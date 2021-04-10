Прокуратура в третий раз закрыла дело "Роттердам+"
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко 9 апреля в третий раз принял решение о закрытии уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ, известного, как дело "Роттердам +".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало дело более 4 лет.
"Сегодня прокурор (старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко. - Ред.) в третий раз закрыл дело "Роттердам+", - сообщило НАБУ.
Причины закрытия дела НАБУ не сообщает.
Отметим, что это третье решение прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+" за последние 7 месяцев.
Напомним, первый раз дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в законную силу 17 ноября 2020 года.
В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.
К такому же выводу от отсутствии вреда от формулы "Роттердам+" пришла комплексная экспертиза СБУ и Антимонопольный комитет Украины, проводивший собственное независимое расследование.
Однако осенью 2020 года по иску Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского дело было на время возобновлено. Спустя несколько месяцев оно было повторно закрыто, поскольку никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.
После этого Высший антикоррупционный суд еще дважды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.
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Ви елементарного не розумієте,а беретесь судити ...
В курсі,що зараз діє подібна система ціноутворення на природний газ ? "Амстердам +" називається.https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/golova-nabu-viznav-shozhist-formul-rotterdam-ta-amsterdam.htm Голова НАБУ визнав схожість формул "Роттердам+" та "Амстердам+"
Не хочете в Ситника,чи Зєлі спитати,як до вас з Амстердаму газ постачають ????
Ці схеми-не афери політиків й олігархів,а прийнятна європейська економічна практика !
Читайте Шевченка.
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Оце ця гнида воду в країні і мутить постійно ,, і через своє Г+Г підначує зебілів . .
- для Зе-прокуроров вечная дойная корова..
Промивка мозгов во всєй красє . .
а при Роттердам+ в 2018 г.--- 2 гривны.
Вопрос: так злочинный Роттердам+, или злочинна его отмена?
https://censor.net/ru/user/143274
Цена за генерацию сейчас в районе 1,5-1,7 грн. смотри цены на бирже лошара, выросла цена на доставку электричества из которой компенсируют зеленые тарифы.
на бирже 1 кВт 1,54 грн., и на этот киловатт государство повесило всех льготников и зеленые тарифы и в конце предприятия платят сейчас 4,17 грн. кВт., хотя феросплавы Коломойского и Пинчука, как и Ахметов покупают по схемам электричество по 1,7 грн.
Давай, ЗЄля, більше трешу, дави це бидло - воно ЗАСЛУЖИЛО!
ой дурааак.
"ну, тупые!" (с)