До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко
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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання щодо вакцинації від коронавірусу в країні. Очільник МОЗ має намір до кінця цього року вакцинувати всіх охочих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в Telegram.
"Віктор Ляшко зазначив, що ставить перед собою амбітні цілі до кінця 2021 вакцинувати проти COVID-19 усіх, хто цього хоче", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 20 травня парламент призначив як нового міністра охорони здоров'я колишнього головного санлікаря Віктора Ляшка.
Топ коментарі
+2 Топ Ган
показати весь коментар20.05.2021 19:04
+2 БОРЯ ВАВКИН
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+1 Evgeny N
показати весь коментар20.05.2021 19:30
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Будь ласка, зачекайте...
но я же не триндю на весь мир о своих "планированиях" имеющих такую же. для всех остальных. ценность как прошлогодний анализ мочи на сахар или кала на глисты
рассказывай не о планах а о свершениях
Кількість бажаючих вакцинуватися вони будуть корегувати теж самі. Центр опитів Разумкова їм в цьому допоможе, коли опублікує статистику, що бажаючих вакцинуватися в країні не більше 200тис.
А вартість пальта вже, мабуть, перевищила 700тис... Є до чого йти!
- вот за это с,,,аной метлой сразу и надо гнать.Ответственности он не будет нести никакой и ни за что не будет отвечать окромья за распил государственных монет
С начала прививочной кампании привиты 964 747 человек
(из них завершили вакцинацию, т.е. получили 2 дозы, 48 070 человек
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен до конца этого (2021!) года
провакцинировать всех желающих. Источник: https://censor.net/ru/n3266588
Вот интересно, что новый министр скажет в декабре?
Что вакцинироваться захотело только 9..7..5 миллионов?
ладу та делегував повноваження..