До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання щодо вакцинації від коронавірусу в країні. Очільник МОЗ має намір до кінця цього року вакцинувати всіх охочих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в Telegram.

"Віктор Ляшко зазначив, що ставить перед собою амбітні цілі до кінця 2021 вакцинувати проти COVID-19 усіх, хто цього хоче", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня парламент призначив як нового міністра охорони здоров'я колишнього головного санлікаря Віктора Ляшка.

Читайте також: "Слуга народу" Арахамія про обіцянку Ляшка вакцинувати 5 млн громадян за літо: Я б не називав такі великі цифри, потім треба і відповідати