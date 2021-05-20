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Посол Украины Мельник обвинил немецких левых в фальсификации истории

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посол Украины Мельник обвинил немецких левых в фальсификации истории

В призыве Левой партии заключить новый договор о дружбе с Россией не упомянуты другие экс-республики СССР, потерявшие миллионы жителей на Второй мировой, заявил Андрей Мельник.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна. 

Украина возмущена призывом фракции Левой партии в бундестаге Германии заключить новый договор о дружбе с Россией, прозвучавшим в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. Немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Беларусь, которые потеряли на Второй мировой войне миллионы жителей, указал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в среду, 19 мая.

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Дипломат назвал это "унизительным превращением истории в инструмент" и "ударом в лица миллионам украинских жертв" войны.

Недопустимо терпеть подобную "фальсификацию истории", подчеркнул Мельник. Украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию "не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма", добавил посол. В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, отметил дипломат.

Ранее в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) призвала заключить новый договор о дружбе с РФ. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении России. Резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+35
Посол Мельник - самый сильный посол Украины за последнее время из всех послов во всех странах. Свой хлеб на 300% отрабатывает. Часто говорит совсем не дипломатично, что и надо делать в условиях заплыва мозга жиром и скрепами озабоченно-обеспокоенных европейцев.
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20.05.2021 23:28
+26
Молодец посол
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20.05.2021 23:29
+23
Левые-это абсолютное зло. Их цель-уничтожить все достижения западной цивилизации
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20.05.2021 23:26
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Левые-это абсолютное зло. Их цель-уничтожить все достижения западной цивилизации
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20.05.2021 23:26 Ответить
Всі ліві Європи на підсосі у Кремля !!!)))
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20.05.2021 23:30 Ответить
Левые в Европе - это не столько политическое явление, сколько психиатрическое: давно обратил внимание на то обстоятельство, что абсолютное большинство европейских леваков всех уровней физически, по внешности выглядят крайне отталкивающе: какие-то все кривые, тощие, узкогрудые, уродливые.

Эти убогие леваки ненавидят всё яркое, талантливое, неординарное, выдающееся в первую очередь по причине своего физического и нравственного уродства и производной от этого уродства ЗАВИСТИ к успешным, талантливым и физически красивым людям. Кстати, исходное латинское слово, от которого произошёл термин "левый", в буквальном переводе означает "Кривой, плохой, порочный, дефективный".

А вот правые политики выглядят очень эстетично и благородно: например, как Урсула фон дер Ляйнен, как Дэвид Кэмерон.
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21.05.2021 01:27 Ответить
Посол Мельник - самый сильный посол Украины за последнее время из всех послов во всех странах. Свой хлеб на 300% отрабатывает. Часто говорит совсем не дипломатично, что и надо делать в условиях заплыва мозга жиром и скрепами озабоченно-обеспокоенных европейцев.
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20.05.2021 23:28 Ответить
Молодец посол
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20.05.2021 23:29 Ответить
Побєдобєсіє у москалів,,це загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма!!!))))
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20.05.2021 23:33 Ответить
Ліві партійці, можливо, вважають, що за місяць, який лишився до 21 червня, на адміністративно-політичній карті східної півкулі щось може змінитися настільки, що Україну з Білоруссю можна буде не виокремлювати.
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20.05.2021 23:44 Ответить
Поэтому я голосую за CDU
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20.05.2021 23:54 Ответить
не намного лучше. Из всего непотреба лучше относительно только Зеленые
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21.05.2021 00:16 Ответить
Зеленые лучше только во внешней политике, а так они тоже леваки. Если придут к власти, то обложат такими налогами и акцизами, что экономика рухнет
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21.05.2021 00:22 Ответить
"Зелёные" с самого начало против сп2. Единственные в Бундестаге.
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21.05.2021 00:27 Ответить
Ага зеленые лучше конечно, понапускают всех беженцев ,подымут штоер на все и будешь на велосипедах кататся ,еще те наилучшие !
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21.05.2021 00:44 Ответить
ненамного
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21.05.2021 06:45 Ответить
Послу респект!
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21.05.2021 00:06 Ответить
я уже давно твержу, что Мельнику надо быть президентом Украины.
Он за Украину горло кому хош перегрызет.
Таким и должен быть президент!
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21.05.2021 00:09 Ответить
так ось посли ніколи не балотуються, чому? їм комфортно на своїх місцях чи є якесь правило?
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21.05.2021 00:15 Ответить
Порошенко был министром МИДа
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21.05.2021 00:20 Ответить
німецькі лапті!
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21.05.2021 00:16 Ответить
Нащадки фашистів й лєнінців-сталінців знову нищать українців.Гітлер-Сталін,Меркель-Путін завжди разом!
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21.05.2021 05:54 Ответить
Меркель яким боком до Лівоі партіі ?
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21.05.2021 06:25 Ответить
Тому що вона очолює всю цю фашистську наволоч,і разом з ****** нищить Україну,завдяки будівництву ПП2 також.А як сортується це німецьке лайно -нецікаво.Я про загальне бачення діяльності цієї особи по відношенню до українців,починаючи з відмови в пдч Грузії та Україні.
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21.05.2021 06:40 Ответить
Ключова фраза - «Резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов» - далі можна не читати . «Хотелки « ліваків нікого не цікавлять
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21.05.2021 06:24 Ответить
Господин Мельник- правильный человек
А немецкие левые, по крайней мере та часть их, которая требует заключить новый договор с РФ - ядро кристаллизации и возрождения фашизма.Но теперь это фашизм коалиции Германии и РФ. А их лидер- ПУТЛЕР (взамен ГИТЛЕРА)
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21.05.2021 08:18 Ответить
У немцев исторический долг перед Украиной, они должны помоч нам вернуть Крым. Евреи, кстати тоже задолжали, потому что большая часть революционеров большевиков были евреями.
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21.05.2021 08:40 Ответить
Вам все должны.
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21.05.2021 09:30 Ответить
Не все, но жирные гансы однозначно должны по-умолчанию. Посол Украины Мельник обвинил немецких левых в фальсификации истории - Цензор.НЕТ 5263 Посол Украины Мельник обвинил немецких левых в фальсификации истории - Цензор.НЕТ 1568
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21.05.2021 10:52 Ответить
Хороший из него вышел бы глава МИД. А может и Президент...
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21.05.2021 09:14 Ответить
 
 