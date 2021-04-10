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Новости Борьба с коррупцией
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Прокуратура в третий раз закрыла дело "Роттердам+"

Прокуратура в третий раз закрыла дело

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко 9 апреля в третий раз принял решение о закрытии уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ, известного, как дело "Роттердам +".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало дело более 4 лет.

"Сегодня прокурор (старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко. - Ред.) в третий раз закрыл дело "Роттердам+", - сообщило НАБУ.

Причины закрытия дела НАБУ не сообщает.

Отметим, что это третье решение прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+" за последние 7 месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело "Роттердам +": ВАКС третий раз подтвердил законность действий прокурора, который закрыл дело за отсутствием состава преступления

Напомним, первый раз дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в законную силу 17 ноября 2020 года.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

К такому же выводу от отсутствии вреда от формулы "Роттердам+" пришла комплексная экспертиза СБУ и Антимонопольный комитет Украины, проводивший собственное независимое расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова

Однако осенью 2020 года по иску Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского дело было на время возобновлено. Спустя несколько месяцев оно было повторно закрыто, поскольку никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.

После этого Высший антикоррупционный суд еще дважды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

Автор: 

НАБУ (4230) САП (2076) НКРЭКУ (479) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+45
Альо, гараж) тарифы уже в разы выше чем при злочинном Раттердаме.
Когда дело будет?
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09.04.2021 21:26
+37
На расследование этого фейка, созданного "Г+Г", уже ушла не один миллион гривен украинских налогоплательщиков и 4 года - уж очень хотелось зацепить Порошенко. Но опять ничего не вышло. Вопрос один: кто и когда ответит за эту лживую кампанию? Может быть, Центр по борьбе с дезинформации, созданный Зеленским? Угу, пчёлы против мёда, Зеленский против Коломойского, Мендель против Зеленского... Как же страшны и саморазрушительны комплексы этого мальчика.
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
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09.04.2021 22:01
+24
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09.04.2021 21:25
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Ти з дурдома пишеш? Який порт в Роттердамі!?))... ..

.
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10.04.2021 12:33 Ответить
😂
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10.04.2021 12:35 Ответить
Ви можете уявити всю цю операцію???)))) -люди в Жмеринці проводжають очима сотні вагонів з вуглем на захід в Роттердам для зважування))) «зачекай донечко, ось вугілля зважать і воно повернеться до нас» а поруч татко такий:»сссукии...дешевше було б морем..»
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10.04.2021 12:38 Ответить
.. ЖАХ-Х .!!
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10.04.2021 12:42 Ответить
Схема "Роттердам +"-схема ЦІНОУТВОРЕННЯ,а не ДОСТАВКИ !
Ви елементарного не розумієте,а беретесь судити ...
В курсі,що зараз діє подібна система ціноутворення на природний газ ? "Амстердам +" називається.https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/golova-nabu-viznav-shozhist-formul-rotterdam-ta-amsterdam.htm Голова НАБУ визнав схожість формул "Роттердам+" та "Амстердам+"
Не хочете в Ситника,чи Зєлі спитати,як до вас з Амстердаму газ постачають ????
Ці схеми-не афери політиків й олігархів,а прийнятна європейська економічна практика !
Читайте Шевченка.
Прокуратура втретє закрила справу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2146
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10.04.2021 12:06 Ответить
До мене тільки дійшло!!!! Люди в реалі вірили, що тисячі тон вугля ганяли через всю Європу щоб зважити! ВАУ!!!!
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10.04.2021 12:08 Ответить
Чувак внизу написав, що дешевше було б доставляти морем 😳
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10.04.2021 12:09 Ответить
Ти, друже, не до кінця зрозумів.. Їх менталітет.... Він - совковий. Вони - архаїчно категорично не визнають ринкового ціноутворння. Для них - лише совкове, директивне. А, поскільки зараз "відділи цін" (ну, такі були при мініністерствах/обл/райвиконкомах) скасовані - то вони тепер встановлюють ціни самостійно. І їм пох, що по встановленим ними цінам виробник товару продавати не буде, а продасть туди, де заплатять більше...
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10.04.2021 12:56 Ответить
Прокурор САП Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 3065
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10.04.2021 11:43 Ответить
Однако осенью 2020 года по иску Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского дело было на время возобновлено. Источник: https://censor.net/ru/n3258848
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Оце ця гнида воду в країні і мутить постійно ,, і через своє Г+Г підначує зебілів . .
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10.04.2021 11:44 Ответить
Петр Лексеевич по-ходу, будет откупаться еще не один раз....
- для Зе-прокуроров вечная дойная корова..
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10.04.2021 11:49 Ответить
Мало того, що Ахметка шахти по одній гривні купував, так ми йому ще за вугілля за ціною Роттердама з доставкою по ж / д до України з 2-ма перевалками доплачуємо. А можна було СІФ порти Чорного моря тобто Південний або Чорноморськ, що було б набагато дешевше.
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10.04.2021 11:51 Ответить
ШТА!?
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10.04.2021 12:03 Ответить
А чё ж ті, Вовик, так не сделал?
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10.04.2021 12:35 Ответить
Допускаю, Байден "попросил" не трогать пацана сейчас, но потом шоколад часть наворванного вернет в казну.
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10.04.2021 11:52 Ответить
Яка глибока аналітика від проплаченої курви)
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10.04.2021 12:01 Ответить
На першому році розслідування, українська прокуратура видала, що виявляється вугілля не доставляють з Голандії! Це не жарт.
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10.04.2021 12:00 Ответить
Та не до сміху.Мільйони гривень викинуто на армію розслідувачів-експертів на неіснуючий злочин.
Прокуратура втретє закрила справу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6327
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10.04.2021 12:20 Ответить
А миллиарды стырины из карманов народа, но состава преступления судья не видит. Наверное стопка денег, перед глазами, мешает документы читать.
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10.04.2021 16:24 Ответить
ЗЕлёная плесень сейчас закупает за ценами намного выше чем был Ротердам, и не одно ЗЕбильное тут даже не пикает. Зато как визжали ЗЕбилы про Ротредам...каждый второй ЗЕбильный пост был про злочинный Ротредам и баригу мародьора..,а сейчас цена намного выше Ротердама, тарифы все выросли и ещё будут расти..и ЗЕбилы довольные позатыкались и не пикают..
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10.04.2021 12:17 Ответить
Ти також впевнений, що вугіль ввозили з ГОЛАНДІЇ?
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10.04.2021 12:32 Ответить
Нет, мы уверены, что барыги впаривали народу уголь с Донбасса, по беспредельно завышенной цене!
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10.04.2021 16:25 Ответить
Економіка для дебілів: Фомула закупівлі «Ротердам+» не означає,що товар возять в місто в Голандії для зважування і ціноутворення. Викиньте з голови імідж, де голандці в великих капелюхах, жабо і довгими тютюновими трубками «встановлюють ціни на українське вугілля»! Береться номер який використовується на біржі в Роттердамі для всіх участників він один. Це гарантує прозорість закупівель!!!! Тому і використовують такий спосіб щоб уникнути корупцію і фірми «прокладки». «+» це доставка із місця видобування до місць де вугілля зберігаються (тому «+» може різнитись по місцям зберігання)!!! Так до вас доходить!?
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10.04.2021 12:31 Ответить
Глаз вопиющего в пустыне ещё сверкает одиноко...
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10.04.2021 12:37 Ответить
Вони , зебіли , зовсім не розуміють теми . ЗОВСІМ .!! Повний 0 ,, зеро . Наслухались брехні від олігарх-ТБ , увірували в неї , і від свого тепер - ні на крок .
Промивка мозгов во всєй красє . .
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10.04.2021 12:40 Ответить
Коли ви будете наступного разу в Амстердамі, замість курити шмаль зайдіть краще на екскурсію в королівський палац! Інтер'єр досить скромний, між іншим, бо республіка, а ось те, чим голандці займались коли більшість Європи тільки з дерев злазило просто вражає! Перші біржі, страхові поліси і.т.д. Дуже цікава нація-торгівля на генному рівні. Всі у низ вчились. Тому і «Ротердам+« що ця біржа існує давно і має репутацію. Вугіллям торгують із різних частин світу Включаючи Південну Африку, Польщу і всюди, де добувають вугілля і ніхто товар в Ротердам не завозить. Біржа для того, що ціни для всіх одні і різниться за маркою.
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10.04.2021 12:56 Ответить
Я звертався до «зебілів» про шмаль 😎
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10.04.2021 12:57 Ответить
Это как же вам , бедным, нужно на шпагате растянуться, чтобы оправдать Роттердам плюс . А ведь это расследование НАБУ проводит , а Венедиктова как раз и поступает , как заангажированная персона, а не как генпрокурор
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10.04.2021 15:50 Ответить
Ну наконец-то, зедебилка Танька осознала всю свою тупость.
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10.04.2021 16:02 Ответить
В шпагате растягиваться приходится вам--зебилам, объясняя почему при злочинном Роттердаме цены на энергию были в два раза дешевле))), а также думая о зеленном Амстердаме на газ)))
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10.04.2021 20:26 Ответить
Заголовок неправильный: в прокуратуру в третий раз занесли.
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10.04.2021 12:46 Ответить
Это настоящий саботаж прокуратурой расследований НАБУ.
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10.04.2021 13:08 Ответить
ЗЕбілка, а як же "на 100% ВАШ ГенПрокурор"? Що, відсутність доказів навіть ВАША слухняна Бенядіктова не в змозі нічим компенсуватри? Ай-яй-яй, от невдачка у ЗЕбілів
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10.04.2021 13:14 Ответить
Больше оскорблений. Форум и так уже пуст. Интеллектуальная часть форума покидает его именно из-за таких, как ты, бот
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10.04.2021 15:45 Ответить
Ну, ты себя явно интеллектуальной не считаешь.
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10.04.2021 15:56 Ответить
'Покидает' я написала в презент континиус, я в процессе. Захожу сюда крайне редко. Мне как-то все равно, что вы мне напишете , и что думаете. Разговор окончен
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10.04.2021 16:05 Ответить
Наоборот, форум покидают тупые зебилы, опезежопный и зеленый лохторат)))
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10.04.2021 20:28 Ответить
вот и правилььно, свали подальше и как можно надольше - вони твоей не будет
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10.04.2021 20:39 Ответить
не перекладывай со здоровой головы на свою больную башку, ЗЕбилка. И, я так понимаю, что ПО СУТИ ВОПРОСА, тебе ответить НЕЧЕГО Твой слив засчитан, гуляй куда подальше
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10.04.2021 20:38 Ответить
Ага уголь купили на шахте в Павлограде или Червонограде, Росси за 600 грн. тонна, а электричество ДЭТЕК продал исходя из цены угля в Роттердаме+ доставка, за это заплатили украинские потребители электричества и нихера в этом криминального нет...
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10.04.2021 13:31 Ответить
Что "ага", ЗЕбил? В апреле 2021 г. стоимость электроэнергии для юрлиц--- 4 гривны,
а при Роттердам+ в 2018 г.--- 2 гривны.
Вопрос: так злочинный Роттердам+, или злочинна его отмена?
https://censor.net/ru/user/143274
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10.04.2021 13:34 Ответить
Так цена на электричество на бирже практически не изменилась, выросла на 0,3 грн.
Цена за генерацию сейчас в районе 1,5-1,7 грн. смотри цены на бирже лошара, выросла цена на доставку электричества из которой компенсируют зеленые тарифы.
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10.04.2021 13:40 Ответить
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/electric-power/

на бирже 1 кВт 1,54 грн., и на этот киловатт государство повесило всех льготников и зеленые тарифы и в конце предприятия платят сейчас 4,17 грн. кВт., хотя феросплавы Коломойского и Пинчука, как и Ахметов покупают по схемам электричество по 1,7 грн.
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10.04.2021 13:48 Ответить
Браво! Ти самого себе трахнуло, хоча сам не зрозумів цього, ЗЕбіл . Підприємства платять ЧОТИРИ грн. 17 коп, а хазяїн вашого тупого преЗЕдента, купує енергію по 1,7 грн. Молодець, ти сам себе трахнув, ДЯКУЮ
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10.04.2021 13:50 Ответить
От же тупое. Для карманных предприятий барыги и осла цены совсем другие, гораздо меньшие.
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10.04.2021 16:27 Ответить
"Цена за генерацию сейчас в районе 1,5-1,7 грн" - а продают её юрлицам - по ЧЕТЫРЕ ГРИВНЫ, дбл! Дошло, или ещё раз повторить?
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10.04.2021 13:43 Ответить
кто то же должен за схемы олиграхов платить
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10.04.2021 13:50 Ответить
Ой, і хто ж це "зробив разом"? Чи не ви, привіввши слухняну куклу олігархів? ЖЕРІТЬ ТЕПЕР, ЗЕбіли, і не вякайте - це ВАШИХ РУК СПРАВА!
Давай, ЗЄля, більше трешу, дави це бидло - воно ЗАСЛУЖИЛО!
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10.04.2021 13:52 Ответить
Не выйди Порошенко во второй тур, и хрен бы кто за зебила проголосовал. Это соевые поклонники Зебила президентом сделали.
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10.04.2021 16:28 Ответить
типа, хрен бы я ел говно, если бы "соевые" не ели шоколад.
ой дурааак.
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12.04.2021 15:40 Ответить
Хвилинку, а то "шахти у Павлограді чи Червонограді" не знали про "формулу" і не хотіли продавати по 1700. Якщо так, то то їхня проблема.
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10.04.2021 14:01 Ответить
Так формула була для збагачення Ахметова, а не для шахт в Павлограді
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10.04.2021 14:08 Ответить
Если эта формула была для збагачення ахметки, по почему при Роттедаме он "похудел" в два раза, а при зеленых (без Роттердама) разбогател почти в три раза за ДВА года?
"ну, тупые!" (с)
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10.04.2021 20:32 Ответить
Если прокуратура закрывает дело, то за это кем-то проплачено.
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11.04.2021 00:12 Ответить
ура. потужный олигархат нас всех отроттердамил по закону.
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11.04.2021 03:10 Ответить
та кончайте вы уже! задолбали со своими фрикциями.
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12.04.2021 15:35 Ответить
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