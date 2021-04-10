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Новини Боротьба з корупцією
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Прокуратура втретє закрила справу "Роттердам+"

Прокуратура втретє закрила справу

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко 9 квітня втретє прийняв рішення про закриття кримінального провадження щодо посадових осіб НКРЕКП, відомого, як справа "Роттердам+".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Національне антикорупційне бюро, яке розслідувало справу понад 4 роки.

"Сьогодні прокурор (старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко. - Ред.) втретє закрив справу "Роттердам+", - повідомило НАБУ.

Причини закриття справи НАБУ не повідомляє.

Зазначимо, що це третє рішення прокуратури про закриття справи "Роттердам+" за останні 7 місяців.

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Нагадаємо, вперше справу було закрито через відсутність складу злочину 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд, рішення якого набуло чинності 17 листопада 2020 року.

Під час розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більше 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну та юридичну обґрунтованість.

Такого ж висновку про відсутність шкоди від формули "Роттердам +" дійшла комплексна експертиза СБУ й Антимонопольний комітет України, який проводив власне незалежне розслідування.

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Однак восени 2020 року за позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справу було на деякий час відновлено. Через кілька місяців її було повторно закрито, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.

Після цього Вищий антикорупційний суд ще двічі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.

Автор: 

НАБУ (5086) НКРЕКП (1819) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+45
Альо, гараж) тарифы уже в разы выше чем при злочинном Раттердаме.
Когда дело будет?
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09.04.2021 21:26
+37
На расследование этого фейка, созданного "Г+Г", уже ушла не один миллион гривен украинских налогоплательщиков и 4 года - уж очень хотелось зацепить Порошенко. Но опять ничего не вышло. Вопрос один: кто и когда ответит за эту лживую кампанию? Может быть, Центр по борьбе с дезинформации, созданный Зеленским? Угу, пчёлы против мёда, Зеленский против Коломойского, Мендель против Зеленского... Как же страшны и саморазрушительны комплексы этого мальчика.
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
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09.04.2021 22:01
+24
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09.04.2021 21:25
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Ти з дурдома пишеш? Який порт в Роттердамі!?))... ..

.
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10.04.2021 12:33 Відповісти
😂
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10.04.2021 12:35 Відповісти
Ви можете уявити всю цю операцію???)))) -люди в Жмеринці проводжають очима сотні вагонів з вуглем на захід в Роттердам для зважування))) «зачекай донечко, ось вугілля зважать і воно повернеться до нас» а поруч татко такий:»сссукии...дешевше було б морем..»
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10.04.2021 12:38 Відповісти
.. ЖАХ-Х .!!
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10.04.2021 12:42 Відповісти
Схема "Роттердам +"-схема ЦІНОУТВОРЕННЯ,а не ДОСТАВКИ !
Ви елементарного не розумієте,а беретесь судити ...
В курсі,що зараз діє подібна система ціноутворення на природний газ ? "Амстердам +" називається.https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/golova-nabu-viznav-shozhist-formul-rotterdam-ta-amsterdam.htm Голова НАБУ визнав схожість формул "Роттердам+" та "Амстердам+"
Не хочете в Ситника,чи Зєлі спитати,як до вас з Амстердаму газ постачають ????
Ці схеми-не афери політиків й олігархів,а прийнятна європейська економічна практика !
Читайте Шевченка.
Прокуратура втретє закрила справу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2146
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10.04.2021 12:06 Відповісти
До мене тільки дійшло!!!! Люди в реалі вірили, що тисячі тон вугля ганяли через всю Європу щоб зважити! ВАУ!!!!
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10.04.2021 12:08 Відповісти
Чувак внизу написав, що дешевше було б доставляти морем 😳
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10.04.2021 12:09 Відповісти
Ти, друже, не до кінця зрозумів.. Їх менталітет.... Він - совковий. Вони - архаїчно категорично не визнають ринкового ціноутворння. Для них - лише совкове, директивне. А, поскільки зараз "відділи цін" (ну, такі були при мініністерствах/обл/райвиконкомах) скасовані - то вони тепер встановлюють ціни самостійно. І їм пох, що по встановленим ними цінам виробник товару продавати не буде, а продасть туди, де заплатять більше...
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10.04.2021 12:56 Відповісти
Прокурор САП Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 3065
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10.04.2021 11:43 Відповісти
Однако осенью 2020 года по иску Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского дело было на время возобновлено. Источник: https://censor.net/ru/n3258848
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Оце ця гнида воду в країні і мутить постійно ,, і через своє Г+Г підначує зебілів . .
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10.04.2021 11:44 Відповісти
Петр Лексеевич по-ходу, будет откупаться еще не один раз....
- для Зе-прокуроров вечная дойная корова..
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10.04.2021 11:49 Відповісти
Мало того, що Ахметка шахти по одній гривні купував, так ми йому ще за вугілля за ціною Роттердама з доставкою по ж / д до України з 2-ма перевалками доплачуємо. А можна було СІФ порти Чорного моря тобто Південний або Чорноморськ, що було б набагато дешевше.
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10.04.2021 11:51 Відповісти
ШТА!?
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10.04.2021 12:03 Відповісти
А чё ж ті, Вовик, так не сделал?
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10.04.2021 12:35 Відповісти
Допускаю, Байден "попросил" не трогать пацана сейчас, но потом шоколад часть наворванного вернет в казну.
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10.04.2021 11:52 Відповісти
Яка глибока аналітика від проплаченої курви)
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10.04.2021 12:01 Відповісти
На першому році розслідування, українська прокуратура видала, що виявляється вугілля не доставляють з Голандії! Це не жарт.
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10.04.2021 12:00 Відповісти
Та не до сміху.Мільйони гривень викинуто на армію розслідувачів-експертів на неіснуючий злочин.
Прокуратура втретє закрила справу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6327
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10.04.2021 12:20 Відповісти
А миллиарды стырины из карманов народа, но состава преступления судья не видит. Наверное стопка денег, перед глазами, мешает документы читать.
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10.04.2021 16:24 Відповісти
ЗЕлёная плесень сейчас закупает за ценами намного выше чем был Ротердам, и не одно ЗЕбильное тут даже не пикает. Зато как визжали ЗЕбилы про Ротредам...каждый второй ЗЕбильный пост был про злочинный Ротредам и баригу мародьора..,а сейчас цена намного выше Ротердама, тарифы все выросли и ещё будут расти..и ЗЕбилы довольные позатыкались и не пикают..
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10.04.2021 12:17 Відповісти
Ти також впевнений, що вугіль ввозили з ГОЛАНДІЇ?
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10.04.2021 12:32 Відповісти
Нет, мы уверены, что барыги впаривали народу уголь с Донбасса, по беспредельно завышенной цене!
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10.04.2021 16:25 Відповісти
Економіка для дебілів: Фомула закупівлі «Ротердам+» не означає,що товар возять в місто в Голандії для зважування і ціноутворення. Викиньте з голови імідж, де голандці в великих капелюхах, жабо і довгими тютюновими трубками «встановлюють ціни на українське вугілля»! Береться номер який використовується на біржі в Роттердамі для всіх участників він один. Це гарантує прозорість закупівель!!!! Тому і використовують такий спосіб щоб уникнути корупцію і фірми «прокладки». «+» це доставка із місця видобування до місць де вугілля зберігаються (тому «+» може різнитись по місцям зберігання)!!! Так до вас доходить!?
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10.04.2021 12:31 Відповісти
Глаз вопиющего в пустыне ещё сверкает одиноко...
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10.04.2021 12:37 Відповісти
Вони , зебіли , зовсім не розуміють теми . ЗОВСІМ .!! Повний 0 ,, зеро . Наслухались брехні від олігарх-ТБ , увірували в неї , і від свого тепер - ні на крок .
Промивка мозгов во всєй красє . .
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10.04.2021 12:40 Відповісти
Коли ви будете наступного разу в Амстердамі, замість курити шмаль зайдіть краще на екскурсію в королівський палац! Інтер'єр досить скромний, між іншим, бо республіка, а ось те, чим голандці займались коли більшість Європи тільки з дерев злазило просто вражає! Перші біржі, страхові поліси і.т.д. Дуже цікава нація-торгівля на генному рівні. Всі у низ вчились. Тому і «Ротердам+« що ця біржа існує давно і має репутацію. Вугіллям торгують із різних частин світу Включаючи Південну Африку, Польщу і всюди, де добувають вугілля і ніхто товар в Ротердам не завозить. Біржа для того, що ціни для всіх одні і різниться за маркою.
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10.04.2021 12:56 Відповісти
Я звертався до «зебілів» про шмаль 😎
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10.04.2021 12:57 Відповісти
Это как же вам , бедным, нужно на шпагате растянуться, чтобы оправдать Роттердам плюс . А ведь это расследование НАБУ проводит , а Венедиктова как раз и поступает , как заангажированная персона, а не как генпрокурор
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10.04.2021 15:50 Відповісти
Ну наконец-то, зедебилка Танька осознала всю свою тупость.
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10.04.2021 16:02 Відповісти
В шпагате растягиваться приходится вам--зебилам, объясняя почему при злочинном Роттердаме цены на энергию были в два раза дешевле))), а также думая о зеленном Амстердаме на газ)))
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10.04.2021 20:26 Відповісти
Заголовок неправильный: в прокуратуру в третий раз занесли.
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10.04.2021 12:46 Відповісти
Это настоящий саботаж прокуратурой расследований НАБУ.
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10.04.2021 13:08 Відповісти
ЗЕбілка, а як же "на 100% ВАШ ГенПрокурор"? Що, відсутність доказів навіть ВАША слухняна Бенядіктова не в змозі нічим компенсуватри? Ай-яй-яй, от невдачка у ЗЕбілів
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10.04.2021 13:14 Відповісти
Больше оскорблений. Форум и так уже пуст. Интеллектуальная часть форума покидает его именно из-за таких, как ты, бот
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10.04.2021 15:45 Відповісти
Ну, ты себя явно интеллектуальной не считаешь.
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10.04.2021 15:56 Відповісти
'Покидает' я написала в презент континиус, я в процессе. Захожу сюда крайне редко. Мне как-то все равно, что вы мне напишете , и что думаете. Разговор окончен
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10.04.2021 16:05 Відповісти
Наоборот, форум покидают тупые зебилы, опезежопный и зеленый лохторат)))
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10.04.2021 20:28 Відповісти
вот и правилььно, свали подальше и как можно надольше - вони твоей не будет
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10.04.2021 20:39 Відповісти
не перекладывай со здоровой головы на свою больную башку, ЗЕбилка. И, я так понимаю, что ПО СУТИ ВОПРОСА, тебе ответить НЕЧЕГО Твой слив засчитан, гуляй куда подальше
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10.04.2021 20:38 Відповісти
Ага уголь купили на шахте в Павлограде или Червонограде, Росси за 600 грн. тонна, а электричество ДЭТЕК продал исходя из цены угля в Роттердаме+ доставка, за это заплатили украинские потребители электричества и нихера в этом криминального нет...
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10.04.2021 13:31 Відповісти
Что "ага", ЗЕбил? В апреле 2021 г. стоимость электроэнергии для юрлиц--- 4 гривны,
а при Роттердам+ в 2018 г.--- 2 гривны.
Вопрос: так злочинный Роттердам+, или злочинна его отмена?
https://censor.net/ru/user/143274
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10.04.2021 13:34 Відповісти
Так цена на электричество на бирже практически не изменилась, выросла на 0,3 грн.
Цена за генерацию сейчас в районе 1,5-1,7 грн. смотри цены на бирже лошара, выросла цена на доставку электричества из которой компенсируют зеленые тарифы.
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10.04.2021 13:40 Відповісти
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/electric-power/

на бирже 1 кВт 1,54 грн., и на этот киловатт государство повесило всех льготников и зеленые тарифы и в конце предприятия платят сейчас 4,17 грн. кВт., хотя феросплавы Коломойского и Пинчука, как и Ахметов покупают по схемам электричество по 1,7 грн.
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10.04.2021 13:48 Відповісти
Браво! Ти самого себе трахнуло, хоча сам не зрозумів цього, ЗЕбіл . Підприємства платять ЧОТИРИ грн. 17 коп, а хазяїн вашого тупого преЗЕдента, купує енергію по 1,7 грн. Молодець, ти сам себе трахнув, ДЯКУЮ
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10.04.2021 13:50 Відповісти
От же тупое. Для карманных предприятий барыги и осла цены совсем другие, гораздо меньшие.
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10.04.2021 16:27 Відповісти
"Цена за генерацию сейчас в районе 1,5-1,7 грн" - а продают её юрлицам - по ЧЕТЫРЕ ГРИВНЫ, дбл! Дошло, или ещё раз повторить?
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10.04.2021 13:43 Відповісти
кто то же должен за схемы олиграхов платить
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10.04.2021 13:50 Відповісти
Ой, і хто ж це "зробив разом"? Чи не ви, привіввши слухняну куклу олігархів? ЖЕРІТЬ ТЕПЕР, ЗЕбіли, і не вякайте - це ВАШИХ РУК СПРАВА!
Давай, ЗЄля, більше трешу, дави це бидло - воно ЗАСЛУЖИЛО!
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10.04.2021 13:52 Відповісти
Не выйди Порошенко во второй тур, и хрен бы кто за зебила проголосовал. Это соевые поклонники Зебила президентом сделали.
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10.04.2021 16:28 Відповісти
типа, хрен бы я ел говно, если бы "соевые" не ели шоколад.
ой дурааак.
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12.04.2021 15:40 Відповісти
Хвилинку, а то "шахти у Павлограді чи Червонограді" не знали про "формулу" і не хотіли продавати по 1700. Якщо так, то то їхня проблема.
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10.04.2021 14:01 Відповісти
Так формула була для збагачення Ахметова, а не для шахт в Павлограді
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10.04.2021 14:08 Відповісти
Если эта формула была для збагачення ахметки, по почему при Роттедаме он "похудел" в два раза, а при зеленых (без Роттердама) разбогател почти в три раза за ДВА года?
"ну, тупые!" (с)
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10.04.2021 20:32 Відповісти
Если прокуратура закрывает дело, то за это кем-то проплачено.
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11.04.2021 00:12 Відповісти
ура. потужный олигархат нас всех отроттердамил по закону.
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11.04.2021 03:10 Відповісти
та кончайте вы уже! задолбали со своими фрикциями.
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12.04.2021 15:35 Відповісти
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