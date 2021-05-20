До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели до конца 2021 вакцинировать от COVID-19 всех, кто этого желает", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая парламент назначил в качестве нового министра здравоохранения бывшего главного санврача Виктора Ляшко.

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