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До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання щодо вакцинації від коронавірусу в країні. Очільник МОЗ має намір до кінця цього року вакцинувати всіх охочих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в Telegram.

"Віктор Ляшко зазначив, що ставить перед собою амбітні цілі до кінця 2021 вакцинувати проти COVID-19 усіх, хто цього хоче", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня парламент призначив як нового міністра охорони здоров'я колишнього головного санлікаря Віктора Ляшка.

Читайте також: "Слуга народу" Арахамія про обіцянку Ляшка вакцинувати 5 млн громадян за літо: Я б не називав такі великі цифри, потім треба і відповідати
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Топ коментарі
+2
До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5247 До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7458
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20.05.2021 19:04
+2
я до конца года планирую стать космонавтом. но

но я же не триндю на весь мир о своих "планированиях" имеющих такую же. для всех остальных. ценность как прошлогодний анализ мочи на сахар или кала на глисты До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9884

рассказывай не о планах а о свершениях До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2839
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20.05.2021 19:06
+1
"намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих" Источник: https://censor.net/ru/n3266588

Кількість бажаючих вакцинуватися вони будуть корегувати теж самі. Центр опитів Разумкова їм в цьому допоможе, коли опублікує статистику, що бажаючих вакцинуватися в країні не більше 200тис.
А вартість пальта вже, мабуть, перевищила 700тис... Є до чого йти!
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20.05.2021 19:30
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Нові обіцянки-цяцянки нового міністра.
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20.05.2021 19:03 Відповісти
Так до кінця року треба буде знову вакцинувати тих, хто вже вакцинувався на початку року. Це ж неперервний процес. Так що по любому обіцянка не збудеться.
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20.05.2021 19:04 Відповісти
До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5247 До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7458
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20.05.2021 19:04 Відповісти
я до конца года планирую стать космонавтом. но

но я же не триндю на весь мир о своих "планированиях" имеющих такую же. для всех остальных. ценность как прошлогодний анализ мочи на сахар или кала на глисты До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9884

рассказывай не о планах а о свершениях До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2839
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20.05.2021 19:06 Відповісти
"намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих" Источник: https://censor.net/ru/n3266588

Кількість бажаючих вакцинуватися вони будуть корегувати теж самі. Центр опитів Разумкова їм в цьому допоможе, коли опублікує статистику, що бажаючих вакцинуватися в країні не більше 200тис.
А вартість пальта вже, мабуть, перевищила 700тис... Є до чого йти!
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20.05.2021 19:30 Відповісти
Из тех кто выжил назло Минздраву. До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 703
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20.05.2021 19:35 Відповісти
пфайзер спєрва на сірот і жертв режиму парашенки. а там з наступної весни ковідшілд підвезуть свіжий
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20.05.2021 19:40 Відповісти
чого це парашенки? він тобі теж у штани насрав? зелені при владі і вони дають право тим, кому від 18 до 65 лізти поперед черги. а черга зараз від 65. чи це парашенко так слуг підставляє і по блату коле поза планом?
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20.05.2021 21:02 Відповісти
ви не зрозуміли сарказм. але то таке
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21.05.2021 11:35 Відповісти
А парад в Севастополе до конца года?
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20.05.2021 19:47 Відповісти
До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 366
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20.05.2021 19:49 Відповісти
але ж працюе... До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6308
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20.05.2021 21:21 Відповісти
До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7665
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20.05.2021 21:28 Відповісти
і я завжди про це...класика жанра ...
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25.05.2021 21:12 Відповісти
Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих,,,,.
- вот за это с,,,аной метлой сразу и надо гнать.Ответственности он не будет нести никакой и ни за что не будет отвечать окромья за распил государственных монет
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20.05.2021 20:34 Відповісти
еще утром была конкретная цифра от вруна ляшко - 5 000 000 000 украинцев.... к вечеру уже только всех желающих. К концу года будет отмазка - желающих было мало...
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20.05.2021 20:35 Відповісти
Если полная цитата "До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих вакцинироваться индийским шмурдяком", то верю!
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20.05.2021 20:50 Відповісти
Итак, зафиксировали: 21 мая 2021 года Минздрав сообщает:
С начала прививочной кампании привиты 964 747 человек
(из них завершили вакцинацию, т.е. получили 2 дозы, 48 070 человек

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен до конца этого (2021!) года
провакцинировать всех желающих. Источник: https://censor.net/ru/n3266588

Вот интересно, что новый министр скажет в декабре?
Что вакцинироваться захотело только 9..7..5 миллионов?
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20.05.2021 20:51 Відповісти
Это не цифры.. "всех желающих" Зеля сказал что новый министр до конца лета обещал вакцинировать ( двумя дозами) 5 миллионов украинцев, это за 3 месяца, значит до конца года вакцинированных должно быть ( чисто математически) 13,3 миллиона. а то не успел заступить, как уже манипулирует и жонглирует формулировками.
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20.05.2021 20:56 Відповісти
2 дня назад сказал, что до конца лета 10 млн. вакцинирует, а теперь уже 5 млн. и до конца года! Запомним эти цифры!
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20.05.2021 21:20 Відповісти
пацан сказав ...- пацан не зробив... пофіг... До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7846
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20.05.2021 21:22 Відповісти
Головне, щоби бажаючи було не дуже багато...
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20.05.2021 22:40 Відповісти
За політику Зеленського та його уряду відповідальність несе сам нарід який обрав цю владу та делегував повноваження..
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20.05.2021 23:52 Відповісти
 
 