Посол Украины Мельник обвинил немецких левых в фальсификации истории
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В призыве Левой партии заключить новый договор о дружбе с Россией не упомянуты другие экс-республики СССР, потерявшие миллионы жителей на Второй мировой, заявил Андрей Мельник.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.
Украина возмущена призывом фракции Левой партии в бундестаге Германии заключить новый договор о дружбе с Россией, прозвучавшим в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. Немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Беларусь, которые потеряли на Второй мировой войне миллионы жителей, указал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в среду, 19 мая.
Дипломат назвал это "унизительным превращением истории в инструмент" и "ударом в лица миллионам украинских жертв" войны.
Недопустимо терпеть подобную "фальсификацию истории", подчеркнул Мельник. Украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию "не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма", добавил посол. В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, отметил дипломат.
Ранее в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) призвала заключить новый договор о дружбе с РФ. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении России. Резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.
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Эти убогие леваки ненавидят всё яркое, талантливое, неординарное, выдающееся в первую очередь по причине своего физического и нравственного уродства и производной от этого уродства ЗАВИСТИ к успешным, талантливым и физически красивым людям. Кстати, исходное латинское слово, от которого произошёл термин "левый", в буквальном переводе означает "Кривой, плохой, порочный, дефективный".
А вот правые политики выглядят очень эстетично и благородно: например, как Урсула фон дер Ляйнен, как Дэвид Кэмерон.
Он за Украину горло кому хош перегрызет.
Таким и должен быть президент!
А немецкие левые, по крайней мере та часть их, которая требует заключить новый договор с РФ - ядро кристаллизации и возрождения фашизма.Но теперь это фашизм коалиции Германии и РФ. А их лидер- ПУТЛЕР (взамен ГИТЛЕРА)