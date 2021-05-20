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До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели до конца 2021 вакцинировать от COVID-19 всех, кто этого желает", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая парламент назначил в качестве нового министра здравоохранения бывшего главного санврача Виктора Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5247 До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7458
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20.05.2021 19:04
+2
я до конца года планирую стать космонавтом. но

но я же не триндю на весь мир о своих "планированиях" имеющих такую же. для всех остальных. ценность как прошлогодний анализ мочи на сахар или кала на глисты До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9884

рассказывай не о планах а о свершениях До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2839
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20.05.2021 19:06
+1
"намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих" Источник: https://censor.net/ru/n3266588

Кількість бажаючих вакцинуватися вони будуть корегувати теж самі. Центр опитів Разумкова їм в цьому допоможе, коли опублікує статистику, що бажаючих вакцинуватися в країні не більше 200тис.
А вартість пальта вже, мабуть, перевищила 700тис... Є до чого йти!
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20.05.2021 19:30
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Нові обіцянки-цяцянки нового міністра.
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20.05.2021 19:03 Ответить
Так до кінця року треба буде знову вакцинувати тих, хто вже вакцинувався на початку року. Це ж неперервний процес. Так що по любому обіцянка не збудеться.
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20.05.2021 19:04 Ответить
До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5247 До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7458
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20.05.2021 19:04 Ответить
я до конца года планирую стать космонавтом. но

но я же не триндю на весь мир о своих "планированиях" имеющих такую же. для всех остальных. ценность как прошлогодний анализ мочи на сахар или кала на глисты До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9884

рассказывай не о планах а о свершениях До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2839
показать весь комментарий
20.05.2021 19:06 Ответить
"намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих" Источник: https://censor.net/ru/n3266588

Кількість бажаючих вакцинуватися вони будуть корегувати теж самі. Центр опитів Разумкова їм в цьому допоможе, коли опублікує статистику, що бажаючих вакцинуватися в країні не більше 200тис.
А вартість пальта вже, мабуть, перевищила 700тис... Є до чого йти!
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20.05.2021 19:30 Ответить
Из тех кто выжил назло Минздраву. До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 703
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20.05.2021 19:35 Ответить
пфайзер спєрва на сірот і жертв режиму парашенки. а там з наступної весни ковідшілд підвезуть свіжий
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20.05.2021 19:40 Ответить
чого це парашенки? він тобі теж у штани насрав? зелені при владі і вони дають право тим, кому від 18 до 65 лізти поперед черги. а черга зараз від 65. чи це парашенко так слуг підставляє і по блату коле поза планом?
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20.05.2021 21:02 Ответить
ви не зрозуміли сарказм. але то таке
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21.05.2021 11:35 Ответить
А парад в Севастополе до конца года?
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20.05.2021 19:47 Ответить
До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 366
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20.05.2021 19:49 Ответить
але ж працюе... До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6308
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20.05.2021 21:21 Ответить
До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7665
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20.05.2021 21:28 Ответить
і я завжди про це...класика жанра ...
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25.05.2021 21:12 Ответить
Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих,,,,.
- вот за это с,,,аной метлой сразу и надо гнать.Ответственности он не будет нести никакой и ни за что не будет отвечать окромья за распил государственных монет
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20.05.2021 20:34 Ответить
еще утром была конкретная цифра от вруна ляшко - 5 000 000 000 украинцев.... к вечеру уже только всех желающих. К концу года будет отмазка - желающих было мало...
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20.05.2021 20:35 Ответить
Если полная цитата "До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих вакцинироваться индийским шмурдяком", то верю!
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20.05.2021 20:50 Ответить
Итак, зафиксировали: 21 мая 2021 года Минздрав сообщает:
С начала прививочной кампании привиты 964 747 человек
(из них завершили вакцинацию, т.е. получили 2 дозы, 48 070 человек

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен до конца этого (2021!) года
провакцинировать всех желающих. Источник: https://censor.net/ru/n3266588

Вот интересно, что новый министр скажет в декабре?
Что вакцинироваться захотело только 9..7..5 миллионов?
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20.05.2021 20:51 Ответить
Это не цифры.. "всех желающих" Зеля сказал что новый министр до конца лета обещал вакцинировать ( двумя дозами) 5 миллионов украинцев, это за 3 месяца, значит до конца года вакцинированных должно быть ( чисто математически) 13,3 миллиона. а то не успел заступить, как уже манипулирует и жонглирует формулировками.
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20.05.2021 20:56 Ответить
2 дня назад сказал, что до конца лета 10 млн. вакцинирует, а теперь уже 5 млн. и до конца года! Запомним эти цифры!
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20.05.2021 21:20 Ответить
пацан сказав ...- пацан не зробив... пофіг... До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7846
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20.05.2021 21:22 Ответить
Головне, щоби бажаючи було не дуже багато...
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20.05.2021 22:40 Ответить
За політику Зеленського та його уряду відповідальність несе сам нарід який обрав цю владу та делегував повноваження..
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20.05.2021 23:52 Ответить
 
 