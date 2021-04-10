Прокуратура втретє закрила справу "Роттердам+"

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко 9 квітня втретє прийняв рішення про закриття кримінального провадження щодо посадових осіб НКРЕКП, відомого, як справа "Роттердам+".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Національне антикорупційне бюро, яке розслідувало справу понад 4 роки.

"Сьогодні прокурор (старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко. - Ред.) втретє закрив справу "Роттердам+", - повідомило НАБУ.

Причини закриття справи НАБУ не повідомляє.

Зазначимо, що це третє рішення прокуратури про закриття справи "Роттердам+" за останні 7 місяців.

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Нагадаємо, вперше справу було закрито через відсутність складу злочину 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд, рішення якого набуло чинності 17 листопада 2020 року.

Під час розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більше 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну та юридичну обґрунтованість.

Такого ж висновку про відсутність шкоди від формули "Роттердам +" дійшла комплексна експертиза СБУ й Антимонопольний комітет України, який проводив власне незалежне розслідування.

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Однак восени 2020 року за позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справу було на деякий час відновлено. Через кілька місяців її було повторно закрито, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.

Після цього Вищий антикорупційний суд ще двічі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.