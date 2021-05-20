До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.
"Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели до конца 2021 вакцинировать от COVID-19 всех, кто этого желает", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 мая парламент назначил в качестве нового министра здравоохранения бывшего главного санврача Виктора Ляшко.
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но я же не триндю на весь мир о своих "планированиях" имеющих такую же. для всех остальных. ценность как прошлогодний анализ мочи на сахар или кала на глисты
рассказывай не о планах а о свершениях
Кількість бажаючих вакцинуватися вони будуть корегувати теж самі. Центр опитів Разумкова їм в цьому допоможе, коли опублікує статистику, що бажаючих вакцинуватися в країні не більше 200тис.
А вартість пальта вже, мабуть, перевищила 700тис... Є до чого йти!
- вот за это с,,,аной метлой сразу и надо гнать.Ответственности он не будет нести никакой и ни за что не будет отвечать окромья за распил государственных монет
С начала прививочной кампании привиты 964 747 человек
(из них завершили вакцинацию, т.е. получили 2 дозы, 48 070 человек
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен до конца этого (2021!) года
провакцинировать всех желающих. Источник: https://censor.net/ru/n3266588
Вот интересно, что новый министр скажет в декабре?
Что вакцинироваться захотело только 9..7..5 миллионов?
ладу та делегував повноваження..