Дело "Роттердам +": Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве по делу "Роттердам +".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова сообщила в Facebook.

"Есть одно уголовное производство, в ходе расследования которого я вынуждена обратить внимание на полное отсутствие эффективной рабочей коммуникации между детективами НАБУ и прокурорами САП. Обычно, сотрудники этих двух органов работают слаженно и продуктивно. Речь идет о так называемом деле "Р+". Три раза прокурор САП принимал решение о закрытии производства, три раза его решения были отменены: 1 раз вынес постановление об отмене ВАКС и еще 2 раза соответствующие постановления отменил Максим Грищук", - говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, сри раза и детективы НАБУ, и сторона, которая получила статус потерпевшей по делу, обращались в ВАКС с тем, чтобы компетентный суд нашел основания для отвода прокурора САП, однако такие основания найдены не были и в отводе было отказано.

"Исключительно с уголовно-процессуальной точки зрения - ситуация сложная. Я не должна и не стану игнорировать статус этого дела и степень ее чувствительности для гражданского общества. Я не делала этого и раньше: каждое свое решение, если считала необходимым, объясняла у себя на странице в ФБ или в разговорах с журналистами. Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Р+", - подытожила Венедиктова.

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Напомним, первый раз дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в законную силу 17 ноября 2020 года.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

К такому же выводу от отсутствии вреда от формулы "Роттердам+" пришла комплексная экспертиза СБУ и Антимонопольный комитет Украины, проводивший собственное независимое расследование.

Однако осенью 2020 года по иску Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского дело было на время возобновлено. Спустя несколько месяцев оно было повторно закрыто, поскольку никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.

После этого Высший антикоррупционный суд еще дважды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

В апреле 2021 прокуратура в третий раз закрыла дело "Роттердам+"

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