито, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.
Після цього Вищий антикорупційний суд ще двічі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину".
Якесь нове криворізько-харківське судочинство приймати знову рішення по прийнятим судами рішеннях. Як це називається? А хто буде відповідати за "підтасовку" і виконання заказу "банкової"?
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05.05.2021 15:18 Ответить
А саме головне, що після відміни формули "Ротердам+" ціни полетіли вверх, та замість американського і африканського вугілля пішло російське вугілля. Беня виконує через свого "слугу" обіцянки вбивцю і терористу № 1.
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05.05.2021 15:19 Ответить
все экспертизы подтвердили юридическую обоснованность поддельных документов , по которым серый уголь из Донецка стоит столько , сколько Р+ из роттердама..
Кстати , о дамах... Дамам гораздо сложнее ссать в глаза людям...Но дама Венедиктова научилась, проявив упёртость....
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05.05.2021 15:54 Ответить
а скільки має коштувати донецьке вугілля??
Чи шахтарі України мають заробляти на порядок менше німецьких, чи навіть польських?
Чи держава має дотувати видобуток вугілля, щоб покрити собівартість його видобутку? До речі, до Яценюка так і було...
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05.05.2021 17:31 Ответить
"А вы, друзья, как ни садитесь, - всё в музыканты не годитесь!" 💩
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05.05.2021 19:07 Ответить
Никогда еще так тупо и явно генпрокурор( по указке зебила) не защищал одну сторону в деле, а конкретно бородатую бабушку с его иском)))
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05.05.2021 22:12 Ответить
 
 